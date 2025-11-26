Video Báo Ảnh Báo in Podcast Chuyển động trẻ Emagazine Infographic

Xã hội

Đời sống Gia đình Lao động - Việc làm Từ thiện Xóa nhà tạm, nhà dột nát

Tặng quà hộ nghèo bị thiệt hại do mưa lũ tại xã Ia Tul

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
VŨ CHI VŨ CHI
0:00 / 0:00
0:00

(GLO)- Ngày 25-11, ông Khuất Đình Viện, Giám đốc Công ty TNHH doanh nghiệp xã hội hỗ trợ cộng đồng Tây Nguyên đã trao quà trị giá 20 triệu đồng cho hộ nghèo bị thiệt hại do mưa lũ tại xã Ia Tul.

ong-khuat-dinh-vien-thu-6-tu-phai-sang-giam-doc-cong-ty-tnhh-doanh-nghiep-xa-hoi-ho-tro-cong-dong-tay-nguyen-nguyen-pho-tong-bien-tap-bao-gia-lai-trao-qua-cho-ho-ngheo-bi-thiet-hai-do-mua-lu-tai-xa-ia-tul-anh-vu-chi.jpg
Ông Khuất Đình Viện (thứ 6 từ phải sang, Giám đốc Công ty TNHH doanh nghiệp xã hội hỗ trợ cộng đồng Tây Nguyên) trao quà cho hộ nghèo bị thiệt hại do mưa lũ tại xã Ia Tul. Ảnh: Vũ Chi

Theo đó, 20 suất quà, mỗi suất gồm 700.000 đồng tiền mặt và 300.000 đồng tiền quà đã được trao cho hộ nghèo bị thiệt hại do bão lũ tại thôn Plei Apa Ơi H’Trông (xã Ia Tul).

Tổng giá trị chương trình là 20 triệu đồng do nhóm đại biểu tham dự hội nghị gặp gỡ cộng đồng 2025 (chương trình do Trung tâm Hỗ trợ sáng kiến phát triển cộng đồng (SCDI) tổ chức tại Quy Nhơn ngày 14-11 vừa qua) tài trợ.

Tại chương trình, ông Khuất Đình Viện đã bày tỏ sự chia sẻ với những thiệt hại do mưa lũ của người dân trong thời gian qua, đồng thời động viên bà con cố gắng vượt qua khó khăn, sớm ổn định lại cuộc sống.

Đánh giá bài viết

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Chi cục Quản lý thị trường tỉnh Gia Lai vận động gần 16.000 đơn vị hàng hóa hỗ trợ đồng bào vùng bão lũ

Chi cục Quản lý thị trường tỉnh Gia Lai vận động gần 39 tấn hàng hóa hỗ trợ đồng bào vùng bão lũ

Từ thiện

(GLO)- Hưởng ứng lời kêu gọi chung tay hỗ trợ nhân dân chịu ảnh hưởng nặng nề bởi bão lũ, Chi cục Quản lý thị trường tỉnh Gia Lai tích cực triển khai công tác vận động quyên góp và nhận được sự hưởng ứng nhiệt tình từ các doanh nghiệp và cơ sở kinh doanh trên địa bàn tỉnh.

Mẹ già nuôi con gái bị bệnh tâm thần

Mẹ già nuôi con gái bị bệnh tâm thần

Từ thiện

(GLO)- Trong một ki ốt nhỏ giữa chợ thôn 9 (xã Biển Hồ, tỉnh Gia Lai), bà Nguyễn Thị Xuân Hương (SN 1954) mắc bệnh suy tim nặng, đang từng ngày gắng gượng nuôi con gái bị bệnh tâm thần và hai cháu ngoại đang tuổi đi học.

Sẻ chia với đoàn viên, người lao động sau thiên tai

Sẻ chia với đoàn viên, người lao động sau thiên tai

Đời sống

(GLO)- Bão số 13 gây thiệt hại nặng nề tại tỉnh, ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống của rất nhiều đoàn viên, người lao động. Các cấp công đoàn đã nhanh chóng vào cuộc, tổ chức rà soát, hỗ trợ nhằm giúp người lao động sớm ổn định cuộc sống và yên tâm trở lại công việc.

Sau khi vớt được anh Trọng và tiến hành sơ cấp cứu, ông Điệp đưa anh về nhà chăm sóc.

Tổ phó Tổ bảo vệ an ninh trật tự thôn Dương Thiện dũng cảm cứu người gặp nạn

Xã hội

(GLO)- Ngày 22-11, đại diện Công an xã Tuy Phước Đông (tỉnh Gia Lai) cho biết vừa đề nghị chính quyền địa phương có hình thức tuyên dương ông Nguyễn Tấn Điệp-Tổ phó Tổ bảo vệ an ninh trật tự thôn Dương Thiện về thành tích đột xuất trong công tác cứu nạn cứu hộ trong đợt mưa lũ vừa qua.

Ngư dân làng biển khu vực phía Đông tỉnh tất tả bám biển sinh nhai ngay sau khi cơn bão số 13 đi qua.

Nhịp sống ngư dân sau bão

Đời sống

(GLO)- Cơn bão số 13 vừa đi qua để lại những dấu vết hằn lên các làng biển khu vực phía Ðông tỉnh. Vậy nhưng ngay khi trời êm biển lặng trở lại, ngư dân đã tất tả bám biển sinh nhai.

Cụ bà 79 tuổi ủng hộ 10 triệu đồng hỗ trợ đồng bào vùng bão lũ

Gia Lai: Cụ bà 79 tuổi ủng hộ 10 triệu đồng hỗ trợ đồng bào vùng bão lũ

Xã hội

(GLO)- Những ngày qua, tinh thần đoàn kết và sẻ chia của người dân Gia Lai tiếp tục lan tỏa qua nhiều nghĩa cử hướng về đồng bào bị thiệt hại do mưa lũ. Trong đó, câu chuyện về cụ bà Rah Lan H’Yếk (79 tuổi, thôn 8, xã Chư Sê) đã để lại xúc động sâu sắc đối với cán bộ Ủy ban MTTQ Việt Nam xã.

Lực lượng chức năng, đơn vị, nhóm thiện nguyện khẩn cấp chung tay hỗ trợ người dân vùng lũ.

Gia Lai: Chung tay góp sức để người dân vững lòng giữa trận lũ dữ

Xã hội

(GLO)- Giữa lúc nước lũ còn vây quanh nhiều khu dân cư ở Quy Nhơn, nhiều lực lượng, nhóm thiện nguyện đã khẩn cấp chung tay hỗ trợ: người lo bữa cơm, người kết nối phương tiện, người mở nơi trú ẩn, dựng kênh thông tin... Tất cả đang góp sức để người dân thêm vững lòng trong thời điểm gian khó.

Trao 600 phần quà “Siêu thị 0 đồng” cho người lao động sau bão số 13

Chi nhánh Công ty PNJ Miền Trung trao 600 phần quà cho người dân bị ảnh hưởng bởi bão lũ

Từ thiện

(GLO)- Chiều 20-11, tại Siêu thị Co.opmart Quy Nhơn, Chi nhánh Công ty PNJ Miền Trung phối hợp với Hội Nữ Doanh nhân Gia Lai (GAWEE) và Quỹ ODF (Quỹ Niềm tin vàng của PNJ) tổ chức chương trình “Siêu thị mini 0 đồng”, hỗ trợ khẩn cấp người dân và người lao động bị ảnh hưởng bởi mưa bão và ngập lụt kéo dài.

null