Gia Lai: Sắp xếp tổ chức quân sự địa phương theo đúng chủ trương, vận hành hiệu quả

(GLO)- Sau hơn 1 tháng thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng khi tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp, Đảng ủy - Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh đã tham mưu Tỉnh ủy, UBND tỉnh lãnh đạo, chỉ đạo triển khai kịp thời, toàn diện, đồng bộ, hiệu quả nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương.

Đó là kết quả được Bộ Chỉ huy quân sự (CHQS) tỉnh đưa ra tại hội nghị rút kinh nghiệm công tác sáp nhập, giải thể các đơn vị quân sự trên địa bàn tỉnh.

Hội nghị được tổ chức ngày 8-8 do đại tá Nguyễn Thế Vinh-Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh chủ trì.

Đúng chủ trương, kết luận và đúng lộ trình

Theo báo cáo tại hội nghị, Bộ CHQS tỉnh đã tổ chức thực hiện nghiêm Quyết định của các cấp về việc sáp nhập, giải thể, thành lập Ban Chỉ huy Bộ đội biên phòng, phòng thủ khu vực (PTKV) và tổ chức lại 135 Ban CHQS cấp xã. Chỉ đạo tiến hành bàn giao chặt chẽ 28 Ban CHQS cấp huyện về 6 Ban Chỉ huy PTKV; tổ chức công bố quyết định giải thể 373 Ban CHQS cấp xã, thành lập 135 Ban CHQS cấp xã mới; trao quyết định bổ nhiệm các chức vụ chỉ huy Ban CHQS cấp xã theo quy định.

Quang cảnh hội nghị. Ảnh: H.P

Theo trung tá Phạm Ngọc Cảnh-Phó Tham mưu trưởng Bộ CHQS tỉnh, kết quả nổi bật sau hơn 1 tháng thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng (QS, QP) khi tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp là công tác sắp xếp tổ chức quân sự địa phương theo đúng chủ trương, kết luận và đúng lộ trình của cấp trên; bảo đảm hoàn thành cơ bản xây dựng LLVT tỉnh “tinh, gọn, mạnh”.

Đặc biệt, đại hội Đảng các cấp và Đại hội Đảng bộ Quân sự tỉnh nhiệm kỳ 2025-2030 đã được tổ chức thành công, trở thành đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng. “Bộ CHQS tỉnh cũng đã chỉ đạo các đơn vị xây dựng đầy đủ hệ thống văn kiện, tổ chức luyện tập chuyển trạng thái sẵn sàng chiến đấu và chuẩn bị diễn tập Chỉ huy - tham mưu 1 bên 2 cấp trên bản đồ đúng ý định Quân khu”, ông Cảnh cho biết.

Sau sáp nhập, các đơn vị trong LLVT tỉnh luôn duy trì công tác huấn luyện theo phương châm "cơ bản, thiết thực, vững chắc". Ảnh: H.P

Đáng chú ý, Bộ CHQS tỉnh đã thực hiện có hiệu quả công tác dân vận, chính sách Quân đội, hậu phương Quân đội, các hoạt động “đền ơn đáp nghĩa”, “uống nước nhớ nguồn”. Riêng dịp 27-7, các đơn vị trong LLVT tỉnh đã tổ chức thăm, tặng quà cho người có công với số tiền trên 65 triệu đồng; phối hợp với các đơn vị liên quan thăm tặng quà, khám bệnh cho đồng bào dân tộc thiểu số, gia đình chính sách, gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại xã Gào với kinh phí gần 180 triệu đồng.

Bộ CHQS tỉnh tặng quà gia đình chính sách dịp 27-7. Ảnh: T.P

Theo đại tá Mai Kim Bình-Chính ủy Bộ CHQS tỉnh, đơn vị cũng đã tham mưu UBND tỉnh tổ chức gặp mặt kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống LLVT tỉnh. Chỉ đạo các cơ quan, đơn vị tổ chức giáo dục chính trị, thông báo chính trị - thời sự, tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật theo kế hoạch. Tổ chức phát động đợt thi đua cao điểm với chủ đề “Phát huy truyền thống Khu 5 anh hùng, phất cao cờ hồng tháng Tám, thi đua giành 3 nhất” và phong trào thi đua “LLVT tỉnh thi đua đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số” và “Bình dân học vụ số”.

