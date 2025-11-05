(GLO)- Làm việc trực tuyến với các địa phương về công tác ứng phó với bão số 13 vào sáng 5-11, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà yêu cầu phải xác định rõ từng địa bàn trọng yếu, xây dựng kịch bản cụ thể để ứng phó bão số 13.

Dự buổi làm việc tại điểm cầu tỉnh Gia Lai có các đồng chí: Thiếu tướng Trần Thanh Hải-Phó Tư lệnh Quân khu 5; Phạm Anh Tuấn-Chủ tịch UBND tỉnh; Nguyễn Tuấn Thanh-Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh; Dương Mah Tiệp-Phó Chủ tịch UBND tỉnh.

Theo báo cáo của Bộ Nông nghiệp và Môi trường, sáng sớm ngày 5-11, bão Kalmaegi đã đi vào vùng biển phía Đông trở thành cơn bão số 13 với cường độ rất mạnh-cấp 13, giật cấp 16.

Dự báo đến 4 giờ ngày 6-11, tâm bão cách bờ biển tỉnh Gia Lai khoảng 550 km về phía Đông Đông Nam, tiếp tục mạnh thêm, sức gió cấp 14, giật cấp 17. Đến 4 giờ ngày 7-11, tâm bão trên đất liền khu vực từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk, sức gió cấp 9-10 giật cấp 12.

“Như vậy, đây là cơn bão rất mạnh, di chuyển nhanh và đổ bộ vào đất liền với cường độ mạnh và có thể gây mưa lớn cho khu vực Trung Bộ, trong đó có các địa phương vừa chịu thiệt hại nặng nề do mưa lũ, cấp độ rủi ro thiên tai cấp 4”-Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Trần Đức Thắng nhấn mạnh.

Theo Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Nguyễn Hoàng Hiệp, đường đi và tác động của bão Kalmaegi khả năng tương tự với cơn bão số 12 (Damrey) đổ bộ vào Phú Yên cũ - Khánh Hòa năm 2017 và cơn bão số 9 (Molave) đổ bộ vào Quảng Nam - Quảng Ngãi năm 2020. Do ảnh hưởng của hoàn lưu bão rộng, cần đề phòng nguy cơ xảy ra dông, lốc, mưa lớn và gió giật mạnh cả trước và trong khi bão đổ bộ.

Theo dự báo, khi đổ bộ vào đất liền, tỉnh Gia Lai sẽ là tâm bão. Để chuẩn bị ứng phó, Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn đã chủ trì nhiều cuộc họp với lãnh đạo các sở, ban, ngành và trực tuyến với các địa phương về công tác chuẩn bị ứng phó với bão số 13 và ban hành các công điện khẩn về việc chủ động triển khai các biện pháp ứng phó với bão số 13 và mưa lũ.

Đồng thời, tỉnh cũng đã thành lập Sở Chỉ huy tiền phương do Chủ tịch UBND tỉnh làm Chỉ huy trưởng để chỉ đạo ứng phó với bão. Phân công các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Tỉnh ủy viên, lãnh đạo các sở đến địa bàn các xã, phường để theo dõi, chỉ đạo công tác ứng phó với bão.

Những ngày qua, các địa phương trong tỉnh đã tiến hành sơ tán dân ở khu vực có nguy cơ: Trà Cong, xã An Hòa; Núi Gành, xã Cát Tiến; khu vực sạt lở đất tại tuyến đường vận hành trạm 500kV ở xã IaLy…

UBND tỉnh cũng yêu cầu các địa phương hoàn thành sơ tán dân theo các kịch bản và báo cáo số liệu lên phần mềm trước 12 giờ ngày 6-11. Dự kiến, số lượng sơ tán khoảng 100 nghìn hộ với gần 350 nghìn dân.

Ngoài ra, UBND tỉnh cũng đã chỉ đạo Sở Nông nghiệp và Môi trường kích hoạt kịch bản ứng phó với bão cấp độ 5 đối với 16 xã, phường; cấp độ 4 đối với 42 xã, phường còn lại của khu vực phía Đông tỉnh…

Kết luận cuộc họp, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà cho rằng cơn bão số 13 hết sức bất thường vì hình thành nhanh, tốc độ di chuyển cao, cường độ lớn; trong khi các địa phương ở miền Trung vừa phải trải qua một đợt thiên tai. Vì vậy, theo Phó Thủ tướng cần phải đặt ra tình trạng khẩn cấp, nguy hiểm hơn đối với cơn bão số 13.

Trên cơ sở đó, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà yêu cầu công tác dự báo bão số 13 phải cao hơn, đơn giản hơn và cung cấp thông tin đầy đủ, khái quát để người dân dễ hiểu. Đặc biệt, dự báo phải đánh giá từng giai đoạn, diễn biến của bão từ trên biển, trên bờ, khi bão áp sát bờ, đổ bộ và sau khi bão đổ bộ.

Phó Thủ tướng yêu cầu tất cả các địa phương nằm trong vùng ảnh hưởng của bão số 13 phải xây dựng phương án, kịch bản ứng phó cụ thể; phải dựa vào thông tin dự báo bão hiện tại ở 3 khu vực trên biển, khu vực ngập lụt và khu vực sạt lở.

“Tập trung kêu gọi tàu thuyền vào bờ để tránh trú bão; kiên quyết không để người dân còn ở trên lồng, bè trên biển hoặc các khu vực có nguy cơ sạt lở”-đồng chí Trần Hồng Hà lưu ý.

Phó Thủ tướng Chính phủ cũng yêu cầu lực lượng quân đội, công an chủ động làm việc với các địa phương lên kịch bản ứng phó, chuẩn bị đầy đủ lực lượng, phương tiện phối hợp với các địa phương di dời người dân, ứng trực ở khu vực biển, miền núi, vùng có nguy cơ sạt lở.