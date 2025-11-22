Bếp cơm dã chiến lan tỏa tình yêu thương đến với bà con vùng lũ Gia Lai

Bếp cơm dã chiến được đặt tại chùa Phổ Minh (phường Quy Nhơn) do câu lạc bộ Tâm thiện Đông Anh, Nhóm Cháo lan tỏa yêu thương-Hà Nội, Nhóm bếp Nhất Tâm chay và Nhóm Động lực tình thương Ngô Đức Tuấn chung tay chuẩn bị các suất ăn tình thương cứu trợ bà con vùng lũ Gia Lai.
Từ ngày 21-11 đến ngày 23-11, trung bình mỗi ngày, Bếp cơm dã chiến thực hiện nấu và cấp phát cứu trợ từ 4.000-5.000 suất ăn cho bà con vùng lũ ở phía đông Gia Lai, trọng tâm là bà con ở các vùng bị lũ cô lập.
Riêng ngày đầu tiên, bếp cơm dã chiến đã nấu đến 5.300 suất, kịp thời ứng cứu cho bà con.
Hiện nay nhiều bà con phía Đông Gia Lai vẫn đang trong tình trạng khó khăn sau khi lũ rút. Những suất cơm nấu bằng tình nhân ái của các tổ chức thiện nguyện được trao tận tay bà con vùng lũ thật sự ấm lòng và ý nghĩa.