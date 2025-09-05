Hội Chữ thập đỏ tỉnh Gia Lai chuyển 500 triệu đồng ủng hộ nhân dân Cuba

(GLO)- Ngày 4-9, Hội Chữ thập đỏ tỉnh Gia Lai đã chuyển 500 triệu đồng về Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam để ủng hộ nhân dân Cuba (đợt 1). Đây là hoạt động nằm trong Chương trình “65 năm nghĩa tình Việt Nam-Cuba” do Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam phát động.

Thực hiện Chương trình “65 năm nghĩa tình Việt Nam-Cuba”, Hội Chữ thập đỏ tỉnh Gia Lai đã tổ chức lễ phát động vào ngày 13-8 trong toàn tỉnh. Tính đến ngày 4-9, Chương trình đã vận động quyên góp được 628,4 triệu đồng qua số tài khoản 2077 (Ngân hàng Quân đội chi nhánh Quy Nhơn) của Hội Chữ thập đỏ tỉnh Gia Lai.

Cán bộ, nhân viên Hội Chữ thập đỏ tỉnh Gia Lai tham gia đóng góp ủng hộ nhân dân Cuba. Ảnh: N.Q

Năm 2025 đánh dấu 65 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-Cuba (1960-2025). Đây là dịp để nhân dân Việt Nam bày tỏ sự trân trọng, thủy chung đối với nhân dân Cuba; đồng thời là cơ hội thắt chặt hơn nữa tinh thần hữu nghị truyền thống, góp phần củng cố hòa bình, hợp tác và phát triển bền vững.



Chương trình sẽ tiếp tục triển khai sâu rộng đến ngày 16-10-2025. Thời gian tới, Hội Chữ thập đỏ tỉnh Gia Lai sẽ tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền, vận động rộng rãi trong toàn xã hội. Các hình thức ủng hộ đa dạng, minh bạch và thuận tiện sẽ được triển khai, để mọi người dân, tổ chức, doanh nghiệp đều có thể chung tay đóng góp.