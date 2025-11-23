Long Châu hỗ trợ 1 tấn thuốc, đồng hành cùng người dân Gia Lai khắc phục hậu quả thiên tai

(GLO)- Nhằm kịp thời tiếp sức người dân vùng tâm lũ tại Gia Lai, Hệ thống nhà thuốc và Trung tâm tiêm chủng Long Châu đã hỗ trợ thuốc chữa bệnh và vật tư y tế thiết yếu cho người dân.
Theo đó, ngày 23-11, Long Châu phối hợp với Sở Y tế Gia Lai trao tặng 1 tấn thuốc chữa bệnh, sản phẩm chăm sóc sức khoẻ và vật tư y tế thiết yếu cho bà con tại các khu vực chịu thiệt hại nặng nề, còn ngập sâu và bị chia cắt.
Cũng trong ngày 23-11, chuyến xe nghĩa tình Long Châu mang theo nhiều cơ số thuốc và vật tư y tế tiếp tục đến với bà con tại tỉnh Đắk Lắk và Khánh Hòa, hỗ trợ sức khỏe cộng đồng, chung tay san sẻ nỗi đau, mất mát do thiên tai với đồng bào miền Trung.
(GLO)- Trưa 20-11, ông Võ Ngọc Châu-Chủ tịch UBND xã Ia Rsai (tỉnh Gia Lai) cho biết đã báo cáo UBND tỉnh và xin ý kiến xử lý về hiện tượng lạ khi nhiều nhà dân cũng như trụ sở các cơ quan của xã xuất hiện vết nứt.
(GLO)- Theo thông tin từ UBND xã Ia Le, chiều 19-11, Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ (Công an tỉnh Gia Lai) cùng Ban Chỉ huy phòng thủ khu vực 4-Chư Prông đã giải cứu thành công 2 người dân mắc kẹt giữa dòng nước lũ.
(GLO)- Tối 19-11, Hội Chữ thập đỏ tỉnh Gia Lai đã phát lời kêu gọi cứu trợ người dân bị ảnh hưởng bởi lũ lụt và mong muốn cộng đồng cùng chung tay giúp đỡ người dân sớm khắc phục hậu quả thiên tai để ổn định cuộc sống.
(GLO)- Chiều 19-11, ông Nguyễn Ngọc Sơn-Chủ tịch UBND xã Sró (tỉnh Gia Lai) cho biết tuyến đường tạm vào làng Hrách vừa được địa phương khắc phục cho người dân đi lại được vài ngày, nay tiếp tục bị nước lũ cuốn trôi.
(GLO)- Chiều 19-11, lực lượng chức năng xã Ia Tul (tỉnh Gia Lai) đã giăng dây phong tỏa, cấm các phương tiện đi qua cây cầu nằm trên tuyến đường nối xã Ia Tul và phường Ayun Pa. Nguyên nhân do sạt lở mố cầu.
(GLO)- Ngày 17 và 18-11, tại phường Pleiku, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Gia Lai tập huấn nâng cao năng lực về phòng-chống tai nạn thương tích trẻ em cho gần 200 lãnh đạo, cán bộ phụ trách y tế các trường Tiểu học, THCS và liên cấp ở phía Tây tỉnh.
(GLO)- Chiều 14-11, Câu lạc bộ (CLB) Cơm từ thiện Pleiku (thuộc Trung tâm Tình nguyện quốc gia) phối hợp với chính quyền xã Chư Pưh và xã Phú Túc (tỉnh Gia Lai) trao tặng thẻ bảo hiểm y tế cho người dân có hoàn cảnh khó khăn.
(GLO)- Bà Nguyễn Thị Lũy (phường Tam Quan, tỉnh Gia Lai) đặt mua lô đất B3 - 06, diện tích 105 m², tổng giá trị hơn 1,92 tỷ đồng nhưng không được chủ đầu tư là Công ty CP Đầu tư TCV bàn giao giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (sổ đỏ) như cam kết.
(GLO)- Sáng 15-11, đoàn công tác của Thường trực Đảng ủy, HĐND, UBND và Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Pleiku đã đến thăm, tặng quà động viên tinh thần 80 cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn 38 (Sư đoàn 2, Quân khu 5) đang tích cực tham gia dọn dẹp vệ sinh môi trường dọc bờ kè suối Hội Phú.
(GLO)- Ban Chỉ đạo chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả (Ban Chỉ đạo 389) tỉnh Gia Lai vừa ban hành quy chế cung cấp thông tin phục vụ công tác tuyên truyền. Trong đó, quy định cụ thể về trách nhiệm phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí.
(GLO)- Ngày 11-11, Trung tâm Cứu hộ, Bảo tồn và Phát triển sinh vật (Vườn Quốc gia Kon Ka Kinh) phối hợp với Kiểm lâm khu vực Mang Yang và Công an xã Ayun tiến hành thả nhiều cá thể động vật rừng sau cứu hộ về môi trường tự nhiên.
(GLO)-Ít giờ sau khi cơn bão số 13 quét qua, hình ảnh mái tôn bị cuốn phăng, tường gạch đổ nát tại xã Cát Tài cũ (nay là xã Đề Gi) liên tục được chia sẻ. Hiểu nỗi khổ của người dân, Fanpage “Cát Tài quê hương” đã trao tiền hỗ trợ 21 hộ dân bị tốc mái hoàn toàn, chưa thể khắc phục.
(GLO)- Sáng 11-11, tại khu vực núi chúa La Vuông, phường Hoài Nhơn Bắc, Hạt Kiểm lâm khu vực Hoài Nhơn (tỉnh Gia Lai) phối hợp với chính quyền địa phương thực hiện việc tái thả một cá thể khỉ đuôi lợn quý hiếm do người dân bàn giao về môi trường tự nhiên.