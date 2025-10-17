Nữ sinh Gia Lai tỏa sáng tại cuộc thi vẽ tranh toàn quốc

(GLO)- Với tình yêu hội họa và tinh thần sáng tạo không ngừng, Phạm Dương Thủy Tiên (lớp 9.7, Trường THCS Nguyễn Văn Cừ, phường Thống Nhất, tỉnh Gia Lai) đã đạt giải xuất sắc tại Cuộc thi vẽ tranh toàn quốc “Em vẽ sắc màu quê hương” năm 2025, do Hội đồng Đội Trung ương tổ chức vào tháng 9 vừa qua.

Giải thưởng này là kết quả của niềm đam mê mà Tiên nuôi dưỡng mỗi ngày trong căn phòng nhỏ ngập ánh sáng, nơi em say sưa bên khung tranh và những hộp bút màu. Mỗi nét cọ, mỗi gam màu là cách em gửi gắm cảm xúc và ước mơ của mình: trong sáng, hồn nhiên nhưng cũng đầy suy tư.

Tác phẩm “Màu sắc của hòa bình” của em Phạm Dương Thủy Tiên đoạt giải xuất sắc tại Cuộc thi “Em vẽ sắc màu quê hương” năm 2025. Ảnh: M.C

“Màu sắc của hòa bình”

Tác phẩm “Màu sắc của hòa bình” của Tiên gây ấn tượng mạnh với Ban giám khảo nhờ bố cục hài hòa, màu sắc tươi sáng và thông điệp sâu sắc.

Bức tranh tái hiện khung cảnh các bạn thiếu nhi trong trang phục dân tộc cùng nhau vẽ nên hình ảnh Chủ tịch Hồ Chí Minh bên bản Tuyên ngôn Độc lập; lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, rợp sắc đỏ của quốc kỳ và nụ cười hạnh phúc của người dân. Những thông điệp “Tôi yêu Tổ quốc”, “Hòa bình đẹp lắm” được lồng ghép khéo léo, làm bức tranh thêm sinh động và giàu cảm xúc.

Em Phạm Dương Thủy Tiên nhận bằng khen của Hội đồng Đội Trung ương vì có tác phẩm xuất sắc trong cuộc thi “Em vẽ sắc màu quê hương”. Ảnh: NVCC

“Em muốn thể hiện rằng sắc màu đẹp nhất của quê hương chính là sắc màu của hòa bình, tự do được vun đắp từ lịch sử vẻ vang của dân tộc. Em rất vui khi tranh vẽ của mình đạt giải tại cuộc thi. Đây là động lực để em tiếp tục theo đuổi niềm đam mê hội họa”-Tiên bày tỏ.

Cô Hoàng Thúy Ngần-Hiệu trưởng Trường THCS Nguyễn Văn Cừ-cho biết: “Nhà trường rất tự hào khi có học sinh đạt giải xuất sắc cuộc thi vẽ tranh toàn quốc. Từ năm học lớp 6, Tiên đã bộc lộ năng khiếu nổi bật và được thầy cô quan tâm, bồi dưỡng. Thành tích hôm nay là kết quả từ sự nỗ lực không ngừng của em, sự đồng hành của gia đình và thầy cô”.

Buổi sáng ngày trao thưởng trời mưa, không thể chào cờ tập trung, Ban Giám hiệu nhà trường, các thầy cô giáo và phụ huynh đã đến tận lớp để trao quà chúc mừng em. “Đó là niềm vui, niềm tự hào chung của cả trường”-cô Ngần chia sẻ.

Còn thầy Nguyễn Trọng Toản-giáo viên Mỹ thuật của trường-nhận xét: “Tiên có năng khiếu và đam mê hội họa thực sự. Em nghiêm túc, chịu khó tìm tòi và lắng nghe góp ý của thầy. Tôi chỉ chỉnh kỹ thuật vẽ, còn ý tưởng và cảm xúc đều là của em. Cách phối màu của Tiên trong trẻo, nhẹ nhàng và mang đậm dấu ấn riêng”.

