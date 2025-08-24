Chủ phương tiện du lịch và cơ sở lưu trú cần theo dõi chặt chẽ diễn biến bão số 5

(GLO)- Đây là một trong 6 yêu cầu được nêu trong Công điện số 03/CĐ-UBND do Phó Chủ tịch UBND tỉnh Dương Mah Tiệp ký ban hành ngày 23-8, nhằm truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh đến các địa phương, đơn vị chủ động ứng phó với bão số 5.

Để chủ động ứng phó với bão số 5 và thực hiện nội dung Công điện số 141/CĐ-TTg ngày 22-8-2025 của Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu thủ trưởng các đơn vị: Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Sở Nông nghiệp và Môi trường, Sở Văn hóa-Thể thao và Du lịch, Sở Xây dựng, Cảng vụ Hàng hải Quy Nhơn, Chủ tịch UBND 14 xã, phường ven biển, Tổng Biên tập Báo và phát thanh truyền hình Gia Lai theo dõi chặt chẽ bản tin cảnh báo, dự báo và diễn biến bão bão số 5.

Thông báo cho thuyền trưởng, chủ các phương tiện, tàu thuyền đang hoạt động trên biển biết để chủ động phòng tránh và có kế hoạch sản xuất phù hợp, bảo đảm an toàn về người và tài sản; duy trì thông tin liên lạc nhằm xử lý kịp thời các tình huống xấu có thể xảy ra. Sẵn sàng lực lượng, phương tiện để triển khai công tác cứu hộ, cứu nạn khi có tình huống.

Tàu cá di chuyển về cảng cá Tam Quan neo đậu, tránh bão số 5. Ảnh: Trọng Lợi

Cảng vụ Hàng hải Quy Nhơn chủ động phương án bảo đảm an toàn cho các tàu hàng khi đi qua vùng biển quản lý.

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Sở Xây dựng thông báo cho các chủ phương tiện hoạt động về du lịch và các cơ sở lưu trú (nhất là xã đảo Nhơn Châu) theo dõi diễn biến bão để có kế hoạch hoạt động phù hợp, bảo đảm an toàn cho du khách.

Báo và phát thanh, truyền hình Gia Lai, các cơ quan thông tin đại chúng tăng cường thông tin về diễn biến thiên tai đến các cấp chính quyền, chủ các phương tiện hoạt động trên biển và người dân biết để chủ động phòng tránh, ứng phó, giảm thiểu thiệt hại.

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các đơn vị tổ chức trực ban nghiêm túc 24/24 giờ, thường xuyên báo cáo về UBND, Sở Nông nghiệp và Môi trường theo quy định.