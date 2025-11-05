Hơn 5.700 tàu thuyền của tỉnh Gia Lai chủ động phòng tránh bão số 13

(GLO)- Văn phòng Thường trực Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh cho biết, đến chiều 4-11, toàn tỉnh có 5.772 tàu thuyền với 40.404 lao động đang hoạt động khai thác thủy hải sản tại các ngư trường trong và ngoài tỉnh. Nhiều tàu đã chủ động vào bến neo đậu an toàn để phòng tránh bão số 13.

Trong đó, 5.414 tàu cá với 37.898 lao động hoạt động ven bờ trong tỉnh và đang neo đậu tại bến; 358 tàu với 2.506 lao động đang hoạt động trên các vùng biển. Trong đó, khu vực từ Đà Nẵng đến Quảng Ngãi có 12 tàu/84 lao động; từ Gia Lai đến Khánh Hòa có 28 tàu/196 lao động; từ Lâm Đồng đến An Giang có 91 tàu/637 lao động; vùng biển Hoàng Sa và Bắc Biển Đông có 4 tàu/28 lao động; khu vực quần đảo Trường Sa có 223 tàu/1.561 lao động.

Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Chi cục Thủy sản (Sở Nông nghiệp và Môi trường), Báo và phát thanh, truyền hình Gia Lai, Đài Thông tin Duyên hải Quy Nhơn cùng UBND các xã, phường ven biển đã thông tin rộng rãi đến các chủ tàu, gia đình ngư dân để kịp thời thông báo, hướng dẫn tàu thuyền đang hoạt động trên biển chủ động phòng tránh, đảm bảo an toàn trước diễn biến của bão số 13.

Ngư dân ở xã đảo Nhơn Châu đưa phương tiện, ngư lưới cụ lên bờ tránh bão số 13. Ảnh: ĐVCC

Theo báo cáo nhanh của Chi cục Thủy sản, đến chiều 4-11 không có tàu nào nằm trong vùng nguy hiểm trong 24 giờ tới. Tuy nhiên, trong vòng 48 giờ tới dự kiến sẽ có 83 tàu của các xã, phường: Quy Nhơn, Đề Gi, Tam Quan, Bồng Sơn, Hoài Nhơn, Hoài Nhơn Bắc, Hoài Nhơn Đông và Hoài Nhơn Tây hoạt động trong vùng nguy hiểm của bão (khu vực có tọa độ từ 10,0 - 15,0 độ vĩ Bắc; 108,5 - 119,5 độ kinh Đông). Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh đề nghị Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh và UBND các địa phương liên quan tăng cường kêu gọi, hướng dẫn các tàu thuyền khẩn trương di chuyển ra khỏi vùng nguy hiểm.

Các lực lượng chức năng của tỉnh tiếp tục theo dõi sát tình hình thời tiết, duy trì thông tin liên lạc với các tàu thuyền trên biển, chủ động kêu gọi và triển khai các phương án đảm bảo an toàn cho người và phương tiện hoạt động thủy sản.