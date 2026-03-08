Video Báo Ảnh Báo in Podcast Welcome to Gia Lai Emagazine Infographic

Chuyển động trẻ

Hoạt động Đoàn - Hội - Đội Sống đẹp Kỹ năng sống Khởi nghiệp

Hơn 200 sinh viên tham gia hội thảo định hướng nghề nghiệp và cơ hội việc làm

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
TRẦN DUNG TRẦN DUNG
0:00 / 0:00
0:00

(GLO)- Ngày 7-3, Trường Đại học Quang Trung phối hợp cùng Ngân hàng TMCP Nam Á tổ chức hội thảo “Định hướng nghề nghiệp và cơ hội việc làm trong lĩnh vực tài chính - ngân hàng”.

hoi-thao-dinh-huong-nghe-nghiep-va-co-hoi-viec-lam-trong-nganh-tai-chinh-ngan-hang.jpg
Chuyên gia chia sẻ về các cơ hội nghề nghiệp cho sinh viên ngành tài chính - ngân hàng. Ảnh: T.D

Hội thảo đã thu hút hơn 200 sinh viên tham dự, tìm hiểu về xu hướng ngành tài chính - ngân hàng hiện nay; nắm bắt yêu cầu của nhà tuyển dụng và các kỹ năng cần thiết để chuẩn bị tốt nhất cho hành trang nghề nghiệp tương lai.

Tại hội thảo, các chuyên gia đã cung cấp thông tin thực tế, tư vấn lộ trình phát triển và các cơ hội nghề nghiệp cho sinh viên ngành tài chính - ngân hàng; đồng thời chia sẻ kinh nghiệm về việc lựa chọn những lĩnh vực nghề nghiệp phù hợp cho sinh viên.

43d16a4871b5ffeba6a4.jpg
Sinh viên tham gia workshop “Chọn nghề thông minh trong thị trường luôn thay đổi”. Ảnh: T.D

Dịp này, sinh viên cũng được tham gia workshop “Chọn nghề thông minh trong thị trường luôn thay đổi” và thực hành phỏng vấn trực tiếp cùng các chuyên gia của Ngân hàng TMCP Nam Á.

Đây là cơ hội để sinh viên trải nghiệm môi trường tuyển dụng thực tế và sẵn sàng cho hành trình nghề nghiệp.

Đánh giá bài viết

Có thể bạn quan tâm

Người "gầy phong trào, dựng niềm tin" ở Phù Mỹ Đông

Người "gầy phong trào, dựng niềm tin" ở Phù Mỹ Đông

Sống đẹp

(GLO)- Với sự tận tâm, trách nhiệm và luôn lấy việc học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là “kim chỉ nam”, anh Phan Văn Nhật - Trưởng thôn 9 (xã Phù Mỹ Đông, tỉnh Gia Lai) đã góp phần quan trọng trong việc thay đổi diện mạo quê hương.

Ðổi mới tuyên truyền bằng công nghệ số

Ðổi mới tuyên truyền bằng công nghệ số

Chuyển động trẻ

(GLO)- Thời gian qua, các tổ chức Ðoàn - Ðội ở tỉnh Gia Lai đã linh hoạt ứng dụng công nghệ vào hoạt động giáo dục, truyền thông và kết nối thanh thiếu nhi. Việc đổi mới về phương thức tuyên truyền vừa nâng cao hiệu quả, vừa từng bước hình thành thói quen số trong đoàn viên, thanh thiếu nhi.

Cô Nguyễn Thị Thanh Sen (bìa phải) triển khai cuộc thi trang trí nón lá, giúp học sinh thể hiện sự sáng tạo. Ảnh: P.L

Bí thư Đoàn trường THPT Trần Quốc Tuấn nhận Giải thưởng Lý Tự Trọng năm 2026

Chuyển động trẻ

(GLO)- Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh vừa công bố danh sách 100 cán bộ Đoàn tiêu biểu toàn quốc được nhận Giải thưởng Lý Tự Trọng năm 2026. Tỉnh Gia Lai có cô  giáo Nguyễn Thị Thanh Sen - Bí thư Đoàn trường THPT Trần Quốc Tuấn (xã Phú Thiện) vinh dự được nhận giải thưởng này. 

Tết của những người trẻ không nghỉ

Tết của những người trẻ không nghỉ

Chuyển động Tết

(GLO)- Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, khi nhiều gia đình sum vầy, không ít bạn trẻ ở Gia Lai lại chọn ở lại làm thêm xuyên Tết. Với họ, những ca làm giữa ngày xuân không chỉ để tăng thu nhập mà còn là hành trình va chạm thực tế, học cách trưởng thành.

Xây dựng quan hệ bền vững

Tòa soạn-Bạn đọc
(GLO)- Nhiều người trong chúng ta cảm thấy hạnh phúc khi có nhiều tiền, có sức khỏe, công việc ổn định hay được yêu. Nhưng ít người nhận ra rằng, xây dựng quan hệ bền vững cũng góp phần không nhỏ vào việc mang lại cho chúng ta cảm giác hạnh phúc. Đó là những quan hệ với gia đình, hàng xóm, bạn bè, người yêu, đồng nghiệp, đối tác…
Áo phao từ chai nhựa của ba nữ học sinh tiểu học

Áo phao từ chai nhựa của ba nữ học sinh tiểu học

Tòa soạn-Bạn đọc
3 học sinh lớp 5 của Trường tiểu học Bình Mỹ, H.Cần Giờ (TP. HCM) là Nguyễn Thị Quỳnh Trâm, Nguyễn Thị Ngọc Nhung, Võ Thị Ngọc Lan đã đưa ra ý tưởng sáng chế “Áo phao cứu sinh“ hết sức gần gũi và hữu ích và sản phẩm giành giải nhất cuộc thi “Sáng tạo trẻ thanh thiếu nhi“ năm 2017 do Thành đoàn TP. HCM vừa tổ chức.
null