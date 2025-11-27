Báo Gia Lai điện tử

Trạm thông tin
Sống trẻ
Hơi thở Gen Z
{ Hành trang { Tips học tập
Balo kiến thức
{ Sách hay { Kỹ năng sống
Radar khỏe đẹp
{ Bí quyết làm đẹp { Tuổi "khó nói"
Trend
Mê xê dịch
Quản lý hầu bao
{ Tiêu dùng thông minh
Multimedia
{ Video { Shorts Video
Trạm thông tin Sống trẻ Hơi thở Gen Z Balo kiến thức Radar khỏe đẹp Trend Mê xê dịch Quản lý hầu bao Multimedia

Trường CĐ Cơ điện-Xây dựng và Nông lâm Trung bộ

Hỗ trợ doanh nghiệp và người dân khắc phục hậu quả lũ lụt

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
NGUYỄN MUỘI
0:00 / 0:00
0:00

(GLO)- Từ 25 đến 28-11, giảng viên và học sinh, sinh viên (HSSV) Khoa Điện-Điện tử, Trường CĐ Cơ điện-Xây dựng và Nông lâm Trung bộ đã triển khai nhiều hoạt động hỗ trợ kỹ thuật nhằm giúp người dân và doanh nghiệp trên địa bàn khắc phục nhanh hậu quả của đợt lũ lớn vừa qua.

Ngày 27 và 28-11, tại khu vực 6, phường Quy Nhơn Tây, 9 giảng viên cùng 40 HSSV của khoa sẽ trực tiếp vệ sinh, sửa chữa và xử lý kỹ thuật cho các thiết bị điện, điện tử bị ngập nước của người dân.

Chỉ riêng trong ngày 27-11, nhóm đã tiếp nhận và xử lý khoảng 30 tủ lạnh, 30 máy bơm, gần 20 quạt nước, hơn 10 máy giặt, 10 máy lọc nước cùng hàng chục thiết bị gia dụng khác như quạt điện, nồi cơm, máy xay sinh tố… Hoạt động diễn ra khẩn trương, giúp nhiều hộ dân sớm ổn định sinh hoạt sau lũ.

1-cd-trung-bo.jpg
HSSV Trường CĐ Cơ điện-Xây dựng và Nông lâm Trung bộ hỗ trợ xử lý kỹ thuật thiết bị điện, điện tử của người dân phường Quy Nhơn Tây. Ảnh: ĐVCC

Trước đó, trong hai ngày 25 và 26-11, các nhóm giảng viên và HSSV đã chia thành hai đội làm việc song song tại các doanh nghiệp đối tác của trường trong Cụm công nghiệp Phước An (xã Tuy Phước Tây) và hai doanh nghiệp tại phường Quy Nhơn Tây. Tại đây, đội kỹ thuật của trường tiến hành kiểm tra, đánh giá mức độ hư hỏng, sửa chữa sự cố điện-điện tử, hiệu chỉnh hệ thống điều khiển, tủ điện và các thiết bị tự động hóa nhằm giúp doanh nghiệp sớm khôi phục dây chuyền, ổn định sản xuất.

4-cd-trung-bo.jpg
Các nhóm giảng viên và HSSV hỗ trợ xử lý kỹ thuật tại các doanh nghiệp đối tác của nhà trường. Ảnh: ĐVCC

Nhà trường cho biết, hoạt động hỗ trợ không chỉ mang ý nghĩa sẻ chia khó khăn với cộng đồng mà còn thể hiện sự tri ân đối với các doanh nghiệp đã đồng hành trong việc góp ý chương trình đào tạo, tạo điều kiện cho HSSV tham quan thực tế, thực tập hưởng lương và tuyển dụng sau tốt nghiệp. Qua đó, góp phần nâng cao chất lượng đào tạo và mở rộng cơ hội nghề nghiệp cho người học.

5-cd-trung-bo.jpg
Hoạt động hỗ trợ doanh nghiệp thể hiện sự tri ân đối với việc đồng hành trong quá trình đào tạo, tạo điều kiện cho HSSV thực hành, thực tập. Ảnh: ĐVCC

Trước đợt hỗ trợ kỹ thuật này, đoàn viên thanh niên và sinh viên của trường cũng đã tham gia bốc xếp, phân loại hàng cứu trợ tại phường Quy Nhơn Tây, góp phần giúp địa phương kịp thời chuyển hàng hỗ trợ đến người dân chịu thiệt hại nặng trong trận lũ lịch sử.

