Danh mục
Thời sự - Sự kiện Thời sự quốc tế Thời sự trong nước
Chính trị Nhân sự Tin tức Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng Quốc phòng - An ninh
Thời sự - Bình luận
Kinh tế Thị trường vàng Xe máy - Ô tô Doanh nghiệp Nông-lâm-ngư nghiệp Hàng hóa - Tiêu dùng Tài chính
Giáo dục Tin tức Tuyển sinh Chuyện trường, chuyện lớp
Sức khỏe Y dược cổ truyền Dinh dưỡng Làm đẹp Tin tức
Văn hóa Văn học - Nghệ thuật Cổ học tinh hoa Quà tặng tâm hồn
Giải trí Thế giới nghệ sĩ Âm nhạc - Điện ảnh Thời trang
Sống trẻ Hoạt động Đoàn - Hội - Đội Thế giới trẻ
Xã hội Đời sống Lao động - Việc làm Gia đình
Thể thao Tennis-Pickleball Marathon Bóng đá Thể thao cộng đồng
Du lịch Ẩm thực Hành trang lữ hành Tin tức
Pháp luật Tin tức Ký sự pháp đình Góc cảnh báo / Chống tin giả
Đô thị Không gian sống Nhịp sống Đô thị
Tòa soạn-Bạn đọc
Phóng sự - Ký sự
Khoa học - Công nghệ Bí ẩn khoa học Tin tức công nghệ Xe 360
Multimedia Emagazine Infographics
Podcast Gia Lai hôm nay Chuyện Người Gia Lai
Video 24 giờ Bản tin Thế giới Tin tức Phóng sự Văn hóa Thể thao
Thời tiết Thời tiết hôm nay Cảnh báo thiên tai
Thông tin quảng cáo
Điểm đến Gia Lai
Báo Ảnh
Video Báo Ảnh Báo in Podcast Chuyển động trẻ Emagazine Infographic

Tòa soạn-Bạn đọc

Khẩn trương kêu gọi 5 tàu cá tỉnh Gia Lai thoát ra khỏi vùng nguy hiểm của bão số 5

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
TRỌNG LỢI
0:00 / 0:00
0:00

(GLO)- Chiều 23-8, ông Vũ Ngọc An, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường-Ủy viên Thường trực Ban chỉ huy Phòng thủ Dân sự tỉnh, cho biết các đơn vị đang kêu gọi các tàu cá nằm trong vùng nguy hiểm của bão số 5 (Kajiki) nhanh chóng tìm nơi tránh trú an toàn.

Theo ông An, hiện có 5 tàu cá của tỉnh đang nằm trong vùng nguy hiểm của bão số 5, gồm: tàu cá BĐ 99023-TS, BĐ 98501-TS, BĐ 98511-TS, BĐ 98858-TS và BĐ 99097-TS. Các tàu cá này chủ yếu hành nghề câu cá ngừ đại dương, lưới vây.

Trước tình hình này, Sở Nông nghiệp và Môi trường đề nghị UBND các phường, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Chi cục Thủy sản huy động mọi lực lượng, phương tiện kêu gọi, hướng dẫn các tàu cá nhanh chóng thoát ra khỏi vùng nguy hiểm của bão, tìm nơi tránh trú an toàn. Thậm chí, có biện pháp cưỡng chế để đưa về bờ neo đậu trong trường hợp phương tiện này không chấp hành.

b57bba82fdff75a12cee.jpg
Các đơn vị đang kêu gọi 5 tàu cá của tỉnh đang ở trong vùng nguy hiểm của bão số 5 tìm nơi tránh trú an toàn (ảnh minh họa). Ảnh: Trọng Lợi

Theo Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Gia Lai, lúc 13 giờ ngày 23-8, vị trí tâm bão ở vào khoảng 17,4 độ vĩ Bắc; 115,0 độ kinh Đông, cách đặc khu Hoàng Sa khoảng 300km về phía Đông Đông Bắc. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 9 (75-88km/giờ), giật cấp 11; di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc với tốc độ khoảng 25km/h.

Dự báo trong 24 giờ tới, bão di chuyển nhanh theo hướng Tây Tây Bắc với tốc độ 20-25km/h và cường độ tiếp tục mạnh thêm. Đến 10 giờ sáng 24-8, tâm bão ở trên vùng biển phía Tây Bắc đặc khu Hoàng Sa, cường độ bão lúc này mạnh cấp 10-11, giật 14.

