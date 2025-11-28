Báo Nông thôn Ngày nay/Dân Việt trao 300 suất quà hỗ trợ người dân vùng lũ Gia Lai

(GLO)- Ngày 27-11, đại diện Báo Nông thôn Ngày nay/Báo điện tử Dân Việt (NTNN/Dân Việt) phối hợp với Hội Nông dân tỉnh Gia Lai đã đến thăm và trao 300 suất quà hỗ trợ người dân có hoàn cảnh khó khăn tại phường Quy Nhơn Đông, xã Tuy Phước và Tuy Phước Bắc (mỗi địa phương 100 suất).

Mỗi phần quà trị giá 600.000 đồng, gồm chăn màn, quần áo, nước lau sàn, nước rửa tay, sữa, nước uống và một số vật dụng thiết yếu khác.

Hoạt động này nằm trong Chương trình "Hướng về miền Trung" do Báo NTNN/Dân Việt phát động với tinh thần tương thân tương ái và đồng hành cùng nông dân cả nước. Chương trình nhận được sự hỗ trợ của Quỹ Vì Tầm Vóc Việt (Tập đoàn TH), Tập đoàn Unilever, Công ty Cổ phần Dệt 10/10, Công ty Cổ phần Hàng không Vietjet, Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam, Công ty TNHH Công nghệ xanh Sao Nam… cùng sự chung tay đóng góp của đông đảo bạn đọc Báo NTNN/Dân Việt trên cả nước.

Ảnh: An Nhiên

Ông Y Khâm-Phó Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Gia Lai-cho biết: “Những suất quà của Báo NTNN/Dân Việt hết sức ý nghĩa và đến đúng lúc bà con cần nhất. Đây là nguồn động viên, giúp người dân sớm vượt qua khó khăn, ổn định sản xuất và cuộc sống”.