Hội Chữ thập đỏ Gia Lai huy động gần 826 tỷ đồng phục vụ hoạt động nhân đạo

(GLO)- Giai đoạn 2020-2025, các cấp Hội Chữ thập đỏ tỉnh Gia Lai đã huy động nguồn lực trị giá 825,838 tỷ đồng; qua đó, giúp đỡ hơn 1,2 triệu lượt người nghèo, cận nghèo, khó khăn trên địa bàn tỉnh. Trong đó, tỉnh Gia Lai cũ huy động 344,5 tỷ đồng và tỉnh Bình Định đạt 481,34 tỷ đồng.

Các cấp Hội Chữ thập đỏ trong tỉnh đã hưởng ứng và thực hiện tốt các phong trào thi đua do Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam phát động như: phong trào “Tết Nhân ái”, cuộc vận động “Mỗi tổ chức, mỗi cá nhân gắn với một địa chỉ nhân đạo”, “Tháng Nhân đạo”, chương trình “Dinh dưỡng cho trẻ em nghèo, khuyết tật” và “An toàn cho ngư dân nghèo, khó khăn”, các chiến dịch, sự kiện về hiến máu tình nguyện, hiến mô, tạng nhân đạo...

Đối với phong trào “Tết Nhân ái”, 5 năm qua, các cấp Hội trong tỉnh và các đơn vị trực thuộc Hội Chữ thập đỏ 2 tỉnh (Bình Định và Gia Lai cũ) đã vận động và trao tặng 612.179 suất quà với tổng trị giá 249,2 tỷ đồng. Kết quả phát động “Tháng Nhân đạo”, trong 5 năm qua, các cấp Hội đã vận động hỗ trợ cho 305.964 lượt đối tượng thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo với tổng trị giá 84,2 tỷ đồng.

Thực hiện cuộc vận động “Mỗi tổ chức, mỗi cá nhân gắn với một địa chỉ nhân đạo”, các cấp Hội tiếp tục vận động nguồn lực duy trì các địa chỉ thường xuyên và tiếp tục rà soát hỗ trợ các địa chỉ nhân đạo mới. Trong 5 năm qua, có 10.562 địa chỉ được trợ giúp với tổng trị giá 49,4 tỷ đồng.

Bên cạnh đó, nhiều chương trình, dự án đã được các cấp Hội Chữ thập đỏ trong tỉnh triển khai thực hiện hiệu quả góp phần trợ giúp nhiều đối tượng chính sách, người nghèo, khó khăn, người yếu thế… có thêm điều kiện để vượt qua khó khăn, vươn lên ổn định cuộc sống với tinh thần "không để ai bị bỏ lại phía sau".