Phường Quy Nhơn hoàn thành 20/21 chỉ tiêu năm 2025

PHÚ HÒA
(GLO)- Năm 2025, phường Quy Nhơn hoàn thành 20/21 chỉ tiêu Nghị quyết Đảng ủy đề ra. Nhiều lĩnh vực đạt và vượt kế hoạch, tạo nền tảng quan trọng cho việc triển khai nhiệm vụ năm đầu của giai đoạn 2026-2030.

Chiều 11-12, Ban Chấp hành Đảng bộ phường Quy Nhơn tổ chức hội nghị lần thứ 2 nhằm đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2025 và thảo luận, đề ra phương hướng năm 2026.

Theo báo cáo, năm 2025, phường Quy Nhơn đã hoàn thành 20/21 chỉ tiêu Nghị quyết Đảng ủy đề ra. Tổng giá trị sản phẩm tăng 8,26%; kim ngạch xuất khẩu đạt 139 triệu USD, vượt kế hoạch; tổng thu ngân sách là 348,5 tỷ đồng, đạt 109,4% dự toán.

Các lĩnh vực thương mại-dịch vụ, chỉnh trang đô thị và bảo vệ môi trường được duy trì hiệu quả; tỷ lệ thu gom rác thải đạt 99%.

quy-nhon-2.jpg
Thường trực Đảng ủy phường Quy Nhơn điều hành hội nghị, Ảnh: Dũng Nhân

Trên lĩnh vực văn hóa-xã hội, chất lượng giáo dục được nâng lên. 100% người dân tham gia bảo hiểm y tế. Toàn phường không còn hộ nghèo, hộ cận nghèo còn 15 hộ. Quốc phòng-an ninh được giữ vững.

Công tác xây dựng Đảng có nhiều chuyển biến. Trong năm, Đảng bộ kết nạp được 76 đảng viên mới, nâng tổng số đảng viên toàn Đảng bộ phường lên 292 người.

Tại hội nghị, các đại biểu đã thẳng thắn chỉ ra một số tồn tại, hạn chế như: tốc độ tăng trưởng chưa đạt chỉ tiêu; trật tự đô thị, lấn chiếm vỉa hè có nơi chưa xử lý triệt để; giải quyết một số thủ tục hành chính còn chậm; việc chia sẻ dữ liệu liên thông chưa thông suốt; một bộ phận cán bộ còn thiếu kinh nghiệm khi đảm nhiệm nhiệm vụ mới trong mô hình chính quyền 2 cấp...

quy-nhon-3.jpg
Đại biểu thảo luận các chỉ tiêu của năm 2026 trên từng lĩnh vực. Ảnh: Dũng Nhân

Bước vào năm 2026-năm đầu triển khai Nghị quyết Đại hội Đảng bộ phường lần thứ I và kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội 5 năm (2026-2030), Đảng ủy phường Quy Nhơn đề ra các mục tiêu trọng tâm gồm: phấn đấu tốc độ tăng giá trị sản phẩm đạt 12,15%; kim ngạch xuất khẩu đạt 150,7 triệu USD; tổng thu ngân sách hơn 519 tỷ đồng; giải ngân đầu tư công đạt 100%; thu hút 1 dự án mới; nâng tỷ lệ thu gom rác thải lên 100%...

Phường cũng xác định các nhóm nhiệm vụ then chốt như: nâng cao hiệu lực quản lý đô thị, quản lý đất đai; tăng cường chỉnh trang hạ tầng, phát triển kinh tế tư nhân và kinh tế đêm; bảo đảm an sinh xã hội; giữ vững an ninh trật tự; đẩy mạnh cải cách hành chính và chuyển đổi số.

Đối với công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị, phường tiếp tục củng cố tổ chức Đảng, nâng cao năng lực, trách nhiệm của đội ngũ cán bộ; tăng cường kiểm tra, giám sát, giữ vững kỷ luật, kỷ cương; phấn đấu kết nạp 200 đảng viên mới trong năm 2026.

Đồng thời, giữ vững an ninh chính trị, bảo đảm an toàn tuyệt đối các sự kiện chính trị-xã hội, thực hiện hiệu quả tuyển quân năm 2026, tạo nền tảng quan trọng cho sự phát triển bền vững trong những năm tiếp theo.

null