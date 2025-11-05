Video Báo Ảnh Báo in Podcast Chuyển động trẻ Emagazine Infographic

Cắt tỉa cây xanh bảo đảm an toàn mùa mưa bão

HUỲNH VỸ
(GLO)-Để hạn chế thiệt hại do bão số 13 (Kalmaegi), Công ty Cổ phần Công viên cây xanh và Chiếu sáng đô thị Quy Nhơn đã và đang khẩn trương triển khai nhiều biện pháp phòng ngừa, tập trung cắt tỉa cây xanh và gia cố hệ thống chiếu sáng, trang trí đô thị.

Trong những ngày qua, Công ty Cổ phần Công viên cây xanh và Chiếu sáng đô thị Quy Nhơn đã chặt hạ 11 cây nghiêng có nguy cơ gãy đổ và cây không còn giá trị nhằm đảm bảo an toàn cho người dân. Trước đó, công ty cũng đã chặt hạ 24 cây có tình trạng tương tự.

chat-ha-cay-xanh.jpg
Công ty Cổ phần Công viên cây xanh và Chiếu sáng đô thị Quy Nhơn tiến hành chặt hạ cây xanh trên tuyến đường Nguyễn Huệ (phường Quy Nhơn). Ảnh: H.V

Từ giữa tháng 9, Công ty đã tiến hành rà soát, kiểm tra hơn 13.000 cây xanh trên địa bàn phường Quy Nhơn, Quy Nhơn Nam, Quy Nhơn Đông, Quy Nhơn Tây, Quy Nhơn Bắc nhằm sớm phát hiện, đưa vào kế hoạch xử lý các cây nguy hiểm trước mùa mưa bão.

Trước đó, Công ty phối hợp với Ban Dịch vụ công (Sở Xây dựng) khảo sát, thống nhất phương án chặt hạ cây nguy hiểm, cây nghiêng, cây không còn giá trị để đảm bảo an toàn cho người dân.

Việc cắt tỉa được triển khai đồng loạt trên các tuyến đường chính có nhiều cây lâu năm như: Xuân Diệu, Nguyễn Tất Thành, An Dương Vương, Lê Duẩn, Nguyễn Thái Học, Trần Hưng Đạo, Hùng Vương, Võ Xán, Vũ Bảo, Diên Hồng... cùng nhiều khu vực công cộng tập trung đông người như Công viên Nguyễn Tất Thành, Công viên Hà Thanh, Công viên Quy Nhơn...

Về hệ thống chiếu sáng công cộng, Công ty đã tiến hành gia cố, giằng néo các khung, bảng chữ trang trí tại các công viên công cộng, tuyến đường ven biển để đảm bảo an toàn trước gió lớn. Trong đó, hệ thống đèn chiếu sáng gắn với khung trang trí ở các tuyến đường An Dương Vương, Xuân Diệu, Võ Nguyên Giáp, Nguyễn Tất Thành, Công viên Đống Đa… được kiểm tra, siết chặt và bổ sung dây néo.

Ngoài ra, đơn vị tiến hành hạ 57 trụ đèn (trụ đèn cao 17 m dọc biển và 30 m ở khu vực lân cận) để phòng ngừa sự cố; đồng thời hạ xen kẽ các trụ đèn cao tại các nút giao thông lớn như: Ngô Mây-Nguyễn Tất Thành, Nguyễn Tất Thành-Nguyễn Huệ, Nguyễn Tất Thành-Nguyễn Thái Học nhằm đảm bảo an toàn giao thông, trật tự đô thị.

Công tác tháo dỡ, gia cố tập trung hoàn thành trong sáng mai (6-11) nhằm giảm thiểu thiệt hại do bão gây ra đối với cây xanh, hệ thống chiếu sáng, trang trí công cộng.

null