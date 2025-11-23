Khám phá tài nguyên, mở lối phát triển bền vững

(GLO)- Sáng 22-11, tại phường Quy Nhơn Nam (tỉnh Gia Lai), Liên đoàn Địa chất Trung Trung Bộ (Cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam) tổ chức lễ kỷ niệm 50 năm thành lập để cùng nhìn lại những kết quả đạt được trong nửa thế đồng hành cùng ngành Địa chất Việt Nam.

Tham dự lễ kỷ niệm có ông Lê Quốc Hùng-Phó Cục trưởng Cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam; đại diện lãnh đạo các sở, ngành tỉnh Gia Lai; lãnh đạo một số đơn vị trực thuộc Bộ Nông nghiệp và Môi trường, cùng toàn thể lãnh đạo, cán bộ, viên chức, người lao động Liên đoàn Địa chất Trung Trung Bộ.

Quang cảnh lễ kỷ niệm 50 năm thành lập Liên đoàn Địa chất Trung Trung Bộ. Ảnh: Văn Lực

Liên đoàn Địa chất Trung Trung Bộ được thành lập ngày 22-11-1975. Hiện, đơn vị có chức năng điều tra cơ bản địa chất và khoáng sản tại các tỉnh, thành phố khu vực Trung Trung Bộ, gồm: Đà Nẵng, Quảng Ngãi, Gia Lai, Khánh Hòa, Đắk Lắk, Lâm Đồng.

Trong 50 năm qua, Liên đoàn Địa chất Trung Trung Bộ đã triển khai hơn 250 đề án, đề tài điều tra và thăm dò khoáng sản; lập bản đồ địa chất quốc gia, nghiên cứu khoa học-công nghệ. Qua đó, làm rõ tiềm năng nhiều loại khoáng sản có quy mô trữ lượng lớn và giá trị kinh tế cao như bauxit, titan-zircon, đồng, vàng, đất hiếm, khoáng chất công nghiệp… góp phần bảo đảm an ninh nguyên liệu cho phát triển công nghiệp, quốc phòng và bảo vệ môi trường.

Đại biểu xem phim tư liệu "Liên đoàn Địa chất Trung Trung Bộ-50 năm xây dựng và phát triển". Ảnh: Văn Lực

Bên cạnh đó, từ năm 2005 đến nay, Liên đoàn Địa chất Trung Trung Bộ đạt doanh thu dịch vụ trung bình hằng năm từ 20 đến 50 tỷ đồng; bảo đảm việc làm, thu nhập ổn định cho người lao động và tăng cường năng lực tài chính để tái đầu tư thiết bị, công nghệ.

Hiện nay, Liên đoàn đang thực hiện đề án đánh giá tổng thể tiềm năng khoáng sản vùng Trung Trung Bộ, tập trung vào nhóm khoáng sản kim loại, quặng urani, khoáng chất công nghiệp và đá ốp lát. Triển khai nhiệm vụ điều tra khoáng sản đất hiếm dạng hấp phụ ion trên địa bàn các tỉnh Gia Lai, Đắk Lắk. Các kết quả đã được tích hợp vào Quy hoạch thăm dò, khai thác, chế biến và sử dụng khoáng sản quốc gia đến năm 2050.

Liên đoàn Địa chất Trung Trung Bộ triển khai thi công giai đoạn 1, đề án Đánh giá khoáng sản chiến lược năm 2025. Ảnh: ĐVCC

Thời gian tới, Liên đoàn Địa chất Trung Trung Bộ đặt mục tiêu tiếp tục đổi mới toàn diện, mở rộng hợp tác, nâng cao năng lực điều tra địa chất khoáng sản, nhất là các khoáng sản chiến lược, khoáng sản ẩn sâu và các điều kiện địa chất phục vụ phát triển kinh tế-xã hội, phòng tránh thiên tai và bảo vệ môi trường.

Với những kết quả đạt được, Liên đoàn Địa chất Trung Trung Bộ được Nhà nước, bộ, ngành và địa phương ghi nhận bằng nhiều phần thưởng cao quý như: Huân chương Lao động hạng Ba (1985), hạng Nhì (1998), hạng Nhất (2009); Huân chương Độc lập hạng Ba (2014), cùng danh hiệu Anh hùng Lao động năm 2010.

Ông Dương Ngọc Tình-Liên đoàn trưởng Liên đoàn Địa chất Trung Trung Bộ phát biểu tại lễ kỷ niệm. Ảnh: Văn Lực

Ông Dương Ngọc Tình-Liên đoàn trưởng Liên đoàn Địa chất Trung Trung Bộ, cho biết: “Những kết quả đạt được là minh chứng sinh động cho trí tuệ, bản lĩnh và tinh thần cống hiến của các thế hệ cán bộ, viên chức, người lao động của đơn vị. Liên đoàn luôn đặt mục tiêu điều tra, đánh giá gắn với phục vụ phát triển bền vững, gắn điều tra địa chất với bảo vệ môi trường. Mỗi phát hiện mới không chỉ mang ý nghĩa khoa học mà còn tạo cơ sở để hoạch định quy hoạch, thu hút đầu tư, khai thác hợp lý nguồn tài nguyên thiên nhiên”.