Hành trình nuôi dưỡng đam mê hội họa

Thủy Tiên từng đạt giải nhì Cuộc thi vẽ tranh “Thiếu nhi Việt Nam-Cuba, thắm tình hữu nghị” hồi tháng 4-2025. Và 6 tháng sau, tác phẩm “Tự hào Việt Nam” của em vinh dự được chọn trưng bày tại Triển lãm tranh thiếu nhi toàn quốc năm 2025 do Bộ Văn hóa-Thể thao và Du lịch tổ chức.

Thủy Tiên chăm chú hoàn thiện một bức tranh trong không gian học tập tại nhà. Ảnh: M.C

Đam mê hội họa từ nhỏ, Thủy Tiên có thể ngồi hàng giờ bên giấy vẽ để tái hiện thế giới xung quanh bằng những gam màu sinh động. Chị Dương Thị Hậu (mẹ của Tiên) chia sẻ: “Con bé bắt đầu thích tô màu từ lúc 4-5 tuổi. Khi lên tiểu học, Tiên thường tham gia các cuộc thi vẽ ở trường. Dù trong nhà không ai theo nghệ thuật nhưng thấy con có năng khiếu, gia đình luôn động viên và tạo điều kiện để con theo đuổi đam mê”.

Từ năm học lớp 5, khi đạt giải khuyến khích tại Cuộc thi sáng tác tranh cổ động tuyên truyền đội mũ bảo hiểm, Tiên càng thêm tự tin và chủ động thử sức ở nhiều sân chơi mỹ thuật khác để có cơ hội cọ xát, thử thách bản thân.

Không theo học lớp vẽ chuyên nghiệp, Tiên chọn cách tự học và vẽ theo cảm hứng. Em có riêng một cuốn sổ vẽ ghi lại những hình ảnh thân thuộc quanh mình, từ góc phố, mái nhà, quán cà phê đến khung cảnh thiên nhiên hay những khoảnh khắc đời thường. Với em, mỗi bức tranh là một câu chuyện, một lát cắt cuộc sống được kể bằng sắc màu.

Những bức vẽ ngộ nghĩnh, rực rỡ sắc màu thời thơ ấu chính là nền tảng nuôi dưỡng niềm đam mê hội họa trong Thủy Tiên. Ảnh: M.C

Để trau dồi kỹ năng, Tiên thường xuyên theo dõi video của các họa sĩ nổi tiếng trên Youtube, học cách bố cục, phối màu và truyền cảm xúc qua từng nét cọ. Em cũng thích thử nghiệm nhiều chất liệu như màu nước, acrylic, sơn dầu để khám phá những sắc thái mới trong tranh của mình.

“Em vẽ thật nhiều để rèn luyện mỗi ngày. Dù là tranh dự thi hay chỉ để lưu lại làm kỷ niệm, em luôn đặt trọn cảm xúc trong từng bức vẽ, mong có thể chạm đến trái tim người xem”-Tiên cho hay.

Dù đam mê vẽ tranh, Tiên vẫn luôn giữ vững thành tích học tập. Em đạt danh hiệu học sinh xuất sắc suốt 8 năm liền. Cô Lê Thị Mỹ Lệ-giáo viên chủ nhiệm lớp 9.7-cho biết: “Tiên học đều các môn, có tinh thần trách nhiệm cao, được bạn bè yêu quý. Ở lớp, em năng động, gương mẫu, vừa học giỏi vừa có năng khiếu nghệ thuật”.

Suốt 8 năm liền, Thủy Tiên đều đạt danh hiệu học sinh xuất sắc. Ảnh: M.C

Giành giải thưởng lớn ở tuổi 14 là niềm vui và cũng là động lực để Tiên tiếp tục nuôi dưỡng ước mơ. “Em không dám nói sau này mình sẽ trở thành họa sĩ nổi tiếng, nhưng em muốn vẽ thật nhiều tranh có ý nghĩa, mang đến niềm vui và lan tỏa những câu chuyện đẹp bằng màu sắc”-Tiên bộc bạch.