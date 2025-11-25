BIDV Bình Định hỗ trợ người dân xã Cát Tiến khắc phục hậu quả lũ lụt

(GLO)- Bão số 13 gây thiệt hại nặng nề tại tỉnh, ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống của rất nhiều đoàn viên, người lao động. Các cấp công đoàn đã nhanh chóng vào cuộc, tổ chức rà soát, hỗ trợ nhằm giúp người lao động sớm ổn định cuộc sống và yên tâm trở lại công việc.
(GLO)- Những năm gần đây, nhiều phụ nữ ở Gia Lai đã âm thầm đan mũ, khăn len gửi tặng trẻ em và người già vùng cao. Từ những cuộn len nhỏ, họ dành thời gian rảnh rỗi để tạo nên hàng trăm sản phẩm ấm áp tình người.
(GLO)- Những ngày qua, tinh thần đoàn kết và sẻ chia của người dân Gia Lai tiếp tục lan tỏa qua nhiều nghĩa cử hướng về đồng bào bị thiệt hại do mưa lũ. Trong đó, câu chuyện về cụ bà Rah Lan H’Yếk (79 tuổi, thôn 8, xã Chư Sê) đã để lại xúc động sâu sắc đối với cán bộ Ủy ban MTTQ Việt Nam xã.
(GLO)- Trước tình hình mưa lũ kéo dài, ngập lụt trên diện rộng ở phía Đông tỉnh Gia Lai, nhóm thiện nguyện của chị Nguyễn Thị Hồng (phường Thống Nhất) phối hợp với nhà xe Phi Hổ và người dân thôn 6 (xã Gào) thức trắng đêm để gói hàng ngàn chiếc bánh tét để kịp gửi đến bà con vùng lũ.
(GLO)- Giữa lúc nước lũ còn vây quanh nhiều khu dân cư ở Quy Nhơn, nhiều lực lượng, nhóm thiện nguyện đã khẩn cấp chung tay hỗ trợ: người lo bữa cơm, người kết nối phương tiện, người mở nơi trú ẩn, dựng kênh thông tin... Tất cả đang góp sức để người dân thêm vững lòng trong thời điểm gian khó.
(GLO)- Chiều 20-11, tại Siêu thị Co.opmart Quy Nhơn, Chi nhánh Công ty PNJ Miền Trung phối hợp với Hội Nữ Doanh nhân Gia Lai (GAWEE) và Quỹ ODF (Quỹ Niềm tin vàng của PNJ) tổ chức chương trình “Siêu thị mini 0 đồng”, hỗ trợ khẩn cấp người dân và người lao động bị ảnh hưởng bởi mưa bão và ngập lụt kéo dài.
(GLO)- Chiều 17-11, Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) tỉnh Gia Lai cùng Nghệ sĩ Nhân dân Lệ Thủy và các tổ chức, cá nhân thiện nguyện trong nước đã tổ chức chương trình trao tặng kinh phí cứu trợ cho các gia đình hội viên phụ nữ có nhà bị sập và tốc mái trong cơn bão số 13 trên địa bàn tỉnh.
(GLO)- Ngày 17-11, Đoàn xã Ia Dreh (tỉnh Gia Lai) phối hợp với Công ty TNHH Xã hội Joy Foundation, KFC Việt Nam và các đơn vị đồng hành tổ chức chương trình “Sẻ chia yêu thương”, trao quà cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã.
(GLO)- Chung tay cùng tỉnh khắc phục hậu quả cơn bão số 13 gây ra, Hội Người mù tỉnh Gia Lai cùng các nhà hảo tâm đã tổ chức các đợt cứu trợ, thăm hỏi, động viên, tặng quà cho các gia đình hội viên ở các xã, phường phía Đông Gia Lai.
(GLO)- Ngày 12-11, bà Trần Thị Thu Hiền-Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Chư Prông-thông tin: Địa phương phát động quyên góp được hơn 400 triệu đồng ủng hộ đồng bào các tỉnh, thành phố khu vực Bắc bộ và Bắc Trung bộ khắc phục hậu quả do bão lũ gây ra.
(GLO)- Trong hơn 8 năm qua, nhóm thiện nguyện Vòng Nhộc Kiều đều đặn tổ chức các hoạt động hỗ trợ hộ nghèo, người già neo đơn và trẻ khuyết tật, góp phần lan tỏa tinh thần “lá lành đùm lá rách” trong cộng đồng.
(GLO)-Trong hai ngày 10 và 11-11, Chi hội Tịnh Đức (thuộc Hội Bảo trợ bệnh nhân nghèo tỉnh Gia Lai) đã tổ chức các hoạt động trao quà, hỗ trợ người dân bị ảnh hưởng bởi cơn bão 13 tại tỉnh Gia Lai và Quảng Nam.
(GLO)- Mới 9 tuổi, cô bé Siu Diệu ở làng Doắch, xã Ia Pia đang từng ngày chống chọi với căn bệnh u não quái ác. Đôi chân yếu ớt, hành trình chữa bệnh còn dài, nhưng em vẫn ấp ủ ước mơ được cắp sách đến trường cùng bạn bè.
(GLO)- Những ngày qua, chính quyền phường Hoài Nhơn Đông (tỉnh Gia Lai) phối hợp với Đồn Biên phòng Tam Quan Nam và đơn vị thi công khẩn trương xây dựng nhà tình thương cho gia đình thuyền viên Hà Quốc Phong (tổ dân phố Diêu Quang, phường Hoài Nhơn Đông).
(GLO)- Ngày 29-10, tại Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Gia Lai, Thường trực Đảng ủy xã và Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Tuy Phước đã trao 280 triệu đồng ủng hộ đồng bào các tỉnh miền Bắc, Bắc Trung bộ bị thiệt hại do bão số 10 và số 11 gây ra.
(GLO)- Sáng 27-10, tại làng Stơr (xã Tơ Tung, tỉnh Gia Lai), Hội Nữ kháng chiến Bình Dương (TP. Hồ Chí Minh) phối hợp với UBND xã Tơ Tung tổ chức chương trình trao quà cho người dân có hoàn cảnh khó khăn.
(GLO)- Sáng 27-10, Hội Nữ Doanh nhân tỉnh Gia Lai đã trao 100 triệu đồng thông qua Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Gia Lai để ủng hộ người dân các tỉnh miền Bắc chịu ảnh hưởng bởi đợt mưa bão, lũ lụt vừa qua.