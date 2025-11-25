Thiếu tá Nguyễn Khắc Thinh được Tư lệnh BĐBP tặng bằng khen vì dũng cảm cứu người trong mưa lũ

(GLO)- Thiếu tá Nguyễn Khắc Thinh-Nhân viên máy tàu kiêm điện tàu của Hải đội Biên phòng 2 (Ban Chỉ huy BĐBP tỉnh Gia Lai) vừa được Tư lệnh BĐBP tặng bằng khen vì có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ khắc phục hậu quả mưa lũ, góp phần bảo vệ tính mạng và tài sản của người dân.

Thiếu tá Thinh nhận bằng khen của Tư lệnh BĐBP Việt Nam. Ảnh: S.T

Trong cơn lũ lịch sử vừa qua, khu phố 6 (phường Quy Nhơn Đông) gần như bị cô lập hoàn toàn. Thiếu tá Nguyễn Khắc Thinh cùng tổ công tác gồm 4 người được giao nhiệm vụ tiếp cận khu vực này để hỗ trợ người dân.

Quá trình làm nhiệm vụ, nước chảy xiết khiến ca nô khó vào sâu trong khu dân cư, các thành viên tổ công tác phải buộc dây an toàn vào người, bơi ngược dòng để kéo ca nô áp sát từng nhà.

Trong lúc mò mẫm giữa dòng nước đục để tìm đường vào ứng cứu người dân, Thiếu tá Thinh bất ngờ dẫm phải một vật sắc nhọn. Bàn chân trái rách sâu, nhưng anh chỉ kịp xé áo buộc lại rồi tiếp tục cùng đồng đội đưa người dân ra khỏi vùng ngập lụt.

Sau khi đưa được nhiều người già và trẻ nhỏ trong khu dân cư tới nơi an toàn, kiểm tra vết thương thấy đang chảy nhiều máu, Thiếu tá Thinh mới lên ca nô băng tạm vết thương.

Suốt đợt mưa lũ lịch sử vừa qua, Thiếu tá Thinh và đồng đội đã 8 lần đưa ca nô vào nơi ngập sâu, giải cứu 55 người, phần lớn là người già, trẻ nhỏ. Bên cạnh cứu hộ, tổ công tác còn vận chuyển lương thực, nước uống, thuốc và nhu yếu phẩm cho 75 hộ dân bị cô lập trong nhiều ngày.

Sau đợt lũ, Thiếu tá Thinh được điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Trung tâm tỉnh Gia Lai với bàn chân trái nghi bị đứt gân duỗi các ngón 3, 4, 5.

Trực tiếp đến thăm và trao bằng khen của Tư lệnh BĐBP cho Thiếu tá Nguyễn Khắc Thinh, Đại tá Đoàn Ngọc Báu-Phó Chính ủy Bộ CHQS tỉnh, Chính ủy Ban Chỉ huy BĐBP tỉnh Gia Lai- khẳng định: Thiếu tá Thinh là tấm gương sáng về tinh thần trách nhiệm, xông pha vào những việc khó, nguy hiểm góp phần lan tỏa hình ảnh Bộ đội Cụ Hồ trong thời kỳ mới.