Ngành Nội chính Đảng tiếp tục đẩy mạnh công tác phòng-chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực

(GLO)- Chiều 10-12, Ban Nội chính Trung ương tổ chức hội nghị tổng kết công tác năm 2025 và triển khai nhiệm vụ năm 2026. Hội nghị được kết nối trực tuyến với các tỉnh, thành trong cả nước.

Chủ trì hội nghị tại điểm cầu Ban Nội chính Trung ương có các đồng chí: Trần Cẩm Tú-Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng; Phan Đình Trạc-Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Nội chính Trung ương; Lê Minh Trí-Bí thư Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Nội chính Trung ương.

Quang cảnh hội nghị tại điểm cầu Tỉnh ủy Gia Lai. Ảnh: N.H

Tham dự trực tiếp tại điểm cầu Ban Nội chính Trung ương có các đồng chí: Thái Đại Ngọc-Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Đặng Vĩnh Sơn-Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy.

Dự tại điểm cầu Tỉnh ủy Gia Lai có đồng chí Nguyễn Ngọc Lương-Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành liên quan.

Báo cáo tại hội nghị cho biết: Năm 2025, ngành Nội chính Đảng có nhiều nỗ lực, hoàn thành khá toàn diện các nhiệm vụ theo chương trình công tác đề ra. Phối hợp chặt chẽ với các cơ quan nội chính và các cơ quan có liên quan tăng cường công tác nắm tình hình, kịp thời tham mưu Bộ Chính trị, Ban Bí thư, cấp ủy địa phương chỉ đạo xử lý các vấn đề phức tạp về an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội, bảo đảm không để phát sinh thành điểm nóng.

Ngành đã tham mưu lãnh đạo, chỉ đạo công tác phòng-chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực quyết liệt, đồng bộ. Các cơ quan tiến hành tố tụng cả nước đã nỗ lực lớn, quyết tâm cao, phối hợp chặt chẽ, nhịp nhàng, đấu tranh làm rõ, xử lý nghiêm minh nhiều vụ án, vụ việc tham nhũng, lãng phí, tiêu cực.

Công tác thu hồi tài sản, tham nhũng, lãng phí, tiêu cực có bước tiến mới, đạt nhiều kết quả tích cực, giá trị tài sản thu hồi tăng cao.

Hội nghị cũng đề ra một số nhiệm vụ trọng tâm công tác năm 2026. Trong đó, khẩn trương tham mưu, triển khai thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả nghị quyết của Đảng về công tác nội chính, phòng-chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực và cải cách tư pháp.

Tập trung nghiên cứu, tham mưu trình Ban Chấp hành Trung ương ban hành nghị quyết mới về phòng-chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực nhằm đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới.

Tham mưu, chỉ đạo rà soát, sửa đổi, bổ sung, khắc phục những sơ hở, bất cập, tháo gỡ nút thắt, điểm nghẽn về thể chế, pháp luật nói chung và trong lĩnh vực nội chính, phòng-chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực và cải cách tư pháp nói riêng, tạo động lực mới cho phát triển kinh tế-xã hội của đất nước.

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Trần Cẩm Tú-Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng yêu cầu toàn ngành phát huy thành tích, khắc phục những tồn tại, hạn chế; triển khai thực hiện tốt nhiệm vụ trong thời gian tới.

Đồng chí Trần Cẩm Tú cũng nhấn mạnh các vấn đề trọng tâm cần thực hiện trong thời gian tới. Theo đó, ngành Nội chính cần tập trung nghiên cứu, quán triệt, triển khai hiệu quả các chủ trương, nhiệm vụ, giải pháp về công tác nội chính, phòng-chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực và cải cách tư pháp.

Đồng thời, rà soát, khẩn trương hoàn thành các đề án, chương trình công tác của Ban chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư. Khẩn trương nghiên cứu, tham mưu, ban hành nghị quyết của Trung ương về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng-chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực trong giai đoạn mới.

Tập trung tham mưu, chỉ đạo điều tra, thanh tra, xử lý dứt điểm các vụ án, vụ việc tham nhũng, tiêu cực thuộc diện Ban chỉ đạo Trung ương và Ban chỉ đạo cấp tỉnh theo dõi chỉ đạo đảm bảo nghiêm minh, không để tồn đọng kéo dài.

Tham mưu chỉ đạo kiểm tra, kiểm soát, phòng-chống tham nhũng, tiêu cực, xây dựng chính quyền địa phương 2 cấp thật sự liêm chính, gần dân, chủ động giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo ngay từ cơ sở, không để kéo dài, phát sinh điểm nóng.

Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú cũng yêu cầu ngành Nội chính Đảng củng cố, kiện toàn bộ máy ban Nội chính các cấp; nâng cao hơn nữa hiệu quả công tác theo dõi, nắm tình hình, đôn đốc, hướng dẫn, kiểm tra, giám sát về công tác nội chính và phòng-chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực ở địa phương và các bộ, ngành Trung ương.