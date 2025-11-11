Công tác phòng-chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực cần được tiến hành kiên quyết, kiên trì, thường xuyên, liên tục

Dự Hội nghị về phía Trung ương có đồng chí Đặng Thị Mỹ Ngọc-Phó Vụ trưởng Vụ địa phương II-Ban Nội chính Trung ương.

Về phía tỉnh Gia Lai có các đồng chí: Rah Lan Chung-Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Ngọc Lương-Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; các Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy; Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa I; đại diện lãnh đạo các cơ quan, đơn vị và Thường trực Đảng ủy 135 xã, phường.

Các đại biểu dự Hội nghị. Ảnh: Hồng Thương

Báo cáo tại Hội nghị nêu rõ: Trong nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng và nhiệm kỳ 2020-2025 của Đảng bộ tỉnh (viết tắt là nhiệm kỳ), Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, quán triệt, cụ thể hóa, triển khai thực hiện nghiêm túc, kịp thời, đồng bộ các giải pháp, quy định của Trung ương, pháp luật của Nhà nước về công tác phòng-chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực với quyết tâm chính trị cao.

Qua đó, tỉnh đã đạt được những kết quả quan trọng, tạo chuyển biến rõ rệt trong công tác phòng-chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và hệ thống chính trị tỉnh trong sạch, vững mạnh, đảm bảo an ninh chính trị, tạo môi trường ổn định, phục vụ nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội của địa phương.

Bí thư Tỉnh ủy Thái Đại Ngọc kết luận Hội nghị. Ảnh: Hồng Thương

Ngay từ đầu nhiệm kỳ, Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh về công tác nội chính, phòng-chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã thành lập Ban Chỉ đạo phòng-chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực tỉnh do Bí thư Tỉnh ủy làm Trưởng ban. Ban Chỉ đạo đã ban hành 180 văn bản, tổ chức 24 hội nghị với hơn 15.403 đại biểu tham dự về phòng-chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; tiến hành 12 cuộc kiểm tra đối với 51 cấp ủy, đơn vị.

Bên cạnh đó, HĐND-UBND-Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, các ngành, địa phương, cơ quan, đơn vị đã ban hành hàng ngàn văn bản; cấp phát tài liệu, tổ chức các lớp, hội nghị, thực hiện tin, bài phổ biến quán triệt, tuyên truyền chủ trương của Đảng, quy định pháp luật về phòng-chống tham nhũng, tiêu cực, khiếu nại, tố cáo, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí. Qua đó, góp phần định hướng tốt dư luận, cung cấp thông tin chính thống đến cán bộ, đảng viên và nhân dân…



Đồng chí Đặng Thị Mỹ Ngọc-Phó Vụ trưởng Vụ địa phương II-Ban Nội chính Trung ương phát biểu tại Hội nghị. Ảnh: Hồng Thương

Trong nhiệm kỳ, công tác kiểm tra, giám sát được đặc biệt chú trọng. Cụ thể, cấp ủy các cấp kiểm tra 6.162 lượt tổ chức Đảng và 146.459 lượt đảng viên; giám sát 3.584 lượt tổ chức Đảng và 13.035 lượt đảng viên; kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với 10 tổ chức Đảng và 84 đảng viên, đã kết luận 140 tổ chức Đảng, 363 đảng viên có vi phạm, khuyết điểm.

Ủy ban Kiểm tra các cấp kiểm tra 136 tổ chức Đảng, 697 đảng viên; kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật đảng đối với 5.163 lượt tổ chức Đảng; kiểm tra tài chính đảng, thu chi ngân sách đối với 1.749 lượt tổ chức Đảng và 14.138 đảng viên; giám sát 2.504 lượt tổ chức đảng và 3.666 lượt đảng viên.

Thanh tra tỉnh tiến hành 7.927 cuộc thanh tra, kiểm tra hành chính, chuyên ngành, kiến nghị xử lý trách nhiệm đối với 1.106 tập thể và 3.860 cá nhân; cơ quan điều tra 2 cấp đã khởi tố 89 vụ/170 bị can; kết luận điều tra đề nghị truy tố 78 vụ/159 bị can. Viện Kiểm sát nhân dân 2 cấp đã truy tố 77 vụ/156 bị can; Tòa án nhân dân 2 cấp đã xét xử 82 vụ/129 bị cáo về các tội danh…

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Đặng Thị Mỹ Ngọc-Phó Vụ trưởng Vụ địa phương II-Ban Nội chính Trung ương ghi nhận những kết quả đạt được của Thường trực, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, cấp ủy, chính quyền các cấp của tỉnh trong quán triệt, triển khai thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, quy định, kết luận của Trung ương, của đồng chí Tổng Bí thư-Trưởng ban Chỉ đạo Trung ương về công tác phòng-chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực.

