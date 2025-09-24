Cậu bé 12 tuổi Nguyễn Khải Hòa và "cú đúp vàng" Toán học

(GLO)- Mới 12 tuổi, Nguyễn Khải Hòa-học sinh lớp 6A1, Trường Tiểu học, THCS và THPT Sao Việt (phường Pleiku, tỉnh Gia Lai) đã khẳng định niềm đam mê Toán học bằng “cú đúp vàng” vừa đạt được tại các cuộc thi quốc tế. Không chỉ thế, em còn được nhiều người yêu mến bởi sự gương mẫu và tấm lòng nhân ái.

Lập “cú đúp” vàng

Tháng 4-2025, sau khi vượt qua các vòng loại, Nguyễn Khải Hòa được tham dự Olympic Toán quốc tế TIMO (Thailand International Mathematical Olympiad) và giành huy chương vàng với số điểm 120/150.

Khải Hòa (thứ 2 từ trái sang) giành huy chương vàng Olympic Toán quốc tế TIMO năm 2025. Ảnh: NVCC

Chỉ 4 tháng sau, em tiếp tục tỏa sáng ở HKIMO (Hong Kong International Mathematical Olympiad) khi đạt 135/150 điểm, đoạt thêm một huy chương vàng và được đặc cách tham dự Vòng chung kết Olympic Toán học thế giới (WIMO), trở thành niềm tự hào của gia đình, thầy cô và quê hương Gia Lai.

Hai tấm huy chương vàng trong cùng một năm học không chỉ ghi dấu tài năng của một cậu bé 12 tuổi, mà còn khẳng định sự đầu tư, phát triển của phong trào bồi dưỡng học sinh giỏi ở nhà trường đang được chú trọng.

Niềm đam mê Toán học của Hòa không đến từ áp lực thành tích mà được nuôi dưỡng tự nhiên từ khi còn bé. Năm lớp 1, mẹ Hòa thường cho em làm quen với những phép tính đơn giản qua các hình vẽ mẹ tự tay làm. Từ đó, tình yêu với những con số cứ lớn dần trong em.

“Em thấy Toán rất kỳ diệu. Mỗi khi học được một kiến thức mới, em có thể vận dụng để giải nhiều dạng bài khác nhau. Cảm giác chinh phục được một bài toán khó mang lại cho em niềm vui lớn”-Hòa chia sẻ.

Với niềm đam mê bất tận dành cho Toán, cùng những nỗ lực và thành tích ấn tượng, Hòa được mọi người gọi với một cái tên vừa đáng yêu, vừa tự hào: “Cậu bé vàng của Toán học”.

Gương mẫu trong mọi hoạt động

Theo cô giáo chủ nhiệm Trần Thị Xuân Thương, Hòa không chỉ nổi bật nhờ khả năng học Toán mà còn ở tính kỷ luật và sự tự giác. “Em luôn chuẩn bị bài kỹ trước khi đến lớp, phát biểu xây dựng bài sôi nổi và thường xuyên giúp đỡ bạn bè. Tôi được biết, Hòa sắp xếp thời khóa biểu rất khoa học. Em dậy từ 5 giờ sáng, hoàn thành bài tập trước giờ đến trường và buổi tối ngủ trước 10 giờ. Nhờ vậy, em luôn duy trì sự tỉnh táo, tập trung cao độ”-cô Thương thông tin.

Thầy Trịnh Đào Chiến-Cố vấn Toán của Trường Tiểu học, THCS và THPT Sao Việt-đánh giá cao khả năng tự học của Hòa. Thầy cho hay: “90% là Hòa tự nghiên cứu cách giải, giáo viên chỉ hướng dẫn, chỉnh sửa. Đặc biệt, tiếng Anh của em rất tốt. Đây cũng là lợi thế quan trọng khi tham dự các kỳ thi Toán quốc tế bằng tiếng Anh”.

