Tăng cường phòng, chống dịch bệnh cho đàn vật nuôi sau bão lũ

(GLO)- Sau đợt mưa lũ vừa qua, ngành chăn nuôi thiệt hại nặng với hàng loạt gia súc, gia cầm chết, cuốn trôi; nhiều trang trại, cơ sở chăn nuôi hư hỏng. Do đó, ngành chức năng phải tăng cường phòng-chống dịch bệnh cho đàn vật nuôi.

Trước tình hình đó, ông Đoàn Ngọc Có, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường, đề nghị UBND các xã, phường khẩn trương rà soát thiệt hại, cập nhật đầy đủ vào hệ thống phòng-chống thiên tai và hướng dẫn người dân hoàn tất hồ sơ hỗ trợ theo quy định. Các địa phương cần đánh giá nhu cầu con giống, vật tư phục hồi sản xuất và gửi báo cáo về sở trước ngày 27-11.

"Công tác xử lý môi trường sau mưa lũ, tổ chức tổng vệ sinh, tiêu độc khử trùng khu vực chăn nuôi và nơi công cộng được triển khai đồng bộ. Sở Nông nghiệp và Môi trường sẽ xuất cấp hóa chất sát trùng để hỗ trợ các địa phương thực hiện", ông Có cho biết thêm.

Song song đó, các xã, phường phải nhanh chóng thống kê lại đàn vật nuôi, tiếp tục triển khai tiêm phòng đợt II-2025, đồng thời vận động người dân duy trì vệ sinh, tiêu độc chuồng trại, chăm sóc nâng cao sức đề kháng cho vật nuôi, bổ sung dinh dưỡng và tiêm phòng đầy đủ các loại vắc xin. Khi phát hiện vật nuôi có dấu hiệu bất thường, người dân phải báo ngay cho chính quyền hoặc Trạm Chăn nuôi và Thú y, tuyệt đối không bán chạy hoặc vứt xác động vật ra môi trường.

Người chăn nuôi khôi phục trang trại, chuẩn bị tái đàn sau bão lũ. Ảnh: Trọng Lợi

Chi cục Chăn nuôi và Thú y được giao tăng cường kiểm tra tiêm phòng, giám sát dịch bệnh và hướng dẫn tái đàn, chủ động ứng phó với các bệnh nguy hiểm như cúm gia cầm, lở mồm long móng, viêm da nổi cục, dịch tả lợn châu Phi, tai xanh. Lực lượng thú y sẽ phối hợp các ngành chức năng kiểm tra hoạt động vận chuyển, buôn bán, giết mổ gia súc, gia cầm, xử lý nghiêm các trường hợp không rõ nguồn gốc hoặc vi phạm quy định an toàn vệ sinh thú y.

Toàn tỉnh hiện ghi nhận thiệt hại ban đầu sau đợt lũ lụt lịch sử (17 đến 20-11), gồm 1.855 con gia súc và 69.273 con gia cầm bị chết hoặc cuốn trôi, tập trung chủ yếu tại khu vực Quy Nhơn và Tuy Phước. Các lực lượng chức năng đang khẩn trương phối hợp nhằm kiểm soát nguy cơ dịch bệnh, hỗ trợ người chăn nuôi khôi phục sản xuất sau thiên tai.