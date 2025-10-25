Công an phường Hoài Nhơn nhận đỡ đầu 2 học sinh mồ côi vượt khó

(GLO)- Sáng 25-10, Chi hội Phụ nữ phối hợp với Chi đoàn cơ sở Công an phường Hoài Nhơn (tỉnh Gia Lai) tổ chức nhận đỡ đầu hai trường hợp trẻ em mồ côi vượt khó vươn lên trong học tập.

Hai em được nhận đỡ đầu là Nguyễn Mai Mai (SN 2008, ở khu phố Tài Lương 4) và em Nguyễn Tấn Tài (SN 2011, ở khu phố Trường An 1, cùng phường Hoài Nhơn).

Hai em Mai và Tài được cán bộ chiến sỹ Công an phường Hoài Nhơn nhận làm con nuôi. Ảnh: ĐVCC

Cả hai em đều mồ côi cả cha lẫn mẹ, cuộc sống nhiều khó khăn thiếu thốn nhưng đạt nhiều thành tích trong học tập. Trong đó, Mai trước đây là con nuôi của Hội phụ nữ Công an thị xã Hoài Nhơn (cũ) trong chương trình “Mẹ đỡ đầu - kết nối yêu thương”.

Trở thành con nuôi của cán bộ Công an phường, từ nay hằng quý mỗi em sẽ được hỗ trợ số tiền 600.000 đồng. Ngoài ra, các em sẽ được hỗ trợ nhu yếu phẩm để trang trải cuộc sống hàng ngày. Cùng với đó là các hoạt động thăm hỏi, tặng quà trong các dịp lễ Tết nhằm động viên, san sẻ yêu thương giúp các em thêm động lực vươn lên.

Dịp này, đơn vị đồng hành cùng chương trình là Công ty Cổ phần may Tam Quan đã trao tặng 2 suất quà, mỗi suất trị giá 500.000 đồng cho Mai và Tài.