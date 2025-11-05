Phó Chủ tịch UBND tỉnh Dương Mah Tiệp làm việc tại xã Tuy Phước về công tác ứng phó mưa bão

(GLO)- Sáng 5-11, tại trụ sở UBND xã Tuy Phước, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Dương Mah Tiệp đã chủ trì buổi làm việc với Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự của 4 xã: Tuy Phước, Tuy Phước Đông, Tuy Phước Tây và Tuy Phước Bắc để chỉ đạo công tác ứng phó với bão Kalmaegi.

Theo đó, thực hiện chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh, Tổ công tác trực tiếp chỉ đạo phòng-chống bão lũ tại 4 xã trên được thành lập, do đồng chí Dương Mah Tiệp làm Tổ trưởng, đặt chốt chỉ huy tại UBND xã Tuy Phước.

Quang cảnh buổi làm việc. Ảnh: M.M

Tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Dương Mah Tiệp yêu cầu các địa phương chủ động triển khai lực lượng, phương tiện tại các điểm xung yếu; nắm chắc diễn biến thời tiết và có phương án xử lý linh hoạt.

Đặc biệt, phải bảo đảm thông tin liên lạc thông suốt, báo cáo định kỳ 2 giờ/lần; khi có tình huống đột xuất phải thông tin ngay cho Ban Chỉ đạo và lãnh đạo tỉnh để kịp thời chỉ đạo.

Đồng chí Dương Mah Tiệp nhấn mạnh: Khi bão vào đất liền, chỉ lực lượng làm nhiệm vụ mới được ra đường, tuyệt đối cấm người dân di chuyển để đảm bảo an toàn tính mạng. Mục tiêu hàng đầu là giảm thiểu tối đa thiệt hại về người, đồng thời bảo đảm an toàn cho lực lượng tham gia cứu hộ, cứu nạn.

Về công tác di dời dân, Phó Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu lực lượng Công an, Quân đội, dân quân phối hợp chặt chẽ, tuyên truyền, vận động và kiên quyết di dời các hộ dân ở khu vực nguy hiểm; thậm chí thực hiện cưỡng chế nếu cần thiết. Việc di dời bắt đầu từ chiều 5-11 và phải được hoàn tất trước trưa 6-11.

Đồng chí Dương Mah Tiệp cũng chỉ đạo lực lượng Công an điều phối, hỗ trợ các xã theo phương án tối ưu. Các địa phương cần chủ động thực hiện nhiệm vụ theo phương châm “4 tại chỗ”, chỉ đề xuất tỉnh hỗ trợ khi vượt quá năng lực.