0507.png
Bão số 5 đang di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, tốc độ khoảng 25km/h. Ảnh: TTDBKTTVQG

Trong 24 đến 48 giờ tiếp theo, bão tiếp tục đi theo hướng Tây Tây Bắc với tốc độ khoảng 20km/h và cường độ có khả năng mạnh thêm. Đến 10 giờ sáng 25-8, tâm bão ở trên vùng biển từ Thanh Hóa đến Huế, cường độ bão lúc này mạnh cấp 11-12, giật 15. Trong 48 đến 72 giờ tiếp theo (khoảng trưa đến chiều tối), bão số 5 đi vào đất liền các tỉnh miền Trung, trọng tâm là các tỉnh từ Nghệ An đến Quảng Trị rồi suy yếu dần.

Đánh giá bài viết

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Xã Ia Tôr xử lý dứt điểm bãi rác tự phát

Xã Ia Tôr xử lý dứt điểm bãi rác tự phát

Tòa soạn-Bạn đọc

(GLO)- Sau khi tiếp nhận thông tin phản ánh qua bài viết "Người dân bức xúc vì bãi rác tự phát gây ô nhiễm môi trường" đăng trên Báo Gia Lai điện tử ngày 11-8, UBND xã Ia Tôr (tỉnh Gia Lai) đã huy động lực lượng, phương tiện xử lý dứt điểm tình trạng này.

Thêm 200 triệu đồng ủng hộ xây dựng khu vực phòng chờ tại Bệnh viện Đa khoa Gia Lai

Thêm 200 triệu đồng ủng hộ xây dựng khu vực phòng chờ tại Bệnh viện Đa khoa Gia Lai

Tòa soạn-Bạn đọc

(GLO)- Chiều 14-8, đại diện Bệnh viện Đa khoa Gia Lai cho biết: Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam-Chi nhánh Kỳ Đồng (TP. Hồ Chí Minh) đã hỗ trợ 200 triệu đồng để xây Khu vực phòng chờ cho người nhà bệnh nhân điều trị tại Khoa Hồi sức tích cực chống độc-Thận nhân tạo.

Tìm nam thanh niên liên quan đến vụ tai nạn giao thông trên đường Lê Duẩn, phường An Phú

Tìm nam thanh niên liên quan đến vụ tai nạn giao thông trên đường Lê Duẩn, phường An Phú

Tòa soạn-Bạn đọc

(GLO)- Cơ quan Điều tra hình sự khu vực 5 (Quân khu 5) đang thụ lý vụ án hình sự “Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ” có liên quan đến quân nhân Lã Thế Anh (SN 1974; cấp bậc: Thượng tá; chức vụ: Chính ủy; đơn vị: Trung đoàn Bộ binh 991, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai).

Nhiều người cao tuổi bất ngờ trước việc giảm mức hưởng BHYT từ 100% xuống 80%

Nhiều người cao tuổi bất ngờ trước việc giảm mức hưởng BHYT từ 100% xuống 80%

Tòa soạn-Bạn đọc

(GLO)- Mới đây, Báo và phát thanh, truyền hình Gia Lai nhận được ý kiến phản ánh của nhiều người cao tuổi về việc đang được quỹ bảo hiểm y tế (BHYT) thanh toán với mức hưởng 100%, 95% nhưng từ ngày 1-7-2025 chỉ còn 80% mà không hề được cơ quan Bảo hiểm xã hội (BHXH) thông tin trước.

Cùng xoa dịu nỗi đau da cam

Cùng xoa dịu nỗi đau da cam

Tòa soạn-Bạn đọc

(GLO)- Ðã hơn nửa thế kỷ trôi qua kể từ khi chất độc da cam/dioxin rải xuống mảnh đất Việt Nam, nhưng nỗi đau vẫn hiện hữu. Tại Gia Lai, Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin tỉnh đang đồng hành, sẻ chia và tiếp thêm nghị lực cho những người mang trên mình di chứng chiến tranh.

Gia Lai: 1 bảo vệ tử vong chưa rõ nguyên nhân

Gia Lai: 1 bảo vệ tử vong chưa rõ nguyên nhân

Tòa soạn-Bạn đọc

(GLO)-Khoảng 5 giờ 50 phút ngày 9-8, ông Nguyễn Thành Sơn (SN 1965, phường Quy Nhơn Nam), hiện làm bảo vệ tại cửa hàng V.B.Đ (ở phường Quy Nhơn Nam) đã phát hiện ông N.C.H. (SN 1952, phường Quy Nhơn Nam) tử vong chưa rõ nguyên nhân trong tư thế nằm ngửa như đang ngủ tại khu vực làm việc.

null