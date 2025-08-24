Gia Lai: BĐBP tỉnh đã kêu gọi 3.397 tàu với hơn 23.100 ngư dân vào bờ tránh trú bão an toàn

(GLO)- Thông tin từ BĐBP tỉnh cho biết, đến chiều ngày 24-8, đơn vị đã kêu gọi 3.397 tàu với hơn 23.100 ngư dân vào bờ tránh trú an toàn trước diễn biến phức tạo của bão số 5 (bão Kajiki).

Quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm các công điện chỉ đạo của cấp trên về ứng phó bão số 5, Ban Chỉ huy BĐBP tỉnh Gia Lai đã ban hành 3 công điện chỉ đạo các cơ quan, đơn vị theo dõi, cập nhập tình hình thời tiết trên biên giới, vùng biển, chủ động công tác ứng phó, phòng chống bão số 5.

BĐBP tỉnh kêu gọi, hướng dẫn ngư dân neo đậu tàu cá an toàn trước diễn biến phức tạo của bão số 5. Ảnh: H.P

Đồng thời, thông báo, tuyên truyền các tàu thuyền đang hoạt động trên các vùng biển biết vị trí, hướng di chuyển và diễn biến của bão để chủ động phòng tránh, thoát ra hoặc không di chuyển vào khu vực nguy hiểm.

Đến 15 giờ ngày 24-8, BĐBP tỉnh đã kêu gọi được 626 tàu/5.147 ngư dân vào neo đậu tại các bãi neo đậu của các địa phương và 3.397 tàu/23.104 ngư dân vào bờ tránh trú an toàn; hiện còn 1.832 tàu/12.824 ngư dân đang hoạt động trên các vùng biển nằm ngoài khu vực bị ảnh hưởng của bão. Ngoài ra, BĐBP tỉnh cũng tổ chức bắn pháo hiệu cảnh báo bão được 4 lần/2 điểm để ngư dân nắm, phòng tránh.

﻿Ảnh: H.P

Mặt khác, BĐBP tỉnh cũng chỉ đạo các đơn vị phối hợp với các ban ngành địa phương thông báo tình hình bão số 5 trên các phương tiện thông tin được 75 lượt tin; cử 106 lượt cán bộ xuống địa bàn tuyên truyền, vận động 1.251 hộ dân chủ động ứng phó bão số 5. Thường xuyên theo dõi, kiểm đếm tàu thuyền hoạt động trên biển thuyền, nhất là các phương tiện nằm trong khu vực ảnh hưởng của bão để phối hợp với gia đình kêu gọi tàu thuyền tránh trú an toàn.

Cán bộ, chiến sĩ Bộ CHQS tỉnh luyện tập phương án cơ động lực lượng ứng phó bão số 5.

﻿Ảnh: Anh Tuấn

Trước diễn biến phức tạp của bão số 5, Bộ CHQS tỉnh cũng đã chỉ đạo các đơn vị duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu, triển khai đồng loạt biện pháp ứng phó nhằm đảm bảo an toàn tính mạng và tài sản của nhân dân.

Lãnh đạo Bộ CHQS tỉnh kiểm tra phương tiện phục phục công tác ứng phó bão số 5.

﻿Ảnh: Anh Tuấn

Trong đó, các đồn, trạm biên phòng trên địa bàn đã tăng cường cán bộ xuống những khu vực xung yếu, trực tiếp tuyên truyền vận động ngư dân không chủ quan với bão; đồng thời duy trì hệ thống thông tin liên lạc, đảm bảo kết nối 24/24 để kịp thời xử lý tình huống phát sinh.

Đặc biệt, trong ngày 24-8, lãnh đạo Bộ CHQS tỉnh đã trực tiếp kiểm tra công tác ứng phó của các đơn vị. Qua kiểm tra, lãnh đạo Bộ CHQS tỉnh đã yêu cầu các đơn vị tổ chức rà soát doanh trại, kho tàng; bổ sung đủ lượng dự phòng về mọi mặt thực hiện theo phương châm "4 tại chỗ", nhất là lương thực, thực phẩm, thuốc men, nhiên liệu và các loại vật chất thiết yếu khác đảm bảo công tác ứng phó bão số 5 và phòng chống thiên tai-tìm kiếm cứu nạn.