Đánh giá bài viết

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Hiếu PC & “vắc xin số” cho giới trẻ

Hiếu PC và “vắc xin số” cho giới trẻ

Trạm thông tin

(GLO)- Với tinh thần chia sẻ và lan tỏa giá trị tích cực, anh Ngô Minh Hiếu (Hiếu PC)-chuyên gia an ninh mạng thuộc Trung tâm Giám sát an toàn không gian mạng quốc gia-dành phần lớn thời gian đồng hành cùng giới trẻ trong các chương trình tuyên truyền về an toàn thông tin.

Tuổi trẻ Gia Lai sống đẹp giữa dòng nước lũ

Tuổi trẻ Gia Lai sống đẹp giữa dòng nước lũ

Chuyển động trẻ

(GLO)- Những trận mưa lớn khiến phía Đông tỉnh Gia Lai ngập nặng. Khi ấy, một số bạn trẻ, tổ chức đoàn nhanh chóng tỏa đi khắp nơi, người đưa quà, người chuẩn bị suất ăn, người xắn tay dọn bùn đất để người dân sớm ổn định cuộc sống. Tất cả đều trách nhiệm, hết mình vì việc chung.

Lớp học không tường: Một ngày ở nông trại - Trải nghiệm "phòng học xanh"

Lớp học không tường: Một ngày ở nông trại - Trải nghiệm "phòng học xanh"

Lớp học không tường

(GLO)- “Phòng học xanh” tại nông trại mở ra cho học sinh THPT Chi Lăng một tiết học không sách vở: tự tay thu hoạch, nấu ăn, trải nghiệm, vui chơi và chế tạo phân vi sinh từ kiến thức hóa – sinh. Một hành trình học bằng mắt thấy – tay chạm – trí hiểu, giúp nuôi dưỡng kỹ năng và tư duy bền vững.

Hoạt động trải nghiệm sáng tạo của hơn 300 em nhỏ tại Nhà Thiếu nhi phường Pleiku, tỉnh Gia Lai nhân dịp kỷ niệm 20-11 tri ân thầy cô.

Nhà Thiếu nhi phường Pleiku tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa tri ân thầy cô giáo

Thế giới trẻ

(GLO)- Nhân kỷ niệm Ngày Nhà giáo Việt Nam 20-11, Nhà Thiếu nhi phường Pleiku (tỉnh Gia Lai) đã tổ chức chuỗi hoạt động trải nghiệm dành cho trẻ em. Hơn 300 em nhỏ tham gia làm thiệp, viết lời chúc và bày tỏ lòng biết ơn đối với các thầy cô giáo thông qua nhiều hoạt động sáng tạo, sinh động.

Tỉnh đoàn Gia Lai phối hợp Ấn phẩm Mực Tím-Báo Tuổi Trẻ và Công ty Cổ phần Phân bón Bình Điền trao học bổng “Vì tương lai Việt Nam-Ngăn dòng bỏ học” cho học sinh tỉnh Gia Lai.

Vì tương lai Việt Nam-Ngăn dòng bỏ học

Hoạt động Đoàn - Hội - Đội

(GLO)-Chiều 16-11, tại Trung tâm Hội nghị tỉnh (01 Nguyễn Tất Thành, phường Quy Nhơn), Tỉnh đoàn Gia Lai phối hợp với Ấn phẩm Mực Tím-Báo Tuổi Trẻ và Công ty Cổ phần Phân bón Bình Điền tổ chức lễ trao học bổng "Vì tương lai Việt Nam", "Ngăn dòng bỏ học" dành cho học sinh tỉnh Gia Lai.

Những người thợ đưa ánh sáng trở lại sau bão số 13

Những người thợ đưa ánh sáng trở lại sau bão số 13

Shorts Video

(GLO)- Khi những cột điện gãy đổ sau bão Kalmaegi, những chiếc xe chuyên dụng của ngành Điện lực miệt mài di chuyển qua từng địa phương chịu ảnh hưởng. Những nhân viên ngành Điện đang ngày đêm nỗ lực để đưa ánh sáng trở về với từng ngôi nhà, từng con phố; khôi phục nhịp sống của cả một vùng đất.

Nét độc đáo của Pencak Silat-Điểm nhấn từ Giải Vô địch các Câu lạc bộ quốc gia năm 2025

Nét độc đáo của Pencak Silat-Điểm nhấn từ Giải Vô địch các Câu lạc bộ quốc gia năm 2025

Shorts Video

(GLO)- Có nguồn gốc từ Indonesia, Pencak Silat là môn võ khác biệt khi bao gồm các kỹ thuật vừa mạnh mẽ mà cũng rất mềm mại. Mời quý khán giả đến với những nét độc đáo của Pencak Silat được ghi lại trong Giải Vô địch các CLB quốc gia năm 2025 vừa diễn ra tại phường Pleiku, tỉnh Gia Lai. 