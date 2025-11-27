Hỗ trợ doanh nghiệp và người dân khắc phục hậu quả lũ lụt

(GLO)- Từ 25 đến 28-11, giảng viên và học sinh, sinh viên (HSSV) Khoa Điện-Điện tử, Trường CĐ Cơ điện-Xây dựng và Nông lâm Trung bộ đã triển khai nhiều hoạt động hỗ trợ kỹ thuật nhằm giúp người dân và doanh nghiệp trên địa bàn khắc phục nhanh hậu quả của đợt lũ lớn vừa qua.

Ngày 27 và 28-11, tại khu vực 6, phường Quy Nhơn Tây, 9 giảng viên cùng 40 HSSV của khoa sẽ trực tiếp vệ sinh, sửa chữa và xử lý kỹ thuật cho các thiết bị điện, điện tử bị ngập nước của người dân.

Chỉ riêng trong ngày 27-11, nhóm đã tiếp nhận và xử lý khoảng 30 tủ lạnh, 30 máy bơm, gần 20 quạt nước, hơn 10 máy giặt, 10 máy lọc nước cùng hàng chục thiết bị gia dụng khác như quạt điện, nồi cơm, máy xay sinh tố… Hoạt động diễn ra khẩn trương, giúp nhiều hộ dân sớm ổn định sinh hoạt sau lũ.

HSSV Trường CĐ Cơ điện-Xây dựng và Nông lâm Trung bộ hỗ trợ xử lý kỹ thuật thiết bị điện, điện tử của người dân phường Quy Nhơn Tây. Ảnh: ĐVCC

Trước đó, trong hai ngày 25 và 26-11, các nhóm giảng viên và HSSV đã chia thành hai đội làm việc song song tại các doanh nghiệp đối tác của trường trong Cụm công nghiệp Phước An (xã Tuy Phước Tây) và hai doanh nghiệp tại phường Quy Nhơn Tây. Tại đây, đội kỹ thuật của trường tiến hành kiểm tra, đánh giá mức độ hư hỏng, sửa chữa sự cố điện-điện tử, hiệu chỉnh hệ thống điều khiển, tủ điện và các thiết bị tự động hóa nhằm giúp doanh nghiệp sớm khôi phục dây chuyền, ổn định sản xuất.

Các nhóm giảng viên và HSSV hỗ trợ xử lý kỹ thuật tại các doanh nghiệp đối tác của nhà trường. Ảnh: ĐVCC

Nhà trường cho biết, hoạt động hỗ trợ không chỉ mang ý nghĩa sẻ chia khó khăn với cộng đồng mà còn thể hiện sự tri ân đối với các doanh nghiệp đã đồng hành trong việc góp ý chương trình đào tạo, tạo điều kiện cho HSSV tham quan thực tế, thực tập hưởng lương và tuyển dụng sau tốt nghiệp. Qua đó, góp phần nâng cao chất lượng đào tạo và mở rộng cơ hội nghề nghiệp cho người học.

Hoạt động hỗ trợ doanh nghiệp thể hiện sự tri ân đối với việc đồng hành trong quá trình đào tạo, tạo điều kiện cho HSSV thực hành, thực tập. Ảnh: ĐVCC

Trước đợt hỗ trợ kỹ thuật này, đoàn viên thanh niên và sinh viên của trường cũng đã tham gia bốc xếp, phân loại hàng cứu trợ tại phường Quy Nhơn Tây, góp phần giúp địa phương kịp thời chuyển hàng hỗ trợ đến người dân chịu thiệt hại nặng trong trận lũ lịch sử.