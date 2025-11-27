Video Báo Ảnh Báo in Podcast Chuyển động trẻ Emagazine Infographic

Xã Ia Hrung, Đak Pơ trao quà hỗ trợ người dân khắc phục thiệt hại do bão lũ

TRẦN THÚY
MỘC MIÊN
(GLO)- Ngày 26-11, sau thời gian ngắn kêu gọi ủng hộ nguồn lực, các đoàn công tác của xã Ia Hrung và Đak Pơ đã lên đường đến thăm, động viên và trao quà hỗ trợ khắc phục thiệt hại do bão lũ cho người dân khu vực Tuy Phước.

* Chiều 26-11, đoàn lãnh đạo Đảng ủy, HĐND, UBND và Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Đak Pơ đã đến thăm, động viên chính quyền và nhân dân xã Tuy Phước-nơi vừa chịu nhiều thiệt hại do các đợt mưa lũ liên tiếp gây ra.

Chia sẻ với những mất mát của bà con vùng lũ, xã Đak Pơ trước đó đã phát động phong trào quyên góp trong cán bộ và nhân dân nhằm hỗ trợ địa phương bạn sớm vượt qua khó khăn.

1-5356.jpg
Lãnh đạo xã Đak Pơ trao 30 triệu đồng cho xã Tuy Phước nhằm chia sẻ khó khăn sau mưa lũ. Ảnh: Mộc Miên

Sau thời gian ngắn triển khai, phong trào đã nhận được sự hưởng ứng tích cực của người dân. Xã Đak Pơ đã quyên góp được hơn 3,5 tấn gạo, 127 thùng sữa, 233 thùng mì, hơn 2.000 lốc nước suối, cùng nhiều nhu yếu phẩm, quần áo… với tổng trị giá trên 100 triệu đồng, kèm theo 30 triệu đồng tiền mặt để gửi tặng xã Tuy Phước.

* Cùng ngày, xã Ia Hrung tổ chức lễ xuất quân đưa đoàn xe chở hàng đến xã Tuy Phước Đông và Tuy Phước Tây để cứu trợ cho người dân bị thiệt hại nặng sau bão lũ.

Theo Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Ia Hrung, từ ngày 22 đến 25-11, địa phương đã vận động được hơn 148 triệu đồng tiền mặt, 16 tấn gạo, hơn 5 tấn nhu yếu phẩm, tổng trị giá trên 400 triệu đồng.

588576117-122115186363040260-1951585127017227384-n.jpg
Đoàn xe chở nhu yếu phẩm và quà cứu trợ lên đường hỗ trợ người dân vùng lũ. Ảnh: NVCC

Toàn bộ số tiền và hàng hóa trên sẽ được đoàn công tác của xã Ia Hrung trực tiếp trao tận tay bà con, bảo đảm đúng đối tượng và đúng nhu cầu, kịp thời hỗ trợ các hộ dân trong giai đoạn khó khăn nhất.

