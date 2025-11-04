Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn: Tránh để thiệt hại tính mạng, hạn chế thiệt hại về tài sản của người dân

(GLO)- Chiều 4-11, UBND tỉnh Gia Lai tổ chức họp trực tiếp kết hợp trực tuyến với các sở, ban, ngành và 58 xã, phường khu vực phía Đông tỉnh về công tác chuẩn bị ứng phó với bão Kalmaegi. Tránh để thiệt hại tính mạng, hạn chế thiệt hại về tài sản của người dân là yêu cầu đặt ra.

Chủ trì cuộc họp có các đồng chí: Phạm Anh Tuấn-Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Nguyễn Tuấn Thanh-Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh và Dương Mah Tiệp-Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh.

Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn phát biểu tại cuộc họp. Ảnh: Hồng Thương

Theo báo cáo của Sở Nông nghiệp và Môi trường, bão Kalmaegi đang tiến vào biển Đông với sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão cấp 11, giật cấp 15. Theo dự báo, bão đổ bộ đất liền giữa tỉnh Gia Lai và Quảng Ngãi vào 7 giờ ngày 7-11 với cường độ gió cấp 11.

Ngày 4-11, UBND tỉnh đã có Văn bản số 6005/UBND-NNMT về việc kích hoạt phần mềm Hệ thống thông tin phòng-chống thiên tai và vận hành an toàn hồ, đập ứng phó với bão Kalmaegi và mưa lũ.

Theo đó, UBND tỉnh giao Sở Nông nghiệp và Môi trường kích hoạt kịch bản ứng phó với bão cấp độ 5 đối với 16 xã, phường và kích hoạt kịch bản ứng phó với bão cấp độ 4 đối với 42 xã, phường còn lại của khu vực phía Đông tỉnh. Đồng thời, yêu cầu các địa phương hoàn thành sơ tán dân và báo cáo số liệu trước 12 giờ ngày 6-11.

Phát biểu kết luận cuộc họp, Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai cho rằng bão Kalmaegi là cơn bão mạnh, có tính chất phức tạp và ảnh hưởng trực tiếp đến tỉnh Gia Lai. Nguy cơ ngập lụt và sạt lở đất ở các khu vực xung yếu đã được xác định là rất cao.

Theo đó, Chủ tịch UBND đề nghị từ nay đến cuối tuần, cả hệ thống chính trị phải tạm dừng hết các công việc không cần thiết để tập trung cao độ cho công tác ứng phó. Đồng thời, nâng mức cảnh báo bão lên mức cao nhất và kiên quyết triển khai các phương án phòng-chống để khi bão vào chỉ xử lý các tình huống bất ngờ; hạn chế tối đa việc phải xử lý ứng cứu, nhất là cứu người khi bão lũ đang xảy ra.

Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh, việc ứng phó lụt bão phải đảm bảo nguyên tắc tránh thiệt hại tính mạng và giảm thiệt hại về tài sản của người dân.

Vì vậy, các cơ quan, đơn vị, địa phương phải kiên quyết di dời người dân ra khỏi khu vực xung yếu, kể cả việc cưỡng chế đối với hộ dân không di dời; bố trí nơi tránh trú an toàn; đảm bảo lương thực, thực phẩm, vật tư hỗ trợ người dân trong thời gian tránh trú.

Cùng với đó, hướng dẫn người dân, doanh nghiệp cách chằng chống nhà cửa, bảo vệ tài sản, hỗ trợ thu hoạch nông sản, thủy sản. Địa phương nào để xảy ra thiệt hại về người do nguyên nhân chủ quan, lơ là thì lãnh đạo sẽ bị kỷ luật.

Quang cảnh cuộc họp. Ảnh: Hồng Thương

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Xây dựng nhanh chóng kiểm tra, thực hiện tháo dỡ đối với một số hạng mục hoặc máy móc tại các công trình đang thi công; kiểm tra các công trình sử dụng cho việc tránh trú của người dân để tránh xảy ra sự cố.

Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh và Công an tỉnh chuẩn bị phương tiện, lực lượng, cùng các nhu yếu phẩm để sẵn sàng cho công tác ứng phó tại các khu vực xung yếu; kêu gọi tàu thuyền vào bờ an toàn; các cơ quan truyền thông đảm bảo công tác thông tin liên tục và nâng mức phát sóng các bản tin về tình hình mưa bão lên 2 giờ/lần.

Chủ tịch UBND tỉnh cũng đề nghị tùy theo tình hình mưa bão, Công an tỉnh chủ động việc cấm các phương tiện lưu thông; Sở Giáo dục và Đào tạo quyết định phương án cho học sinh nghỉ học; UBND các cấp và các cơ quan, doanh nghiệp chủ động quyết định cho cán bộ, nhân viên nghỉ làm để đảm bảo an toàn tính mạng người dân.

Ngoài ra, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các đơn vị, địa phương nhanh chóng huy động lực lượng hỗ trợ khắc phục hậu quả khi cơn bão đi qua và triển khai các hoạt động hỗ trợ cho người dân, nhất là lương thực, thực phẩm và huy động nguồn lực hỗ trợ nếu bị thiệt hại lớn để giúp người dân nhanh chóng ổn định cuộc sống.