Trong giờ học, Khải Hòa (bàn đầu, ngoài cùng bên trái) luôn tập trung nghe giảng và giơ tay phát biểu xây dựng bài sôi nổi. Ảnh: Minh Chí

Đằng sau thành tích học tập của Hòa là sự đồng hành của gia đình, nhất là mẹ em-chị Phạm Thị Thanh. Từ khi Hòa còn nhỏ, chị Thanh luôn đồng hành cùng con, coi việc giáo dục là cùng học, cùng trò chuyện chứ không phải là sự hà khắc.

"Tôi chọn cách làm bạn với con, dạy con qua những câu chuyện thường ngày, mong con vừa phát triển trí tuệ vừa rèn luyện đạo đức. Hai mẹ con thường xuyên tâm sự, trò chuyện với nhau để con hiểu vì sao việc học quan trọng, việc tự giác học mang lại lợi ích gì và hiểu rằng thầy cô là người hỗ trợ chứ không thể ỷ lại. Từ đó, Hòa hình thành nên những thói quen như dậy sớm học bài, tự nghiên cứu môn học con ưa thích"-chị Thanh bày tỏ.

Đôi khi thấy con phải ôn luyện để thi nhiều cuộc thi trong một lúc, chị Thanh cũng thương con. Song, chị hiểu rằng trên hành trình con khôn lớn, đây sẽ là những điều con cần trải qua để trưởng thành và quan trọng là Hòa muốn điều đó.

Không chỉ tạo cho con góc học tập riêng, giúp con phân chia thời gian hợp lý, chị Thanh còn thường xuyên kết nối với giáo viên để kịp thời nắm bắt tiến độ học tập của con. Chính sự phối hợp chặt chẽ ấy giữa phụ huynh và nhà trường đã giúp Hòa giữ được đam mê mà không bị quá tải khi vừa học vừa tham gia các cuộc thi.

Thầy Đồng Ánh Dương-Hiệu trưởng Trường Tiểu học, THCS và THPT Sao Việt-cho biết: “Chúng tôi tự hào khi học sinh của mình đạt giải quốc tế. Nhà trường đã trao học bổng toàn phần cho Hòa từ lớp 5 đến lớp 12 và luôn tạo điều kiện tối đa để em rèn luyện, bồi dưỡng kiến thức, tham gia các kỳ thi quốc tế”.

Khải Hòa vinh dự nhận bằng khen của Trung ương Đoàn và Tỉnh đoàn. Ảnh: NVCC

Ngoài học bổng, Trường Tiểu học, THCS và THPT Sao Việt còn mở các lớp bồi dưỡng chuyên sâu với các giáo viên giàu kinh nghiệm, đồng thời khuyến khích học sinh phát triển năng lực ngoại ngữ. Đây là hành trang quan trọng để những học sinh như Hòa tự tin bước ra đấu trường quốc tế.

Không chỉ nổi bật với thành tích học tập, Nguyễn Khải Hòa còn được biết đến là một cậu bé giàu lòng nhân ái. Năm 2024, em đã tự tay đập heo đất, ủng hộ hơn 10 triệu đồng tiền tiết kiệm để giúp đồng bào miền Bắc bị ảnh hưởng của bão Yagi. Nghĩa cử giản dị nhưng ấm áp ấy của cậu bé được Tỉnh đoàn Gia Lai ghi nhận và trao bằng khen. Cùng với đó, Hòa cũng vinh dự được chọn tham dự Đại hội Cháu ngoan Bác Hồ toàn quốc năm 2025.

Trong mắt bạn bè, Hòa là người khiêm nhường, chan hòa, luôn sẵn lòng sẻ chia kinh nghiệm học tập. Với các em nhỏ, em kiên nhẫn giảng giải từng bước, giúp các em hiểu và tự tin hơn trong học tập.

Hai tấm huy chương vàng cùng những hành động đẹp đã khắc họa hình ảnh cậu bé Nguyễn Khải Hòa không chỉ là một tài năng trẻ, mà còn là một tâm hồn biết sẻ chia.