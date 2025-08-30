Danh mục
Binh đoàn 15 quyên góp hơn 500 triệu đồng tặng nhân dân Cuba

(GLO)- Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Binh đoàn 15 vừa tổ chức tổ chức Lễ phát động chương trình vận động ủng hộ nhân dân Cuba với chủ đề “65 năm nghĩa tình Việt Nam-Cuba”. Thiếu tướng Hoàng Văn Sỹ- Tư lệnh Binh đoàn dự và chủ trì lễ phát động.

z6954581595357-3f7d95d437f2f9bb4a4355d29775e62d.jpg
Thiếu tướng Hoàng Văn Sỹ-Tư lệnh Binh đoàn 15 phát biểu tại lễ phát động. Ảnh: Văn Đàn

Cùng dự có các đồng chí trong Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Binh đoàn và toàn thể lãnh đạo, chỉ huy, cán bộ, chiến sĩ, công nhân và viên chức Quốc phòng Cơ quan Binh đoàn. Đặc biệt, buổi phát động có sự tham gia của 20 đồng chí là cán bộ Bộ Quốc phòng nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào đang tập huấn về lĩnh vực nông nghiệp tại Trường Cao đẳng nghề số 21 (Binh đoàn 15).

z6956384908386-4f96c87fed0fafb0dff9e1f5e3f5d461.jpg
Các đồng chí lãnh đạo Binh đoàn 15 tham gia ủng hộ. Ảnh: Văn Đàn

Phát biểu tại chương trình phát động, Thiếu tướng Hoàng Văn Sỹ-Tư lệnh Binh đoàn 15 nhấn mạnh: Trong suốt chiều dài hơn 65 năm qua, tình đoàn kết đặc biệt Việt Nam-Cuba đã trở thành biểu tượng mẫu mực, hiếm có trong quan hệ quốc tế. Nhân dân Cuba từng hết lòng giúp đỡ Việt Nam cả trong kháng chiến cũng như xây dựng đất nước. Hiện nay, Cuba đang phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức về kinh tế, xã hội, đời sống. Hưởng ứng lời kêu gọi của Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, Đảng ủy-Bộ Tư lệnh Binh đoàn phát động sâu rộng phong trào ủng hộ nhân dân Cuba trong toàn Binh đoàn.

z6954582764763-c663e5469ab486c7590edcfd5f238ce0.jpg
Các học viên Lào đang học tập tại Binh đoàn 15 tham gia ủng hộ. Ảnh: Vĩnh Hoàng

Hưởng ứng lời kêu gọi đến nay, các cơ quan, đơn vị trong Binh đoàn 15 đã đóng góp được số tiền hơn 500 triệu đồng. Theo kế hoạch, đợt phát động sẽ kéo dài đến ngày 30-8. Toàn bộ nguồn kinh phí sẽ được tổng hợp, chuyển về Bộ Quốc phòng theo quy định, góp phần sẻ chia khó khăn, thắt chặt hơn tình đoàn kết, hữu nghị đặc biệt giữa quân đội và nhân dân hai nước Việt Nam-Cuba.

