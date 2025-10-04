Phát hiện thêm 1 loài thực vật mới tại Khu Bảo tồn thiên nhiên An Toàn

(GLO) - Các nhà sinh vật học thuộc Trung tâm Sinh thái và Tài Nguyên (Viện Công nghệ tiên tiến) đã phát hiện và công bố thêm 1 loài thực vật mới tại Khu Bảo tồn thiên nhiên An Toàn (xã An Toàn, tỉnh Gia Lai).

Theo đó, loài thực vật mới có tên khoa học là Billolivia antoanensis, có tên tiếng Việt là Lưu hoa an toàn, thuộc họ Thượng tiễn (Gesneriaceae). Lưu hoa an toàn có thân ngắn, lá dày mép răng cưa thô, cụm hoa 3 - 8 bông màu tím đặc trưng.

Tên của loài Lưu hoa an toàn (Billolivia antoanensis) được đặt dựa theo tên khu vực phát hiện loài. Ảnh: Viện Công nghệ tiên tiến.

Đây là loài thứ 17 thuộc chi đặc hữu Billolivia - Lưu hoa được ghi nhận ở Việt Nam và được các nhà sinh vật học phát hiện tại Khu Bảo tồn thiên nhiên An Toàn vào năm 2021; tiếp tục thu thập, nghiên cứu mẫu vật vào năm 2023. Đặc biệt, thông tin này còn được công bố chính thức trên Tạp chí Sinh học (tập 47, số 3, tháng 9-2025).

Theo PGS.TS. Lưu Hồng Trường, Phó Viện trưởng Viện Công nghệ tiên tiến, việc phát hiện loài Lưu hoa an toàn không chỉ góp phần bổ sung vào danh mục các loài đặc hữu của Việt Nam mà còn cho thấy Khu Bảo tồn thiên nhiên An Toàn là vùng sinh cảnh quan trọng, còn lưu giữ nhiều giá trị nguyên sinh quý hiếm cần được bảo vệ và nghiên cứu sâu hơn trong thời gian tới.