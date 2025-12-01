Video Báo Ảnh Báo in Podcast Chuyển động trẻ Emagazine Infographic

Tìm thấy thi thể nam thanh niên nhảy cầu Thị Nại

(GLO)- Chiều 1-12, lực lượng Cảnh sát PCCC&CNCH (Công an tỉnh Gia Lai) đã tìm thấy và đưa thi thể anh N.Q.B. (SN 2002, trú phường Quy Nhơn) lên bờ tại khu vực dưới cầu Thị Nại.

Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH đưa thi thể nạn nhân lên bờ. Ảnh: ĐVCC

Trước đó, khoảng 12 giờ cùng ngày, đơn vị tiếp nhận tin báo có người nghi nhảy xuống cầu Thị Nại. Ngay khi nhận thông tin, Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH đã huy động lực lượng, ca nô và thiết bị chuyên dụng đến hiện trường, tổ chức tìm kiếm.

Mặc dù dòng chảy mạnh, tầm nhìn hạn chế, lực lượng cứu nạn vẫn duy trì liên tục các mũi tìm kiếm. Sau hơn 2 giờ rà soát, đến 14 giờ 28 phút, các tổ công tác đã xác định được vị trí nạn nhân và đưa thi thể lên bờ.

Thi thể nạn nhân đã được bàn giao cho gia đình lo hậu sự. Vụ việc cũng được bàn giao lại cho cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ.

