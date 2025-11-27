Phường Diên Hồng quán triệt, triển khai Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ I

Dự hội nghị có Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Đoàn Hữu Dũng và gần 300 đại biểu là Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ phường, cấp ủy chi bộ trực thuộc và toàn thể cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động các cơ quan, đơn vị.

Quang cảnh hội nghị. Ảnh: Đ.H

Tại hội nghị, các đại biểu được quán triệt những nội dung trọng tâm Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Gia Lai lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030; Chương trình hành động của Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ I và các văn bản của Đảng.

Về công tác bầu cử Quốc hội và HĐND các cấp, các đại biểu được cập nhật các văn bản: Hướng dẫn số 36-HD/BTCTW của Ban Tổ chức Trung ương về công tác nhân sự đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031; Chỉ thị số 05-CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về lãnh đạo thực hiện công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 và Chỉ thị số 02-CT/ĐU của Đảng ủy phường Diên Hồng về lãnh đạo, chỉ đạo bầu cử.