Team 81 Gia Lai hỗ trợ 30 tấn hàng cho bà con vùng lũ phía Đông tỉnh

(GLO)- Ngày 27-11, tại Công viên Đồng Xanh (phường An Phú, tỉnh Gia Lai), 5 chuyến "xe 0 đồng" chở 30 tấn hàng hóa, nhu yếu phẩm của Team 81 Gia Lai lên đường cứu trợ đồng bào vùng lũ phía Đông tỉnh.

Team 81 Gia Lai chụp ảnh lưu niệm trước giờ xuất phát. Ảnh: CTV

Theo đó, 5 chuyến "xe 0 đồng" do nhà xe Phi Hổ (phường An Phú) và Quang Diên Hồng hỗ trợ. Hàng hóa, nhu yếu phẩm do các tổ chức, cá nhân, trên địa bàn đóng góp, trong đó, Team Chư Pưh hỗ trợ 5 tấn gạo.

Đặc biệt, đợt này có thêm các thiết bị điện gồm: nồi cơm điện, bếp hồng ngoại và ấm siêu tốc do Team Trần Đức Mỹ hỗ trợ.

Các chuyến xe của Team 81 Gia Lai sẽ hỗ trợ xã Cát Tiến và xã Tuy Phước Đông bị ảnh hưởng nặng nề trong đợt mưa lũ vừa qua.

Bà Nguyễn Thị Hồng-đại diện Team 81 Gia Lai: Từ đầu tháng 11-2025 đến nay, Team đã tổ chức 5 chuyến cứu trợ khẩn cấp dành cho đồng bào vùng lũ Gia Lai và Đắk Lắk với tổng số 150 tấn hàng hóa, nhu yếu phẩm, góp phần giúp đồng bào vùng lũ vượt qua khó khăn, sớm ổn định đời sống.