“Chúng tôi cũng chỉ đạo tăng cường quản lý, định hướng tư tưởng cho đội ngũ cán bộ LLVT tỉnh sau sáp nhập. Qua nắm tình hình cán bộ, chiến sĩ yên tâm tư tưởng, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao”, ông Bình cho hay.

Tập trung xây dựng nền quốc phòng toàn dân vững chắc

Bên cạnh những kết quả đạt được, công tác triển khai nhiệm vụ QS, QP từ Bộ CHQS tỉnh đến cấp xã còn bộc lộ nhiều khó khăn, bất cập.

Đơn cử sau sáp nhập, cán bộ Ban CHQS cấp xã ít, trình độ, năng lực công tác không đồng đều, việc thực hiện công tác QS, QP địa phương gặp nhiều khó khăn. Chức năng, nhiệm vụ, công tác phối hợp giữa Ban Chỉ huy PTKV với cấp ủy, chính quyền địa phương chưa thật rõ ràng, đặt ra những khó khăn, bất cập trong công tác phối hợp trao đổi, lãnh đạo, chỉ đạo, hướng dẫn triển khai thực hiện. Các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn về công tác xây dựng lực lượng, công tác tuyển quân chưa đồng bộ, kịp thời, rõ về chức năng, nhiệm vụ, trách nhiệm, thẩm quyền, dẫn đến khó thực hiện ở Ban CHQS cấp xã và Ban Chỉ huy PTKV. Trang thiết bị, cơ sở vật chất của Ban CHQS cấp xã còn thiếu, chưa đồng bộ, thông suốt.

BĐBP tỉnh tuần tra khu vực biên giới. Ảnh: Quốc Vinh

Đại tá Nguyễn Thành Công-Phó Chỉ huy trưởng, kiêm Tham mưu trưởng Ban Chỉ huy BĐBP tỉnh cho hay: “Địa bàn khu vực biên giới của tỉnh rộng, chiều sâu lớn, dân cư đông, lực lượng BĐBP mỏng, khó khăn trong công tác nắm tình hình, quản lý địa bàn, xử lý các vụ việc liên quan. Hơn nữa, điều kiện đóng quân của Ban Chỉ huy BĐBP cách xa Bộ CHQS tỉnh. Hệ thống truyền hình giao ban trực tuyến chưa được đầu tư thông suốt; các hội nghị phải tổ chức bằng hình thức trực tiếp, cán bộ chỉ huy dự hội nghị phải cơ động, phân tán nhiều, thời gian gấp, ảnh hưởng đến việc thực hiện nhiệm vụ trên tuyến biên giới”.

Phát biểu tại hội nghị, đại tá Nguyễn Thế Vinh đánh giá cao những kết quả bước đầu trong thực hiện nhiệm vụ QS, QP khi tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp. Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh đề nghị các cơ quan, đơn vị trong LLVT tỉnh tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm các nghị quyết, văn bản chỉ đạo về khu vực phòng thủ, nhiệm vụ QS, QP địa phương và công tác biên phòng.

Đại tá Nguyễn Thế Vinh-Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh phát biểu tại hội nghị. Ảnh: H.P

Tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm các quy định về công tác sẵn sàng chiến đấu; duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu ở các cấp, đặc biệt là dịp Quốc khánh 2-9. Phối hợp chặt chẽ với các lực lượng nắm chắc tình hình vùng trời, vùng biển, đảo, biên giới, nội địa, ngoại biên, giáp ranh, không gian mạng, tham mưu xử lý kịp thời các tình huống, giữ vững an ninh chính trị trên địa bàn.

Đồng thời, phối hợp, hiệp đồng với các lực lượng có liên quan sẵn sàng lực lượng, phương tiện, tham gia ứng phó sự cố thiên tai, tìm kiếm cứu nạn; tập trung nâng cao chất lượng huấn luyện, diễn tập, hội thi, hội thao ở các cấp chặt chẽ, an toàn.