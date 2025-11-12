Biểu dương 13 tập thể, 20 cá nhân tiêu biểu trong phong trào thi đua yêu nước của tổ chức Chữ thập đỏ

(GLO)- Sáng 12-11, tại phường Quy Nhơn, Hội Chữ thập đỏ tỉnh Gia Lai đã tổ chức Hội nghị điển hình tiên tiến lần thứ I, giai đoạn 2025-2030.

5 năm qua, hưởng ứng các phong trào thi đua yêu nước của Trung ương và tỉnh, Hội Chữ thập đỏ tỉnh Gia Lai đã trao tặng gần 3.000 suất quà, xây dựng hơn 400 ngôi nhà cho người khó khăn, nạn nhân chất độc da cam, trẻ mồ côi, người già neo đơn, người yếu thế trong xã hội.

Hội Chữ thập đỏ tỉnh biểu dương 13 tập thể và 20 cá nhân có thành tích tiêu biểu trong phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2020-2025. Ảnh: Kim Hường

Hoạt động chợ nhân đạo giúp đỡ hơn 20 ngàn lượt người có điều kiện cải thiện cuộc sống. Tết Nhân ái giai đoạn 2020-2025, Hội Chữ thập đỏ tỉnh Gia Lai đã vận động và trao tặng hơn 612 ngàn suất quà với tổng trị giá 249,2 tỷ đồng; tháng nhân đạo hỗ trợ cho 306.000 lượt đối tượng thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo với tổng trị giá 84,2 tỷ đồng.

Cuộc vận động “Mỗi tổ chức, mỗi cá nhân gắn với một địa chỉ nhân đạo” trợ giúp 10.562 địa chỉ với tổng trị giá 49,4 tỷ đồng; dự án Ngân hàng bò cung cấp 800 con bò sinh sản trị giá hơn 7 tỷ đồng cho nhiều gia đình khó khăn phát triển kinh tế gia đình; hỗ trợ 10 tỷ đồng cho ngư dân; cung cấp 3 triệu suất cơm, cháo tình thương phục vụ cho bệnh nhân với tổng giá trị hơn 45 tỷ đồng. Tổ chức 302 đợt hiến máu, thu được 88.984 đơn vị máu.

Tổng giá trị hoạt động các cấp Hội trong tỉnh đạt 825,8 tỷ đồng, giúp đỡ cho hơn 1,2 triệu lượt người nghèo, cận nghèo, khó khăn trên địa bàn tỉnh.

Trong giai đoạn 2025-2030, Hội Chữ thập đỏ tỉnh Gia Lai tập trung nâng cao chất lượng các phong trào thi đua yêu nước; triển khai có hiệu quả 7 lĩnh vực hoạt động của Hội Chữ thập đỏ, đồng thời đẩy mạnh công tác đối ngoại và phát triển tạo thêm nguồn lực cho hoạt động nhân đạo của Tỉnh hội.

Hội nghị cũng thông qua danh sách 7 đại biểu tham dự Đại hội thi đua yêu nước toàn quốc Hội Chữ thập đỏ Việt Nam lần thứ VI.

Hội Chữ thập đỏ tỉnh trao bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho 2 gia đình có thành tích hiến máu tình nguyện và vận động hiến máu tình nguyện thời gian qua. Ảnh: Kim Hường

Tại Hội nghị, gia đình ông Nguyễn Thanh Ca (phường Hoài Nhơn) và gia đình ông Nguyễn Ngọc Phúc (phường Bình Định) được nhận bằng khen của Thủ tướng Chính phủ về thành tích hiến máu tình nguyện và vận động hiến máu tình nguyện thời gian qua.

Hội Chữ thập đỏ tỉnh tặng giấy khen cho 13 tập thể và 20 cá nhân có thành tích tiêu biểu trong phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2020-2025.

Hội nghị tôn vinh các tập thể, cá nhân tiêu biểu trong chương trình ủng hộ nhân dân Cuba “65 năm nghĩa tình Việt Nam-Cuba”. Ảnh: Kim Hường

Hội Chữ thập đỏ tỉnh trao giấy khen cho 10 tập thể, cá nhân có đóng góp xuất sắc trong chương trình vận động ủng hộ nhân dân Cuba “65 năm nghĩa tình Việt Nam-Cuba”.

Chia sẻ khó khăn với đồng bào tỉnh Gia Lai bị thiệt hại trong cơn bão số 13 vừa qua, thông qua kênh Hội Chữ thập đỏ tỉnh, Hội Chữ thập đỏ Việt Nam hỗ trợ hơn 1,7 tỷ đồng, Hội chữ thập đỏ tỉnh Thanh Hóa hỗ trợ tiền và hàng hóa trị giá 500 triệu đồng.

Lãnh đạo Hội Chữ thập đỏ tỉnh Gia Lai cùng các đại biểu quyên góp ủng hộ đồng bào bị thiệt hại trong cơn bão số 13. Ảnh: Kim Hường

Phát huy truyền thống nhân ái của dân tộc Việt Nam, Hội nghị cũng phát động quyên góp ủng hộ đồng bào bị thiệt hại trong cơn bão số 13 vừa qua. Kết quả thu được hơn 15,7 triệu đồng.