Đồng thời, Phó Vụ trưởng Vụ địa phương II đề nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy; cấp ủy, chính quyền các cấp tiếp tục quán triệt nghiêm túc, hiệu quả 4 yêu cầu của Tổng Bí thư Tô Lâm về công tác phòng-chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực với mục tiêu phục vụ tốt nhất nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội, xây dựng bộ máy chính quyền hiệu năng hiệu lực, hiệu quả.

Cùng với đó, hoàn thiện thể chế pháp luật; đề cao và xử lý trách nhiệm trong việc khắc phục sơ hở, bất cập; công khai, minh bạch, trách nhiệm giải trình trong hoạt động công vụ; phát hiện, xử lý kịp thời, nghiêm minh các vụ việc, vụ án tham nhũng, lãng phí, tiêu cực…

5 tập thể và 5 cá nhân được tặng bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh vì có thành tích trong công tác phòng-chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng và nhiệm kỳ 2020-2025 của Đảng bộ tỉnh. Ảnh: Hồng Thương

Kết luận Hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy Thái Đại Ngọc khẳng định trong nhiệm kỳ qua, công tác phòng-chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực của tỉnh đã có chuyển biến tích cực, rõ nét và đạt được nhiều kết quả quan trọng, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị, củng cố niềm tin của của nhân dân đối với sự lãnh đạo của các cấp ủy, sự quản lý, điều hành của chính quyền.

Để công tác phòng-chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực tiếp tục phát huy hiệu quả, Bí thư Tỉnh ủy Thái Đại Ngọc đề nghị các cấp ủy, chính quyền, đơn vị, địa phương xem việc tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy đối với công tác phòng-chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực là nhiệm vụ chính trị trọng tâm, xuyên suốt của công tác xây dựng Đảng và trong phát triển kinh tế-xã hội địa phương.

Trong đó, phát huy vai trò, trách nhiệm của các cấp ủy, tổ chức Đảng, chính quyền trong lãnh đạo, chỉ đạo và triển khai thực hiện nhằm đảm bảo công tác phòng-chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực được tiến hành kiên quyết, kiên trì, thường xuyên, liên tục.

Tập trung đẩy mạnh thực hiện các giải pháp phòng ngừa, trọng tâm là thông tin, tuyên truyền, rà soát, cụ thể hóa, sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện các quy định, triển khai thực hiện quyết liệt, đồng bộ, kịp thời các giải pháp, cơ chế kiểm soát, phòng ngừa hiệu quả tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, các quy định về kiểm soát quyền lực trong hoạt động của cơ quan công quyền.

Cùng với đó, siết chặt kỷ luật, kỷ cương trong thực thi công vụ; tăng cường công tác quản lý nhà nước trên các lĩnh vực, chống thất thoát, lãng phí trong quản lý, sử dụng tài chính, tài sản công; chú trọng công tác phát hiện, xử lý vi phạm; thu hồi tài sản bị thất thoát, chiếm đoạt do tham nhũng, lãng phí, tiêu cực.

Ngoài ra, tăng cường chỉ đạo tự kiểm tra, phát hiện tham nhũng, lãng phí, tiêu cực trong nội bộ cơ quan, đơn vị và qua công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo. Xử lý nghiêm minh, đồng bộ giữa kỷ luật của Đảng, kỷ luật hành chính và xử lý trách nhiệm hình sự đối với những trường hợp vi phạm liên quan đến tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; nâng cao hiệu quả công tác xác minh, giải quyết tin báo, tố giác tội phạm, khởi tố, điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án các vụ án, vụ việc tham nhũng, lãng phí, tiêu cực. Kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong công tác giám định, định giá tài sản để phục vụ cho việc xác minh, điều tra, xử lý các vụ án, vụ việc…

Dịp này, 5 tập thể và 5 cá nhân được nhận bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh vì có thành tích trong công tác phòng-chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng và nhiệm kỳ 2020-2025 của Đảng bộ tỉnh.