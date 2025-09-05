Danh mục
Thời sự - Sự kiện Thời sự quốc tế Thời sự trong nước
Chính trị Nhân sự Tin tức Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng Quốc phòng - An ninh
Thời sự - Bình luận
Kinh tế Thị trường vàng Xe máy - Ô tô Doanh nghiệp Nông-lâm-ngư nghiệp Hàng hóa - Tiêu dùng Tài chính
Giáo dục Tin tức Tuyển sinh Chuyện trường, chuyện lớp
Sức khỏe Y dược cổ truyền Dinh dưỡng Làm đẹp Tin tức
Văn hóa Văn học - Nghệ thuật Cổ học tinh hoa Quà tặng tâm hồn
Giải trí Thế giới nghệ sĩ Âm nhạc - Điện ảnh Thời trang
Sống trẻ Hoạt động Đoàn - Hội - Đội Thế giới trẻ
Xã hội Đời sống Lao động - Việc làm Gia đình
Thể thao Tennis-Pickleball Marathon Bóng đá Thể thao cộng đồng
Du lịch Ẩm thực Hành trang lữ hành Tin tức
Pháp luật Tin tức Ký sự pháp đình Góc cảnh báo / Chống tin giả
Đô thị Không gian sống Nhịp sống Đô thị
Tòa soạn-Bạn đọc
Phóng sự - Ký sự
Khoa học - Công nghệ Bí ẩn khoa học Tin tức công nghệ Xe 360
Multimedia Emagazine Infographics
Podcast Gia Lai ngày mới Chuyện Người Gia Lai
Video 24 giờ Bản tin Thế giới Tin tức Phóng sự Văn hóa Thể thao
Thời tiết Thời tiết hôm nay Cảnh báo thiên tai
Thông tin quảng cáo
Điểm đến Gia Lai
Báo Ảnh

Gia Lai News

Video Báo Ảnh Báo in Podcast Chuyển động trẻ Emagazine Infographic

Thời sự - Sự kiện

Thời sự trong nước

Thời sự trong nước Thời sự quốc tế

Hội Chữ thập đỏ tỉnh Gia Lai chuyển 500 triệu đồng ủng hộ nhân dân Cuba

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
NGÂN QUỲNH
0:00 / 0:00
0:00

(GLO)- Ngày 4-9, Hội Chữ thập đỏ tỉnh Gia Lai đã chuyển 500 triệu đồng về Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam để ủng hộ nhân dân Cuba (đợt 1). Đây là hoạt động nằm trong Chương trình “65 năm nghĩa tình Việt Nam-Cuba” do Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam phát động.

Thực hiện Chương trình “65 năm nghĩa tình Việt Nam-Cuba”, Hội Chữ thập đỏ tỉnh Gia Lai đã tổ chức lễ phát động vào ngày 13-8 trong toàn tỉnh. Tính đến ngày 4-9, Chương trình đã vận động quyên góp được 628,4 triệu đồng qua số tài khoản 2077 (Ngân hàng Quân đội chi nhánh Quy Nhơn) của Hội Chữ thập đỏ tỉnh Gia Lai.

z6976075347678-1ca1dde2cac31df854ef95ead494ecee.jpg
Cán bộ, nhân viên Hội Chữ thập đỏ tỉnh Gia Lai tham gia đóng góp ủng hộ nhân dân Cuba. Ảnh: N.Q

Năm 2025 đánh dấu 65 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-Cuba (1960-2025). Đây là dịp để nhân dân Việt Nam bày tỏ sự trân trọng, thủy chung đối với nhân dân Cuba; đồng thời là cơ hội thắt chặt hơn nữa tinh thần hữu nghị truyền thống, góp phần củng cố hòa bình, hợp tác và phát triển bền vững.

Chương trình sẽ tiếp tục triển khai sâu rộng đến ngày 16-10-2025. Thời gian tới, Hội Chữ thập đỏ tỉnh Gia Lai sẽ tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền, vận động rộng rãi trong toàn xã hội. Các hình thức ủng hộ đa dạng, minh bạch và thuận tiện sẽ được triển khai, để mọi người dân, tổ chức, doanh nghiệp đều có thể chung tay đóng góp.

Đánh giá bài viết

Có thể bạn quan tâm

Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn thăm, động viên đoàn Gia Lai tham gia Triển lãm thành tựu đất nước

Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn thăm, động viên đoàn Gia Lai tham gia Triển lãm thành tựu đất nước

Thời sự trong nước

(GLO)- Sáng 31-8, đồng chí Phạm Anh Tuấn-Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai đã đến tham quan không gian trưng bày của tỉnh tại Triển lãm thành tựu đất nước: “80 năm hành trình Độc lập-Tự do-Hạnh phúc” đang diễn ra tại Trung tâm Triển lãm Quốc gia (TP. Hà Nội).

Lãnh đạo tỉnh dâng hoa, dâng hương tại Tượng đài Bác Hồ với các dân tộc Tây Nguyên và Nghĩa trang Liệt sĩ tỉnh

Lãnh đạo tỉnh Gia Lai dâng hoa, dâng hương tại Tượng đài Bác Hồ với các dân tộc Tây Nguyên và Nghĩa trang Liệt sĩ tỉnh

Thời sự trong nước

(GLO)- Sáng 29-8, tại Quảng trường Đại đoàn kết (phường Pleiku), Tỉnh ủy-HĐND-UBND-Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Gia Lai tổ chức dâng hoa, dâng hương trước Tượng đài Bác Hồ với các dân tộc Tây Nguyên và tại nơi thờ Bác, viếng các Anh hùng liệt sĩ tại Nghĩa trang Liệt sĩ tỉnh.

Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Trương Văn Đạt thăm, tặng quà các gia đình chính sách

Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Trương Văn Đạt thăm, tặng quà các gia đình chính sách

Tin tức

(GLO)- Nhân kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám (19/8/1945 - 19/8/2025) và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945 - 2/9/2025), ngày 28-8, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Trương Văn Đạt thăm và tặng quà các gia đình chính sách tiêu biểu tại các xã phía Đông tỉnh.

Báo và phát thanh, truyền hình Gia Lai "trình làng" sản phẩm truyền thông mới chào mừng 80 năm Quốc khánh

Báo và phát thanh, truyền hình Gia Lai "trình làng" sản phẩm truyền thông mới chào mừng 80 năm Quốc khánh

Thời sự trong nước

(GLO)-Chào mừng 80 năm Quốc khánh nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945 - 2/9/2025), Báo và phát thanh, truyền hình Gia Lai sẽ chính thức "trình làng" các sản phẩm truyền thông mới vào ngày 31-8, với mong muốn đáp ứng ngày càng tốt hơn nhu cầu thông tin của công chúng trong kỷ nguyên số.

Lãnh đạo tỉnh dâng hoa, dâng hương tại Tượng đài Nguyễn Sinh Sắc-Nguyễn Tất Thành và Nghĩa trang liệt sĩ Quy Nhơn

Lãnh đạo tỉnh dâng hoa, dâng hương tại Tượng đài Nguyễn Sinh Sắc-Nguyễn Tất Thành và Nghĩa trang liệt sĩ Quy Nhơn

Thời sự trong nước

(GLO)- Sáng 28-8, Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Gia Lai tổ chức Lễ dâng hoa tại Tượng đài Nguyễn Sinh Sắc - Nguyễn Tất Thành; dâng hương, dâng hoa tại Nghĩa trang liệt sĩ Quy Nhơn nhân kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

null