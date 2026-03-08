Hơn 200 sinh viên tham gia hội thảo định hướng nghề nghiệp và cơ hội việc làm

(GLO)- Ngày 7-3, Trường Đại học Quang Trung phối hợp cùng Ngân hàng TMCP Nam Á tổ chức hội thảo “Định hướng nghề nghiệp và cơ hội việc làm trong lĩnh vực tài chính - ngân hàng”.

Chuyên gia chia sẻ về các cơ hội nghề nghiệp cho sinh viên ngành tài chính - ngân hàng. Ảnh: T.D

Hội thảo đã thu hút hơn 200 sinh viên tham dự, tìm hiểu về xu hướng ngành tài chính - ngân hàng hiện nay; nắm bắt yêu cầu của nhà tuyển dụng và các kỹ năng cần thiết để chuẩn bị tốt nhất cho hành trang nghề nghiệp tương lai.

Tại hội thảo, các chuyên gia đã cung cấp thông tin thực tế, tư vấn lộ trình phát triển và các cơ hội nghề nghiệp cho sinh viên ngành tài chính - ngân hàng; đồng thời chia sẻ kinh nghiệm về việc lựa chọn những lĩnh vực nghề nghiệp phù hợp cho sinh viên.

Sinh viên tham gia workshop “Chọn nghề thông minh trong thị trường luôn thay đổi”. Ảnh: T.D

Dịp này, sinh viên cũng được tham gia workshop “Chọn nghề thông minh trong thị trường luôn thay đổi” và thực hành phỏng vấn trực tiếp cùng các chuyên gia của Ngân hàng TMCP Nam Á.

Đây là cơ hội để sinh viên trải nghiệm môi trường tuyển dụng thực tế và sẵn sàng cho hành trình nghề nghiệp.