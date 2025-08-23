Khẩn trương kêu gọi 5 tàu cá tỉnh Gia Lai thoát ra khỏi vùng nguy hiểm của bão số 5

(GLO)- Chiều 23-8, ông Vũ Ngọc An, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường-Ủy viên Thường trực Ban chỉ huy Phòng thủ Dân sự tỉnh, cho biết các đơn vị đang kêu gọi các tàu cá nằm trong vùng nguy hiểm của bão số 5 (Kajiki) nhanh chóng tìm nơi tránh trú an toàn.

Theo ông An, hiện có 5 tàu cá của tỉnh đang nằm trong vùng nguy hiểm của bão số 5, gồm: tàu cá BĐ 99023-TS, BĐ 98501-TS, BĐ 98511-TS, BĐ 98858-TS và BĐ 99097-TS. Các tàu cá này chủ yếu hành nghề câu cá ngừ đại dương, lưới vây.

Trước tình hình này, Sở Nông nghiệp và Môi trường đề nghị UBND các phường, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Chi cục Thủy sản huy động mọi lực lượng, phương tiện kêu gọi, hướng dẫn các tàu cá nhanh chóng thoát ra khỏi vùng nguy hiểm của bão, tìm nơi tránh trú an toàn. Thậm chí, có biện pháp cưỡng chế để đưa về bờ neo đậu trong trường hợp phương tiện này không chấp hành.

Các đơn vị đang kêu gọi 5 tàu cá của tỉnh đang ở trong vùng nguy hiểm của bão số 5 tìm nơi tránh trú an toàn (ảnh minh họa). Ảnh: Trọng Lợi

Theo Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Gia Lai, lúc 13 giờ ngày 23-8, vị trí tâm bão ở vào khoảng 17,4 độ vĩ Bắc; 115,0 độ kinh Đông, cách đặc khu Hoàng Sa khoảng 300km về phía Đông Đông Bắc. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 9 (75-88km/giờ), giật cấp 11; di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc với tốc độ khoảng 25km/h.

Dự báo trong 24 giờ tới, bão di chuyển nhanh theo hướng Tây Tây Bắc với tốc độ 20-25km/h và cường độ tiếp tục mạnh thêm. Đến 10 giờ sáng 24-8, tâm bão ở trên vùng biển phía Tây Bắc đặc khu Hoàng Sa, cường độ bão lúc này mạnh cấp 10-11, giật 14.

Bão số 5 đang di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, tốc độ khoảng 25km/h. Ảnh: TTDBKTTVQG

Trong 24 đến 48 giờ tiếp theo, bão tiếp tục đi theo hướng Tây Tây Bắc với tốc độ khoảng 20km/h và cường độ có khả năng mạnh thêm. Đến 10 giờ sáng 25-8, tâm bão ở trên vùng biển từ Thanh Hóa đến Huế, cường độ bão lúc này mạnh cấp 11-12, giật 15. Trong 48 đến 72 giờ tiếp theo (khoảng trưa đến chiều tối), bão số 5 đi vào đất liền các tỉnh miền Trung, trọng tâm là các tỉnh từ Nghệ An đến Quảng Trị rồi suy yếu dần.