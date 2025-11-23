Long Châu hỗ trợ 1 tấn thuốc, đồng hành cùng người dân Gia Lai khắc phục hậu quả thiên tai

(GLO)- Nhằm kịp thời tiếp sức người dân vùng tâm lũ tại Gia Lai, Hệ thống nhà thuốc và Trung tâm tiêm chủng Long Châu đã hỗ trợ thuốc chữa bệnh và vật tư y tế thiết yếu cho người dân.

Theo đó, ngày 23-11, Long Châu phối hợp với Sở Y tế Gia Lai trao tặng 1 tấn thuốc chữa bệnh, sản phẩm chăm sóc sức khoẻ và vật tư y tế thiết yếu cho bà con tại các khu vực chịu thiệt hại nặng nề, còn ngập sâu và bị chia cắt.

Long Châu trao tặng thuốc và vật tư y tế thiết yếu, hỗ trợ người dân bị ảnh hưởng bởi mưa lũ tại tỉnh Gia Lai. Ảnh: ĐVCC

Cũng trong ngày 23-11, chuyến xe nghĩa tình Long Châu mang theo nhiều cơ số thuốc và vật tư y tế tiếp tục đến với bà con tại tỉnh Đắk Lắk và Khánh Hòa, hỗ trợ sức khỏe cộng đồng, chung tay san sẻ nỗi đau, mất mát do thiên tai với đồng bào miền Trung.