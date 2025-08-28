Danh mục
Bí thư Tỉnh ủy Gia Lai Hồ Quốc Dũng làm việc với Binh đoàn 15

(GLO)- Trong chuyến công tác tại các địa phương phía Tây tỉnh Gia Lai, chiều 28-8, đoàn công tác do đồng chí Hồ Quốc Dũng-Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy đã có buổi làm việc với Binh đoàn 15.

Dự buổi làm việc còn có đồng chí Phạm Anh Tuấn-Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Thiếu tướng Hoàng Văn Sỹ-Tư lệnh Binh đoàn 15; cùng đại diện lãnh đạo một số sở, ngành của tỉnh.

dong-chi-ho-quoc-dung-uy-vien-ban-chap-hanh-trung-uong-dang-bi-thu-tinh-uy-gia-lai-da-co-buoi-lam-viec-voi-binh-doan-15-anh-vt.jpg
Bí thư Tỉnh ủy Gia Lai Hồ Quốc Dũng có buổi làm việc với Binh đoàn 15. Ảnh: Vũ Thảo

Tại buổi làm việc, Bí thư Tỉnh ủy Hồ Quốc Dũng ghi nhận và đánh giá cao những nỗ lực, đóng góp của Binh đoàn 15 trong thời gian qua đối với sự phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh Gia Lai.

Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh: Binh đoàn 15 không chỉ giải quyết việc làm cho hàng nghìn lao động, nhất là đồng bào dân tộc thiểu số tại địa phương, mà còn thực hiện tốt các chương trình an sinh xã hội, góp phần giữ vững chủ quyền, an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội khu vực biên giới.

Đồng chí bày tỏ mong muốn trong thời gian tới, Binh đoàn 15 tiếp tục phát huy truyền thống, đồng hành cùng tỉnh trong thực hiện các mục tiêu phát triển. Đặc biệt, tỉnh đang trăn trở với việc xây dựng một nhà máy chế biến sản phẩm từ mủ cao su ngay trên địa bàn để nâng cao giá trị sản phẩm và mong Binh đoàn 15 sớm nghiên cứu, triển khai nội dung này.

dong-chi-ho-quoc-dung-uy-vien-ban-chap-hanh-trung-uong-dang-bi-thu-tinh-uy-gia-lai-lam-viec-voi-binh-doan-15-anh-vu-thao.jpg
Bí thư Tỉnh ủy Gia Lai Hồ Quốc Dũng (trái) khẳng định tỉnh luôn tạo điều kiện thuận lợi nhất để Binh đoàn 15 triển khai các dự án phát triển kinh tế-xã hội trên địa bàn.﻿ Ảnh Vũ Thảo

Liên quan đến chủ trương đầu tư xây dựng trường học cho các xã biên giới theo Kết luận của Bộ Chính trị tại Thông báo số 81-TB/TW ngày 18-7-2025, Bí thư Tỉnh ủy Hồ Quốc Dũng cho biết trên địa bàn tỉnh có 5 trường dự kiến sẽ triển khai xây dựng trên quỹ đất của Binh đoàn 15. Vì vậy, Binh đoàn 15 sớm có ý kiến chính thức nhằm tạo điều kiện thuận lợi để tỉnh hoàn tất các thủ tục và triển khai kịp tiến độ.

“Tỉnh luôn ủng hộ và tạo điều kiện thuận lợi nhất để Binh đoàn 15 triển khai các dự án phát triển kinh tế-xã hội trên địa bàn cả khu vực phía Tây và phía Đông tỉnh Gia Lai”-Bí thư Tỉnh ủy khẳng định.

Tại buổi làm việc, Thiếu tướng Hoàng Văn Sỹ-Tư lệnh Binh đoàn 15 cảm ơn lãnh đạo tỉnh luôn dành sự quan tâm cho Binh đoàn trong suốt quá trình hình thành và phát triển. Binh đoàn xác định cao su là cây trồng chiến lược bởi có độ che phủ ổn định, có khả năng sinh trưởng tự nhiên mà không cần đến lượng nước tưới bổ sung trong mùa khô.

Chính vì vậy, cao su không chỉ tạo sinh kế cho hàng vạn hộ nông dân, mà còn gắn liền với chiến lược phát triển nông nghiệp bền vững và bảo vệ môi trường sinh thái của vùng. Hiện nay, Binh đoàn 15 có gần 50.000 ha cao su tại các địa bàn tỉnh Gia Lai, Đắk Lắk cũng như các nước Lào, Campuchia.

dong-chi-ho-quoc-dung-uy-vien-ban-chap-hanh-trung-uong-dang-bi-thu-tinh-uy-gia-lai-tang-qua-cho-binh-doan-15-anh-vu-thao.jpg
Bí thư Tỉnh ủy Gia Lai Hồ Quốc Dũng (thứ 3 từ trái sang) tặng quà cho Binh đoàn 15.
﻿Ảnh: Vũ Thảo

Đề xuất với lãnh đạo tỉnh, Thiếu tướng Hoàng Văn Sỹ mong muốn lãnh đạo tỉnh tiếp tục quan tâm đầu tư hệ thống giao thông thuận lợi để giải quyết tốt bài toán vận chuyển nông sản, làm giảm chi phí sản xuất trên địa bàn.

Về vấn đề bàn giao đất phục vụ xây dựng trường học tại khu vực biên giới, Thiếu tướng Hoàng Văn Sỹ khẳng định, Binh đoàn sẽ triển khai với tinh thần quyết liệt nhất, nhanh nhất, đảm bảo thuận lợi cho tỉnh thực hiện mục tiêu theo đúng lộ trình.

null