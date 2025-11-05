Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy Mai Việt Trung kiểm tra công tác ứng phó bão số 13 tại xã Cát Tiến và Đề Gi

(GLO)- Sáng 5-11, đồng chí Mai Việt Trung-Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy Gia Lai đã đi kiểm tra tình hình và chỉ đạo công tác ứng phó bão số 13 tại 2 xã ven biển Cát Tiến và Đề Gi.

Tại các địa phương, sau khi nghe lãnh đạo xã báo cáo tình hình triển khai công tác ứng phó với bão số 13, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy Mai Việt Trung nhấn mạnh, song song với việc di dời người dân ở các vùng nguy hiểm, nguy cơ cao đến nơi an toàn, địa phương cần đặc biệt quan tâm đến việc chuẩn bị lương thực, thực phẩm và các trang thiết bị thiết yếu phục vụ nhu cầu của người dân trong và sau bão lũ.

Quang cảnh buổi làm việc của Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy Mai Việt Trung với xã Đề Gi. Ảnh: Hoàng Vũ

Việc chuẩn bị phải đảm bảo nguyên tắc "4 tại chỗ" (chỉ huy tại chỗ, lực lượng tại chỗ, vật tư tại chỗ, hậu cần tại chỗ) để người dân an tâm tránh trú.

Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy cũng yêu cầu các địa phương tích cực phối hợp với lực lượng chức năng đã được huy động để sẵn sàng hỗ trợ người dân về nơi ở, y tế và khắc phục hậu quả khi bão tan.

Công tác chuẩn bị phải được thực hiện một cách quyết liệt, không lơ là, chủ quan, lường trước mọi tình huống xấu nhất, nhằm hạn chế tối đa thiệt hại do bão lũ gây ra.