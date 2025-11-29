Khám, cấp thuốc miễn phí và tặng quà cho người dân xã Ia Tul

(GLO)- Ngày 28-11, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai phối hợp với Hội Chữ thập đỏ tỉnh và Bệnh viện Đa khoa Gia Lai tổ chức chương trình khám bệnh, cấp thuốc miễn phí, tặng quà và hướng dẫn phòng bệnh cho người dân xã Ia Tul.

Chương trình triển khai khám sàng lọc, cấp phát thuốc miễn phí và hướng dẫn các biện pháp phòng bệnh sau ngập lụt cho hơn 200 người của xã Ia Tul.

Chương trình đã khám, cấp phát thuốc miễn phí cho hơn 200 người dân xã Ia Tul. Ảnh: ĐVCC

Bên cạnh đó, đoàn đã trao 200 suất quà cho các gia đình chính sách, hộ có hoàn cảnh khó khăn và 30 suất quà (mỗi suất gồm 1 thùng sữa và tiền mặt 500.000 đồng) cho các em học sinh vượt khó học giỏi.

Chương trình nhằm phát huy đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, tinh thần “Đền ơn đáp nghĩa”, thể hiện tình cảm và trách nhiệm của lực lượng vũ trang đối với người dân bị ảnh hưởng bởi mưa lụt và đồng bào DTTS; đồng thời tiếp tục thực hiện hiệu quả Chương trình “Kết hợp quân-dân y” trong chăm sóc sức khỏe cộng đồng, nâng cao đời sống Nhân dân.