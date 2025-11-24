Hàng chục chuyến xe ấm áp nghĩa tình bà con Gia Lai về với đồng bào vùng lũ

Trước đó, hàng chục chuyến xe cứu trợ khẩn cũng đã lên đường hướng về vùng lũ. Trong lúc hoạn nạn, sự tương thân tương ái, nghĩa tình, sẻ chia của các tầng lớp Nhân dân tỉnh Gia Lai nói riêng, cả nước nói chung đã chung tay góp sức giúp bà con vùng lũ phần nào vượt qua khó khăn, sớm ổn định đời sống.

Các tình nguyện viên Team 81 Gia Lai vận chuyển hàng hóa lên xe để kịp chuyến khởi hành. Ảnh: N.T.H

Trưa 23-11, tại Công viên Đồng xanh (phường An Phú), 4 chuyến xe chở khoảng 60 tấn hàng hóa, lương thực, thực phẩm, nhu yếu phẩm của Team 81 Gia Lai đã xuất phát. Trước đó, Team đã có vài chuyến xe hỗ trợ khẩn cấp thức ăn, nước uống, nhu yếu phẩm cho bà con vùng lũ phía Đông tỉnh Gia Lai. Chị Nguyễn Thị Hồng- tổ 1, phường Thống nhất, đại diện Team 81 Gia Lai chia sẻ: Chỉ trong vài ngày ngắn ngủi nhưng tổng hàng hóa, nhu yếu phẩm mà nhóm huy động được đã lên khoảng 100 tấn hàng gồm: gạo, mì tôm, nước mắm, gia vị, thức ăn nhanh, lương khô...

Trước đó, nhóm đã chuyển hơn 4.000 cái bánh tét, hàng trăm hộp thịt kho tàu…, hàng trăm lốc nước uống và các mặt hàng thiết yếu khác (khoảng 40 tấn) đã trao đến bà con ảnh hưởng lũ lụt phía Đông tỉnh.

“Riêng 4 chuyến xe lần này với tổng hàng hóa khoảng 60 tấn, Team sẽ hỗ trợ bà con ở tâm lũ phía Đông tỉnh Gia Lai và tỉnh Đắk Lắk. Mặc dù thời gian gấp rút cũng như đã vận động rất nhiều đợt nhưng hàng hóa huy động vượt số lượng dự kiến cho thấy tình cảm, sự đùm bọc, sẻ chia của người dân đến đồng bào đang bị hoạn nạn chưa bao giờ vơi. Chúng tôi vô cùng cảm ơn bà con đã sẻ chia và hứa sẽ trao kịp thời đến người dân vùng lũ”- chị Hồng cho biết.

Các thành viên Team 81 Gia Lai chụp hình lưu niệm trước giờ xuất phát. Ảnh: N.T.H

Chiều cùng ngày, tại 126 Lý Nam Đế (phường Hội Phú), đoàn xe cứu trợ của “Bà con Gia Lai Tây” cũng đã khởi hành. Anh Nguyễn Văn Tâm-cơ sở Vận tải Thành Tâm, Trưởng đoàn thông tin: Chỉ trong chưa đầy 4 ngày, lượng hàng hóa mà bà con gửi tặng tập kết tại địa điểm 126 Lý Nam Đế đã tăng gấp 10 lần so với dự kiến. Trước đó, chúng tôi chỉ mong huy động 1 đến 2 chuyến xe 0 đồng (khoảng 15 tấn hàng hóa, nhu yếu phẩm, quần áo, chăn mền…) nhưng số lượng hàng hóa tập kết về đã khoảng 100 tấn. Và hôm nay, đoàn xuất phát với 14 xe hàng cùng 50 tình nguyện viên (tự túc kinh phí ăn uống, chi phí di chuyển) về với bà con vùng lũ tại 2 tỉnh Gia Lai và Đắk Lắk.

