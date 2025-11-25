Video Báo Ảnh Báo in Podcast Chuyển động trẻ Emagazine Infographic

BIDV Bình Định hỗ trợ người dân xã Cát Tiến khắc phục hậu quả lũ lụt

THẢO KHUY
(GLO)- Ngày 25-11, BIDV-Chi nhánh Bình Định đã trao 100 suất quà (1 triệu đồng/suất) hỗ trợ người dân xã Cát Tiến khắc phục hậu quả bão số 13 và mưa lũ.

bidv-trao-bieu-trung-ho-tro-cho-nguoi-dan-thien-tai-5457.jpg
Đại diện BIDV-Chi nhánh Bình Định trao bảng tượng trưng kinh phí hỗ trợ cho lãnh đạo xã Cát Tiến. Ảnh: Nguyễn Dũng

Trước đó, BIDV-Chi nhánh Bình Định cũng đã trao 100 suất quà (1 triệu đồng/suất) cho người dân và học sinh phường Quy Nhơn.

Đây là những địa phương chịu thiệt hại nặng nề qua hai đợt bão lũ liên tiếp, nhiều khu vực bị ngập sâu, đời sống người dân bị ảnh hưởng nghiêm trọng.

bidv-trao-ho-nguoi-cho-nguoi-dan-thien-tai-7712.jpg
Đại diện lãnh đạo BIDV-Chi nhánh Bình Định trao tiền hỗ trợ cho học sinh bị ảnh hưởng nặng nề bởi thiên tai của xã Cát Tiến. Ảnh: Nguyễn Dũng

Hoạt động hỗ trợ của BIDV góp phần sẻ chia khó khăn, đồng thời giúp người dân địa phương sớm ổn định cuộc sống sau thiên tai.

Sẻ chia với đoàn viên, người lao động sau thiên tai

Sẻ chia với đoàn viên, người lao động sau thiên tai

(GLO)- Bão số 13 gây thiệt hại nặng nề tại tỉnh, ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống của rất nhiều đoàn viên, người lao động. Các cấp công đoàn đã nhanh chóng vào cuộc, tổ chức rà soát, hỗ trợ nhằm giúp người lao động sớm ổn định cuộc sống và yên tâm trở lại công việc.

Cụ bà 79 tuổi ủng hộ 10 triệu đồng hỗ trợ đồng bào vùng bão lũ

Gia Lai: Cụ bà 79 tuổi ủng hộ 10 triệu đồng hỗ trợ đồng bào vùng bão lũ

Xã hội

(GLO)- Những ngày qua, tinh thần đoàn kết và sẻ chia của người dân Gia Lai tiếp tục lan tỏa qua nhiều nghĩa cử hướng về đồng bào bị thiệt hại do mưa lũ. Trong đó, câu chuyện về cụ bà Rah Lan H’Yếk (79 tuổi, thôn 8, xã Chư Sê) đã để lại xúc động sâu sắc đối với cán bộ Ủy ban MTTQ Việt Nam xã.

Người dân Gia Lai thức đêm gói 4000 cái bánh tét gửi đồng bào vùng lũ. Ảnh: Hoàng Hoài

Người dân Gia Lai thức đêm gói bánh tét gửi đồng bào vùng lũ

Từ thiện

(GLO)- Trước tình hình mưa lũ kéo dài, ngập lụt trên diện rộng ở phía Đông tỉnh Gia Lai, nhóm thiện nguyện của chị Nguyễn Thị Hồng (phường Thống Nhất) phối hợp với nhà xe Phi Hổ và người dân thôn 6 (xã Gào) thức trắng đêm để gói hàng ngàn chiếc bánh tét để kịp gửi đến bà con vùng lũ.

Lực lượng chức năng, đơn vị, nhóm thiện nguyện khẩn cấp chung tay hỗ trợ người dân vùng lũ.

Gia Lai: Chung tay góp sức để người dân vững lòng giữa trận lũ dữ

Xã hội

(GLO)- Giữa lúc nước lũ còn vây quanh nhiều khu dân cư ở Quy Nhơn, nhiều lực lượng, nhóm thiện nguyện đã khẩn cấp chung tay hỗ trợ: người lo bữa cơm, người kết nối phương tiện, người mở nơi trú ẩn, dựng kênh thông tin... Tất cả đang góp sức để người dân thêm vững lòng trong thời điểm gian khó.

Trao 600 phần quà “Siêu thị 0 đồng” cho người lao động sau bão số 13

Chi nhánh Công ty PNJ Miền Trung trao 600 phần quà cho người dân bị ảnh hưởng bởi bão lũ

Từ thiện

(GLO)- Chiều 20-11, tại Siêu thị Co.opmart Quy Nhơn, Chi nhánh Công ty PNJ Miền Trung phối hợp với Hội Nữ Doanh nhân Gia Lai (GAWEE) và Quỹ ODF (Quỹ Niềm tin vàng của PNJ) tổ chức chương trình “Siêu thị mini 0 đồng”, hỗ trợ khẩn cấp người dân và người lao động bị ảnh hưởng bởi mưa bão và ngập lụt kéo dài.

Hội LHPN tỉnh và Nghệ sĩ Lệ Thủy trao kinh phí cứu trợ cho hội viên phụ nữ bị thiệt hại bão số 13 tại tỉnh.

Hội LHPN tỉnh trao tặng kinh phí cứu trợ hội viên phụ nữ bị thiệt hại trong cơn bão số 13

Từ thiện

(GLO)- Chiều 17-11, Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) tỉnh Gia Lai cùng Nghệ sĩ Nhân dân Lệ Thủy và các tổ chức, cá nhân thiện nguyện trong nước đã tổ chức chương trình trao tặng kinh phí cứu trợ cho các gia đình hội viên phụ nữ có nhà bị sập và tốc mái trong cơn bão số 13 trên địa bàn tỉnh.

