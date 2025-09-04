Danh mục
Bộ đội Biên phòng tỉnh Gia Lai quyên góp 100 triệu đồng ủng hộ nhân dân Cuba

(GLO)- Sáng 4-9, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh Gia Lai phát động chương trình ủng hộ nhân dân Cuba đang gặp khó khăn với chủ đề “65 năm nghĩa tình Việt Nam-Cuba”.

Cuba là quốc gia tiên phong thiết lập quan hệ ngoại giao với Việt Nam và luôn đi đầu trong phong trào quốc tế ủng hộ sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc cũng như công cuộc xây dựng đất nước của Việt Nam.

z6974973070145-fa282e79994e4028362916196b20ecd6.jpg
Cán bộ, chiến sĩ BĐBP tỉnh quyên góp ủng hộ nhân dân Cuba. Ảnh: T.B

Phát biểu tại chương trình, Đại tá Đoàn Ngọc Báu-Bí thư Đảng ủy, Chính ủy BĐBP tỉnh-nhấn mạnh: Quan hệ Việt Nam-Cuba là mối quan hệ hữu nghị đặc biệt, biểu tượng cho tình đoàn kết giữa 2 dân tộc cùng chung lý tưởng độc lập, tự do và chủ nghĩa xã hội.

Trong bối cảnh hiện nay, khi nhân dân Cuba đang phải đối mặt với nhiều khó khăn do khủng hoảng kinh tế và ảnh hưởng nặng nề của thiên tai, chương trình ủng hộ là hành động thiết thực, thể hiện nghĩa tình sâu sắc và trách nhiệm của cán bộ, chiến sĩ BĐBP tỉnh.

Tại chương trình, cán bộ, chiến sĩ các cơ quan, đơn vị thuộc Ban Chỉ huy BĐBP tỉnh đã tự nguyện đóng góp 100 triệu đồng.

null