“Ngoài ra, đợt này, cá nhân ông Vũ Mạnh Định-Chủ tịch UBND phường Hội Phú đã hỗ trợ đoàn 5 triệu tiền xăng dầu và hỗ trợ đoàn nhiều mặt như cử lực lượng hỗ trợ đoàn vận chuyển hàng hóa lên xe; rất nhiều bà con, tình nguyện viên đến hỗ trợ phân loại, sắp xếp hàng hóa… Sự hỗ trợ ấy đã giúp chúng tôi thuận lợi và khởi hành kịp thời về với bà con vùng lũ”-anh Tâm nói.

Lực lượng dân quân tự vệ phường Hội PHú hỗ trợ sắp xếp hàng hóa, nhu yếu phẩm lên xe. Ảnh: Như Nguyện

Luôn có mặt trong các chuyến hỗ trợ bà con vùng lũ trước đó, đợt này anh Lê Minh Nam (số 34/1 Nguyễn Hữu Thọ, phường Hội Phú), tình nguyện viên cho biết: Dù đã kêu gọi rất nhiều đợt nhưng lần nào tình cảm của bà con Gia Lai dành cho người dân vùng bão, lũ cũng đong đầy, thể hiện qua số lượng hàng hóa mà người dân mang đến hỗ trợ đã vượt gấp 10 lần so với dự kiến.

“Có nhiều chị lao động tự do, anh xe ôm dù hoàn cảnh kinh tế khó khăn, “chạy ăn từng bữa” nhưng vẫn gom góp tiền dành dụm mua thùng mì, bao gạo gửi hỗ trợ bà con vùng lũ. Những tấm lòng, tình cảm sẻ chia đã và đang tiếp thêm động lực giúp cho người dân vùng lũ khắc phục một phần khó khăn trước mắt”- anh Nam thuật lại.

Bà con nhân dân, tình nguyện viên hỗ trợ phân loại, sắp xếp hàng hóa tại điểm tập kết 126 Lý Nam Đế. Ảnh: Như Nguyện

Ông Vũ Mạnh Định-Chủ tịch UBND phường Hội Phú cho biết: Đợt này, chúng tôi đã huy động toàn bộ cơ quan, đơn vị, lực lượng dân quân tự vệ, lực lượng Công an trên địa bàn phối hợp cùng các tổ chức đoàn thể tham gia bốc xếp, vận chuyển nhu yếu phẩm tại điểm tập kết 126 Lý Nam Đế. Trong ngày 22 và sáng 23-11, các lực lượng đã hỗ trợ bốc xếp hàng hóa lên xe để đoàn kịp thời xuất phát cứu trợ cho nhân dân phía Đông tỉnh Gia Lai và Đắk Lắk đang chịu thiệt hại nặng nề do bão số 13 và đợt mưa lũ vừa ra.

“Ngoài ra, chúng tôi cũng tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân và cả hệ thống chính trị trên địa bàn phường cùng chung tay hỗ trợ để giúp bà con vùng lũ sớm vượt qua khó khăn. Mới đây, tập thể Trường Mầm non Hướng Dương phối hợp cùng các cán bộ, chiến sĩ Cảnh sát cơ động Tây Nguyên và Hội Liên hiệp Phụ nữ phường Hội Phú gói hàng trăm cái bánh tét để trao gửi đến bà con vùng lũ”-ông Định cho hay.

Các tình nguyện viên đoàn xe cứu trợ của “Bà con Gia Lai Tây” chụp hình lưu niệm trước giờ xuất phát. Ảnh: Như Nguyện

Những chuyến xe 0 đồng từ địa bàn phía Tây tỉnh Gia Lai sẽ tiếp tục nối dài để gửi trao nghĩa tình của bà con đến với đồng bào vùng lũ. Mưa lũ có thể cuốn trôi nhiều thứ nhưng tình cảm sẻ chia, sự đùm bọc, hỗ trợ lẫn nhau của người dân Việt Nam thì vẫn mãi luôn ăm ắp, đong đầy, vẹn tròn yêu thương!