Video Báo Ảnh Báo in Podcast Chuyển động trẻ Emagazine Infographic

Xã hội

Đời sống Gia đình Lao động - Việc làm Từ thiện Xóa nhà tạm, nhà dột nát

Hội Chữ thập đỏ Gia Lai huy động gần 826 tỷ đồng phục vụ hoạt động nhân đạo

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
NHƯ NGUYỆN NHƯ NGUYỆN
0:00 / 0:00
0:00

(GLO)- Giai đoạn 2020-2025, các cấp Hội Chữ thập đỏ tỉnh Gia Lai đã huy động nguồn lực trị giá 825,838 tỷ đồng; qua đó, giúp đỡ hơn 1,2 triệu lượt người nghèo, cận nghèo, khó khăn trên địa bàn tỉnh. Trong đó, tỉnh Gia Lai cũ huy động 344,5 tỷ đồng và tỉnh Bình Định đạt 481,34 tỷ đồng.

Các cấp Hội Chữ thập đỏ trong tỉnh đã hưởng ứng và thực hiện tốt các phong trào thi đua do Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam phát động như: phong trào “Tết Nhân ái”, cuộc vận động “Mỗi tổ chức, mỗi cá nhân gắn với một địa chỉ nhân đạo”, “Tháng Nhân đạo”, chương trình “Dinh dưỡng cho trẻ em nghèo, khuyết tật” và “An toàn cho ngư dân nghèo, khó khăn”, các chiến dịch, sự kiện về hiến máu tình nguyện, hiến mô, tạng nhân đạo...

z6922182895780-c89992d56c641d4a3fed61a85cfa6678.jpg
Giai đoạn 2020-2025, các cấp Hội Chữ thập đỏ tỉnh Gia Lai đã huy động nguồn lực đạt 825,838 tỷ đồng để giúp đỡ hơn 1,2 triệu lượt người nghèo, cận nghèo, khó khăn. Ảnh: Như Nguyện

Đối với phong trào “Tết Nhân ái”, 5 năm qua, các cấp Hội trong tỉnh và các đơn vị trực thuộc Hội Chữ thập đỏ 2 tỉnh (Bình Định và Gia Lai cũ) đã vận động và trao tặng 612.179 suất quà với tổng trị giá 249,2 tỷ đồng. Kết quả phát động “Tháng Nhân đạo”, trong 5 năm qua, các cấp Hội đã vận động hỗ trợ cho 305.964 lượt đối tượng thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo với tổng trị giá 84,2 tỷ đồng.

Thực hiện cuộc vận động “Mỗi tổ chức, mỗi cá nhân gắn với một địa chỉ nhân đạo”, các cấp Hội tiếp tục vận động nguồn lực duy trì các địa chỉ thường xuyên và tiếp tục rà soát hỗ trợ các địa chỉ nhân đạo mới. Trong 5 năm qua, có 10.562 địa chỉ được trợ giúp với tổng trị giá 49,4 tỷ đồng.

Bên cạnh đó, nhiều chương trình, dự án đã được các cấp Hội Chữ thập đỏ trong tỉnh triển khai thực hiện hiệu quả góp phần trợ giúp nhiều đối tượng chính sách, người nghèo, khó khăn, người yếu thế… có thêm điều kiện để vượt qua khó khăn, vươn lên ổn định cuộc sống với tinh thần "không để ai bị bỏ lại phía sau".

Đánh giá bài viết

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Nâng cao chất lượng đào tạo nghề cho lao động dân tộc thiểu số

Nâng cao chất lượng đào tạo nghề cho lao động dân tộc thiểu số

Lao động - Việc làm

(GLO)- Đào tạo nghề cho lao động nông thôn, đặc biệt là người dân tộc thiểu số, được xem là giải pháp quan trọng trong công tác giảm nghèo bền vững của tỉnh. Thời gian qua, hoạt động này được các ngành, địa phương quan tâm triển khai hiệu quả, góp phần cải thiện đời sống cho người dân.

Ba anh em Nguyễn Ngọc Nghĩa, Nguyễn Ngọc Gia Linh và Nguyễn Trọng Nhân đang học cách lớn lên giữa thiếu thốn.

Học cách lớn lên giữa thiếu thốn

Từ thiện

(GLO)- Trong căn nhà nhỏ ở cuối con hẻm đường Trường Chinh (phường Pleiku, tỉnh Gia Lai), ba anh em Nguyễn Ngọc Nghĩa, Nguyễn Ngọc Gia Linh và Nguyễn Trọng Nhân đang học cách lớn lên giữa thiếu thốn, mất mát.

Hai nữ già làng “giữ lửa” đoàn kết

Hai nữ già làng “giữ lửa” đoàn kết

Đời sống

(GLO)- Trên khu vực biên giới tiếp giáp với Vương quốc Campuchia, có 2 phụ nữ được cộng đồng tin tưởng, suy tôn làm già làng. Họ cần mẫn “giữ lửa” đoàn kết, gìn giữ bình yên nơi phên giậu Tổ quốc. Ở vị trí xưa nay vốn thuộc về đàn ông, sự hiện diện của họ thật hiếm có và đáng trân trọng.

Gia đình em Kpă Tiệp (làng Ring, xã Ia Hrú) vui mừng đón nhận căn Nhà nhân ái do các tổ chức, doanh nghiệp và nhà hảo tâm hỗ trợ. Ảnh: Đồng Lai

Gia Lai chung tay xoa dịu nỗi đau da cam

Đời sống

(GLO)- Trên địa bàn tỉnh Gia Lai hiện có nhiều nạn nhân chất độc da cam thế hệ thứ 3, khuyết tật đặc biệt nặng. Nhiều năm qua, cấp ủy, chính quyền và các tổ chức, cá nhân cùng chung tay xoa dịu nỗi đau da cam bằng những việc làm thiết thực, hiệu quả.

Mùa bắt sâu tre

Mùa bắt sâu tre

Xã hội

(GLO)- Trong thân tre, nứa, lồ ô mọc bạt ngàn giữa những cánh rừng ở xã Ia Khươl (tỉnh Gia Lai), có một loài sâu màu trắng đục được người Bahnar xem như sản vật do thiên nhiên ban tặng.

Lực lượng Quản lý thị trường và Công an kiểm tra, xử lý vi phạm tại một hộ kinh doanh heo đông lạnh trên địa bàn xã Hoài Ân. Ảnh: N.C

Ngăn chặn thực phẩm bẩn ngay từ cơ sở

Đời sống

(GLO)- Với tinh thần “không có vùng cấm”, lực lượng Quản lý thị trường tỉnh Gia Lai phối hợp chặt chẽ với các ngành chức năng và địa phương tăng cường kiểm tra, xử lý vi phạm an toàn thực phẩm. Nhiều vụ việc bị phát hiện, xử lý nghiêm, góp phần củng cố niềm tin người tiêu dùng.

Tự giác giao nộp động vật quý hiếm: Hành động nhỏ, ý nghĩa lớn

Tự giác giao nộp động vật quý hiếm: Hành động nhỏ, ý nghĩa lớn

Đời sống

(GLO)- Nhờ làm tốt công tác tuyên truyền và có sự phối hợp đồng bộ, tích cực của các cơ quan chức năng, ngày càng nhiều người dân trên địa bàn tỉnh chủ động thông tin, giao nộp động vật hoang dã bị lạc hoặc bị thương, góp phần bảo tồn các loài động vật quý hiếm và gìn giữ cân bằng sinh thái.

null