Bếp cơm dã chiến lan tỏa tình yêu thương đến với bà con vùng lũ Gia Lai

(GLO)- Nhằm cứu trợ kịp thời và chia sẻ khó khăn về lương thực với bà con vùng lũ Gia Lai, Hội Chữ thập đỏ Gia Lai kết nối Hội Chữ thập đỏ Hà Nội thành lập bếp cơm dã chiến tại phường Quy Nhơn.

Bếp cơm dã chiến được đặt tại chùa Phổ Minh (phường Quy Nhơn) do câu lạc bộ Tâm thiện Đông Anh, Nhóm Cháo lan tỏa yêu thương-Hà Nội, Nhóm bếp Nhất Tâm chay và Nhóm Động lực tình thương Ngô Đức Tuấn chung tay chuẩn bị các suất ăn tình thương cứu trợ bà con vùng lũ Gia Lai.

Các câu lạc bộ, các nhóm thiện nguyện Hà Nội đang chuẩn bị các suất ăn cứu trợ bà con vùng lũ Gia Lai tại bếp cơm dã chiến trên địa bàn phường Quy Nhơn. Ảnh: Kim Hường

Từ ngày 21-11 đến ngày 23-11, trung bình mỗi ngày, Bếp cơm dã chiến thực hiện nấu và cấp phát cứu trợ từ 4.000-5.000 suất ăn cho bà con vùng lũ ở phía đông Gia Lai, trọng tâm là bà con ở các vùng bị lũ cô lập.

Riêng ngày đầu tiên, bếp cơm dã chiến đã nấu đến 5.300 suất, kịp thời ứng cứu cho bà con.

Ban chỉ huy phòng thủ khu vực 1 Hoài Nhơn Nam- Bộ chỉ huy quân sự tỉnh Gia Lai tiếp nhận các suất ăn từ bếp cơm dã chiến để cứu trợ bà con bị lũ chia cắt ở phường Quy Nhơn Đông. Ảnh: Kim Hường

Hiện nay nhiều bà con phía Đông Gia Lai vẫn đang trong tình trạng khó khăn sau khi lũ rút. Những suất cơm nấu bằng tình nhân ái của các tổ chức thiện nguyện được trao tận tay bà con vùng lũ thật sự ấm lòng và ý nghĩa.