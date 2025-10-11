Đón xem chung kết Trường Teen 2025: THPT Chuyên Lê Quý Đôn (Gia Lai) tranh tài cùng Lê Hồng Phong (TP Hồ Chí Minh)

Với kiến nghị tranh biện: “Các cuộc thi mang tính cạnh tranh dành cho học sinh cần được chấm dứt”, đội THPT Chuyên Lê Hồng Phong giữ vai trò ủng hộ, trong khi đội THPT Chuyên Lê Quý Đôn phản đối. Đây được xem là chủ đề “khó nhằn”, đòi hỏi khả năng lập luận sắc bén, tư duy logic và bản lĩnh vững vàng của cả hai đội.
Trận chung kết hứa hẹn mang đến màn tranh biện hấp dẫn, nơi đại diện của tỉnh Gia Lai có cơ hội thể hiện phong thái tự tin, bản lĩnh trước đối thủ mạnh đến từ thành phố mang tên Bác.
Khán giả đón xem chung kết Trường Teen 2025 vào 11 giờ Chủ nhật, ngày 12-10 trên kênh VTV7 và cùng cổ vũ cho đội THPT Chuyên Lê Quý Đôn!