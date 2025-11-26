Tặng quà hộ nghèo bị thiệt hại do mưa lũ tại xã Ia Tul

(GLO)- Ngày 25-11, ông Khuất Đình Viện, Giám đốc Công ty TNHH doanh nghiệp xã hội hỗ trợ cộng đồng Tây Nguyên đã trao quà trị giá 20 triệu đồng cho hộ nghèo bị thiệt hại do mưa lũ tại xã Ia Tul.

Ông Khuất Đình Viện (thứ 6 từ phải sang, Giám đốc Công ty TNHH doanh nghiệp xã hội hỗ trợ cộng đồng Tây Nguyên) trao quà cho hộ nghèo bị thiệt hại do mưa lũ tại xã Ia Tul. Ảnh: Vũ Chi

Theo đó, 20 suất quà, mỗi suất gồm 700.000 đồng tiền mặt và 300.000 đồng tiền quà đã được trao cho hộ nghèo bị thiệt hại do bão lũ tại thôn Plei Apa Ơi H’Trông (xã Ia Tul).

Tổng giá trị chương trình là 20 triệu đồng do nhóm đại biểu tham dự hội nghị gặp gỡ cộng đồng 2025 (chương trình do Trung tâm Hỗ trợ sáng kiến phát triển cộng đồng (SCDI) tổ chức tại Quy Nhơn ngày 14-11 vừa qua) tài trợ.

Tại chương trình, ông Khuất Đình Viện đã bày tỏ sự chia sẻ với những thiệt hại do mưa lũ của người dân trong thời gian qua, đồng thời động viên bà con cố gắng vượt qua khó khăn, sớm ổn định lại cuộc sống.