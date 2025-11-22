Video Báo Ảnh Báo in Podcast Chuyển động trẻ Emagazine Infographic

Bếp cơm dã chiến lan tỏa tình yêu thương đến với bà con vùng lũ Gia Lai

KIM HƯỜNG
(GLO)- Nhằm cứu trợ kịp thời và chia sẻ khó khăn về lương thực với bà con vùng lũ Gia Lai, Hội Chữ thập đỏ Gia Lai kết nối Hội Chữ thập đỏ Hà Nội thành lập bếp cơm dã chiến tại phường Quy Nhơn.

Bếp cơm dã chiến được đặt tại chùa Phổ Minh (phường Quy Nhơn) do câu lạc bộ Tâm thiện Đông Anh, Nhóm Cháo lan tỏa yêu thương-Hà Nội, Nhóm bếp Nhất Tâm chay và Nhóm Động lực tình thương Ngô Đức Tuấn chung tay chuẩn bị các suất ăn tình thương cứu trợ bà con vùng lũ Gia Lai.

h2.jpg
Các câu lạc bộ, các nhóm thiện nguyện Hà Nội đang chuẩn bị các suất ăn cứu trợ bà con vùng lũ Gia Lai tại bếp cơm dã chiến trên địa bàn phường Quy Nhơn. Ảnh: Kim Hường

Từ ngày 21-11 đến ngày 23-11, trung bình mỗi ngày, Bếp cơm dã chiến thực hiện nấu và cấp phát cứu trợ từ 4.000-5.000 suất ăn cho bà con vùng lũ ở phía đông Gia Lai, trọng tâm là bà con ở các vùng bị lũ cô lập.

Riêng ngày đầu tiên, bếp cơm dã chiến đã nấu đến 5.300 suất, kịp thời ứng cứu cho bà con.

h5.jpg
Ban chỉ huy phòng thủ khu vực 1 Hoài Nhơn Nam- Bộ chỉ huy quân sự tỉnh Gia Lai tiếp nhận các suất ăn từ bếp cơm dã chiến để cứu trợ bà con bị lũ chia cắt ở phường Quy Nhơn Đông. Ảnh: Kim Hường

Hiện nay nhiều bà con phía Đông Gia Lai vẫn đang trong tình trạng khó khăn sau khi lũ rút. Những suất cơm nấu bằng tình nhân ái của các tổ chức thiện nguyện được trao tận tay bà con vùng lũ thật sự ấm lòng và ý nghĩa.

Lực lượng Công an di dời người dân vùng ngập lụt tại phường Quy Nhơn Bắc.

Lực lượng Công an toàn tỉnh đã di dời hơn 1.250 hộ dân đến nơi an toàn

Tòa soạn-Bạn đọc

(GLO)- Từ đêm 18 đến rạng sáng 19-11, lực lượng Công an toàn tỉnh phối hợp cùng các đơn vị, địa phương di dời hàng nghìn người dân vùng ngập lụt đến nơi an toàn. Tình trạng ngập lụt ngày càng nghiêm trọng, lực lượng vẫn đang nỗ lực cứu nạn cứu hộ người dân bị mắc kẹt tại các khu vực ngập sâu.

Lãnh đạo phường Pleiku thăm, tặng quà động viên cán bộ, chiến sĩ Sư đoàn 2 tham gia dọn dẹp bờ kè suối Hội Phú.

Lãnh đạo phường Pleiku thăm, tặng quà động viên cán bộ, chiến sĩ Sư đoàn 2 dọn dẹp bờ kè suối Hội Phú

Tòa soạn-Bạn đọc

(GLO)- Sáng 15-11, đoàn công tác của Thường trực Đảng ủy, HĐND, UBND và Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Pleiku đã đến thăm, tặng quà động viên tinh thần 80 cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn 38 (Sư đoàn 2, Quân khu 5) đang tích cực tham gia dọn dẹp vệ sinh môi trường dọc bờ kè suối Hội Phú.

Fanpage “Cát Tài quê hương” cùng Công ty TNHH Hữu Cơ Thuận Thiên hỗ trợ 69,1 triệu đồng cho 21 hộ dân xã Đề Gi có hoàn cảnh khó khăn, bị tốc mái hoàn toàn do cơn bão số 13, hiện chưa thể khắc phục.

Chung tay dựng lại những mái nhà ở quê hương

Tòa soạn-Bạn đọc

(GLO)-Ít giờ sau khi cơn bão số 13 quét qua, hình ảnh mái tôn bị cuốn phăng, tường gạch đổ nát tại xã Cát Tài cũ (nay là xã Đề Gi) liên tục được chia sẻ. Hiểu nỗi khổ của người dân, Fanpage “Cát Tài quê hương” đã trao tiền hỗ trợ 21 hộ dân bị tốc mái hoàn toàn, chưa thể khắc phục.

