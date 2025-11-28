Video Báo Ảnh Báo in Podcast Chuyển động trẻ Emagazine Infographic

Tòa soạn-Bạn đọc

Báo Nông thôn Ngày nay/Dân Việt trao 300 suất quà hỗ trợ người dân vùng lũ Gia Lai

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
AN NHIÊN
0:00 / 0:00
0:00

(GLO)- Ngày 27-11, đại diện Báo Nông thôn Ngày nay/Báo điện tử Dân Việt (NTNN/Dân Việt) phối hợp với Hội Nông dân tỉnh Gia Lai đã đến thăm và trao 300 suất quà hỗ trợ người dân có hoàn cảnh khó khăn tại phường Quy Nhơn Đông, xã Tuy Phước và Tuy Phước Bắc (mỗi địa phương 100 suất).

Mỗi phần quà trị giá 600.000 đồng, gồm chăn màn, quần áo, nước lau sàn, nước rửa tay, sữa, nước uống và một số vật dụng thiết yếu khác.

Hoạt động này nằm trong Chương trình "Hướng về miền Trung" do Báo NTNN/Dân Việt phát động với tinh thần tương thân tương ái và đồng hành cùng nông dân cả nước. Chương trình nhận được sự hỗ trợ của Quỹ Vì Tầm Vóc Việt (Tập đoàn TH), Tập đoàn Unilever, Công ty Cổ phần Dệt 10/10, Công ty Cổ phần Hàng không Vietjet, Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam, Công ty TNHH Công nghệ xanh Sao Nam… cùng sự chung tay đóng góp của đông đảo bạn đọc Báo NTNN/Dân Việt trên cả nước.

trao-qua.jpg
Ảnh: An Nhiên

Ông Y Khâm-Phó Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Gia Lai-cho biết: “Những suất quà của Báo NTNN/Dân Việt hết sức ý nghĩa và đến đúng lúc bà con cần nhất. Đây là nguồn động viên, giúp người dân sớm vượt qua khó khăn, ổn định sản xuất và cuộc sống”.

Đánh giá bài viết

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Lực lượng Công an di dời người dân vùng ngập lụt tại phường Quy Nhơn Bắc.

Lực lượng Công an toàn tỉnh đã di dời hơn 1.250 hộ dân đến nơi an toàn

Tòa soạn-Bạn đọc

(GLO)- Từ đêm 18 đến rạng sáng 19-11, lực lượng Công an toàn tỉnh phối hợp cùng các đơn vị, địa phương di dời hàng nghìn người dân vùng ngập lụt đến nơi an toàn. Tình trạng ngập lụt ngày càng nghiêm trọng, lực lượng vẫn đang nỗ lực cứu nạn cứu hộ người dân bị mắc kẹt tại các khu vực ngập sâu.

Lãnh đạo phường Pleiku thăm, tặng quà động viên cán bộ, chiến sĩ Sư đoàn 2 tham gia dọn dẹp bờ kè suối Hội Phú.

Lãnh đạo phường Pleiku thăm, tặng quà động viên cán bộ, chiến sĩ Sư đoàn 2 dọn dẹp bờ kè suối Hội Phú

Tòa soạn-Bạn đọc

(GLO)- Sáng 15-11, đoàn công tác của Thường trực Đảng ủy, HĐND, UBND và Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Pleiku đã đến thăm, tặng quà động viên tinh thần 80 cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn 38 (Sư đoàn 2, Quân khu 5) đang tích cực tham gia dọn dẹp vệ sinh môi trường dọc bờ kè suối Hội Phú.

null