2 học sinh tử vong do đuối nước tại xã Ia Le

(GLO)- Sáng 22-11, lãnh đạo UBND xã Ia Le xác nhận: Trên địa bàn vừa xảy ra vụ đuối nước khiến 2 trẻ em tử vong, trong đó, 1 cháu là học sinh lớp 1 và 1 cháu đang học lớp 4.

Theo đó, vào chiều 20-11, cháu N.B.L (SN 2019, học sinh lớp 1, Trường Tiểu học Phan Chu Trinh) và cháu V.H.B (SN 2016, học sinh lớp 4, Trường Tiểu học Nguyễn Văn Cừ, cả hai đều cư trú tại thôn Thiên An, xã Ia Le) cùng nhau đi chơi rồi bị ngã xuống hố nước sâu dẫn đến tử vong.

Trước đó, sau khi nghe tin báo từ người dân tại địa bàn thôn Thiên An về việc có 2 cháu nhỏ đi khỏi nhà có nguy cơ đuối nước, UBND xã đã chỉ đạo lực lượng phối hợp với gia đình và người dân triển khai tìm kiếm. Tuy nhiên, khi mọi người có mặt tại hiện trường thì các cháu đã tử vong trước đó. Các lượng đã tiến hành vớt và đưa 2 cháu về nhà để gia đình lo hậu sự.

Chính quyền địa phương và nhà hảo tâm đến thăm hỏi, động viên các gia đình có trẻ tử vong do đuối nước tại xã Ia Le. Ảnh: ĐVCC

Sau khi vụ việc xảy ra, đại diện lãnh đạo UBND xã đã đến thăm hỏi, động viên và hỗ trợ mỗi gia đình 5 triệu đồng. Vì điều kiện gia đình các cháu khó khăn, UBND xã Ia Le phối hợp với Ủy ban MTTQ Việt Nam xã, Hội Chữ thập đỏ xã kêu gọi sự chung tay giúp đỡ của các nhà hảo tâm và hỗ trợ thêm mỗi gia đình 50 triệu đồng. Ngoài ra, Công an xã cũng hỗ trợ mỗi gia đình 2 triệu đồng.

Được biết, chỉ trong 2 ngày (20 và 21-11), tại các xã phía Tây tỉnh Gia Lai đã xảy ra 3 vụ đuối nước khiến 4 trẻ em tử vong. Trước tình hình đó, ngành chức năng khuyến cáo các gia đình thường xuyên giám sát, hạn chế cho trẻ chơi đùa tại khu vực ao hồ, sông suối để phòng ngừa tai nạn đuối nước.