Chi bộ khu phố Ngọc An Tây: Khơi dậy sức dân từ những mô hình thiết thực

DƯƠNG LINH
(GLO)- Năm 2025, Chi bộ khu phố Ngọc An Tây (phường Hoài Nhơn, tỉnh Gia Lai) đã triển khai nhiều mô hình sáng tạo, thiết thực. Với phương châm “Đảng viên đi trước, gương mẫu hành động”, Chi bộ đã khơi dậy tinh thần đồng thuận từ người dân để chung sức xây dựng khu phố khang trang, xanh-sạch-đẹp.

Phát huy vai trò hạt nhân ở cơ sở, Chi bộ khu phố Ngọc An Tây chọn những phần việc thật sự cần thiết để triển khai. Từng công trình, mô hình đều được thực hiện theo hướng gần dân, mang lại lợi ích cụ thể cho cộng đồng.

Ông Nguyễn Văn Tân-Bí thư Chi bộ cho biết, động lực để triển khai các mô hình sáng tạo đến từ quá trình quan sát thực tế đời sống người dân. “Có lần tôi thấy 1 cháu nhỏ đạp chiếc xe đạp cũ, phía sau 2 cháu khác chạy theo vì không có xe để tập cùng.

Một số cháu chưa biết đi xe, tập giữ thăng bằng bị ngã. Tôi thấy thương và nghĩ các cháu cần điều kiện để vận động an toàn. Từ đó, tôi đề xuất mua xe đạp cho thiếu nhi, Chi bộ thống nhất ngay”-ông Tân nói.

chi-bo-khu-pho-ngoc-an-tay-1.jpg
Mô hình “Khuyến khích rèn luyện thể chất cho thiếu nhi” được người dân đồng lòng ủng hộ. Ảnh: ĐVCC

Từ ý tưởng ấy, hơn 3 tháng trước, mô hình “Khuyến khích rèn luyện thể chất cho thiếu nhi” đã được triển khai, với 10 chiếc xe đạp trị giá 5 triệu đồng. Đến nay, mỗi buổi chiều, tại khoảng sân ở khu phố đều rộn ràng tiếng trẻ tập xe, tạo nên không gian sinh hoạt lành mạnh và an toàn.

Cùng với đó, Chi bộ Ngọc An Tây tiếp tục phát huy vai trò nòng cốt trong công tác xã hội hóa, huy động được sự chung tay tích cực của người dân và các hội đoàn thể.

Theo đó, 6 hạng mục đã được triển khai với tổng kinh phí 99 triệu đồng do người dân tự nguyện đóng góp, như xây dựng mái hiên cho trụ sở khu phố, nâng cấp cổng ngõ, đường đi, trồng cây xanh, tạo bóng mát…

Tất cả đều được thảo luận dân chủ, công khai, tạo sự đồng thuận cao và mang lại diện mạo mới cho nơi sinh hoạt chung.

chi-bo-khu-pho-ngoc-an-tay-2.jpg
Cùng với các hội đoàn thể, Chi đoàn Ngọc An Tây nhiệt tình tham gia các hoạt động giữ gìn màu xanh tại khu phố. Ảnh: ĐVCC

Không chỉ mang lại diện mạo mới cho khu phố, các mô hình còn tạo được sự gắn kết giữa người dân và chính quyền cơ sở. Khi thấy chủ trương đúng, cách làm rõ ràng, người dân sẵn sàng tham gia, hỗ trợ ngày công, đóng góp kinh phí hay trực tiếp góp ý để các công trình hoàn thiện hơn.

Chính sự chủ động này đã trở thành nền tảng quan trọng để Chi bộ mạnh dạn thực hiện các phần việc mới trong thời gian tới.

Là một trong những người tích cực hưởng ứng các phong trào, ông Nguyễn Văn Mười (SN 1958, người dân tổ 4) chia sẻ: “Gia đình tôi nhiều năm nay đều tham gia đóng góp để cùng bà con làm bàn, ghế, mua xe đạp cho trẻ em… Thấy khu phố thay đổi từng ngày, ai cũng vui, muốn góp phần nhỏ vào việc chung”.

chi-bo-khu-pho-ngoc-an-tay-3.jpg
Trẻ em trong khu phố hào hứng vui chơi cùng bạn bè trên những chiếc xe đạp mới. Ảnh: ĐVCC

Trao đổi với phóng viên, bà Trịnh Phạm Thúy Hằng-Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy phường Hoài Nhơn đánh giá: Chi bộ Ngọc An Tây là tập thể tiêu biểu trong công tác xã hội hóa. Cách làm linh hoạt, sáng tạo cùng sự gương mẫu của đảng viên đã tạo sự đồng thuận mạnh mẽ trong nhân dân, thể hiện rõ tinh thần “dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân thụ hưởng”.

"Đây là mô hình cần được nhân rộng trong toàn phường nhằm phát huy sức mạnh cộng đồng, huy động hiệu quả các nguồn lực xã hội và nâng cao chất lượng các hoạt động ở khu dân cư”-bà Hằng khẳng định.

