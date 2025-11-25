BIDV Bình Định hỗ trợ người dân xã Cát Tiến khắc phục hậu quả lũ lụt

(GLO)- Ngày 25-11, BIDV-Chi nhánh Bình Định đã trao 100 suất quà (1 triệu đồng/suất) hỗ trợ người dân xã Cát Tiến khắc phục hậu quả bão số 13 và mưa lũ.

Đại diện BIDV-Chi nhánh Bình Định trao bảng tượng trưng kinh phí hỗ trợ cho lãnh đạo xã Cát Tiến. Ảnh: Nguyễn Dũng

Trước đó, BIDV-Chi nhánh Bình Định cũng đã trao 100 suất quà (1 triệu đồng/suất) cho người dân và học sinh phường Quy Nhơn.

Đây là những địa phương chịu thiệt hại nặng nề qua hai đợt bão lũ liên tiếp, nhiều khu vực bị ngập sâu, đời sống người dân bị ảnh hưởng nghiêm trọng.

Đại diện lãnh đạo BIDV-Chi nhánh Bình Định trao tiền hỗ trợ cho học sinh bị ảnh hưởng nặng nề bởi thiên tai của xã Cát Tiến. Ảnh: Nguyễn Dũng

Hoạt động hỗ trợ của BIDV góp phần sẻ chia khó khăn, đồng thời giúp người dân địa phương sớm ổn định cuộc sống sau thiên tai.