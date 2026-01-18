Video Báo Ảnh Báo in Podcast Chuyển động trẻ Emagazine Infographic

Giáo dục

Gia Lai: Hội thảo nâng cao năng lực giảng dạy môn Toán cho giáo viên trung học cơ sở

MINH CHÍ
(GLO)- Ngày 18-1, tại Trường Quốc tế Châu Á Thái Bình Dương Gia Lai (APC Gia Lai), Hội Toán học tỉnh Gia Lai tổ chức Hội thảo “Một số vấn đề chuyên sâu môn Toán cho giáo viên trung học cơ sở”.

quang-canh-buoi-hoi-thao.jpg
Quang cảnh buổi hội thảo. Ảnh: Minh Chí

Hội thảo có sự tham gia của 4 diễn giả là các nhà giáo, thạc sĩ giàu kinh nghiệm cùng hơn 100 giáo viên Toán bậc trung học cơ sở (THCS) trên địa bàn tỉnh.

Tại hội thảo, các đại biểu đã được nghe và thảo luận 4 chuyên đề chuyên sâu, tập trung vào những nội dung cốt lõi, có tính ứng dụng cao trong giảng dạy và bồi dưỡng học sinh giỏi môn Toán.

nha-giao-nhan-dan-huynh-duy-thuy-trinh-bay-chuyen-de-ve-van-dung-cac-tinh-chat-so-hoc-trong-giai-bai-toan-hoc-sinh-gioi-thcs.jpg
Nhà giáo Nhân dân Huỳnh Duy Thủy - Phó Chủ tịch Hội Toán học tỉnh Gia Lai trình bày chuyên đề về vận dụng các tính chất số học trong giải bài toán học sinh giỏi THCS. Ảnh: Minh Chí
giao-vien-tham-gia-trao-doi-thao-luan-tai-hoi-thao.jpg
Giáo viên tham gia trao đổi, thảo luận tại hội thảo. Ảnh: Minh Chí

Nhà giáo Nhân dân Huỳnh Duy Thủy - Phó Chủ tịch Hội Toán học tỉnh Gia Lai trình bày chuyên đề “Trao đổi cách vận dụng các tính chất chia hết, ước số, bội số, số nguyên tố, số chính phương trong việc giải các bài toán chọn học sinh giỏi THCS”.

Tiếp đó, Thạc sĩ Đàm Văn Ngọc - Hiệu trưởng Trường APC Gia Lai giới thiệu chuyên đề “Đẳng giác, đối trung và ứng dụng trong giải toán hình học THCS”.

Chuyên đề “Phương pháp đếm bằng hai cách” do Thạc sĩ Huỳnh Thanh Luân - Trường THPT chuyên Hùng Vương trình bày đã mang đến nhiều ví dụ sinh động, hỗ trợ giáo viên vận dụng linh hoạt trong giải các bài toán tổ hợp.

Trong khi đó, Thạc sĩ Trần Minh Vũ - Trường THPT chuyên Hùng Vương chia sẻ chuyên đề “Từ đẳng thức đến bất đẳng thức trong các đề thi học sinh giỏi THCS và kinh nghiệm huấn luyện AI giải bất đẳng thức”.

ban-to-chuc-tang-ky-niem-chuong-chup-anh-luu-niem-cung-cac-dien-gia.jpg
Ban tổ chức tặng kỷ niệm chương, chụp ảnh lưu niệm cùng các diễn giả. Ảnh: Minh Chí

Bên cạnh nội dung chuyên môn, hội thảo cũng là dịp để giáo viên bộ môn Toán trên địa bàn tỉnh trao đổi kinh nghiệm, chia sẻ phương pháp giảng dạy và cập nhật kiến thức Toán học nâng cao theo Chương trình giáo dục phổ thông 2018, đồng thời tạo nền tảng xây dựng cộng đồng học thuật về Toán học tại tỉnh Gia Lai.

null