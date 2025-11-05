Khẩn trương triển khai các biện pháp ứng phó với bão Kalmaegi

(GLO)- Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự quốc gia vừa có Công điện số 26/CĐ-BCĐ-BNNMT về việc triển khai các biện pháp ứng phó với bão khẩn cấp (cơn bão Kalgaegi).

Dự báo cơn bão số 13 có cường độ rất mạnh, sau khi vào biển Đông tiếp tục mạnh lên, phạm vi ảnh hưởng gió mạnh rất rộng.

Trong bối cảnh khu vực Trung Bộ đang chịu ảnh hưởng của đợt mưa, lũ lớn lịch sử kéo dài, gây thiệt hại nặng nề, để chủ động phòng, tránh, ứng phó với bão Kalmaegi và mưa lũ sau bão, bảo đảm an toàn tính mạng cho người dân, giảm thiểu thiệt hại về tài sản, ven biển và đất liền nước ta, Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự quốc gia đề nghị các Bộ, ngành và UBND các tỉnh, thành phố thực hiện nghiêm chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Công điện số 208/CĐ-TTg ngày 4-11-2025 về việc chủ động phòng, tránh, ứng phó với bão Kalmaegi.

Bằng mọi biện pháp thông tin đến tàu thuyền khẩn trương di chuyển thoát ra khỏi khu vực nguy hiểm hoặc về nơi tránh trú an toàn sớm hơn so với bình thường. Ảnh: P.V

Đối với tuyến biển theo dõi chặt chẽ diễn biến của bão; bằng mọi biện pháp thông tin đến chủ tàu, thuyền trưởng tàu thuyền, phương tiện còn hoạt động trên biển biết về phạm vi, cường độ của bão để khẩn trương di chuyển thoát ra khỏi khu vực nguy hiểm hoặc về nơi tránh trú an toàn sớm hơn so với bình thường. Vùng nguy hiểm trong 24 giờ tới: Từ vĩ tuyến 10,0-14,0N; phía Đông kinh tuyến 114,5E (vùng nguy hiểm được điều chỉnh trong các bản tin dự báo).

Tổ chức sắp xếp, quản lý chặt chẽ tàu thuyền tại nơi neo đậu, tránh trú; tuyệt đối không cho người ở lại tàu trong thời điểm bão đổ bộ và không quay trở lại tàu khi chưa đảm bảo an toàn, tránh thiệt hại đáng tiếc về người.

Triển khai công tác đảm bảo an toàn về người, phương tiện, tài sản đặc biệt đối với các điểm du lịch, nuôi trồng, đánh bắt thủy, hải sản và các công trình trên biển, trên đảo, khu vực ven biển.

Căn cứ tình hình cụ thể, quyết định việc cấm biển đối với tàu cá, tàu vận tải, tàu du lịch, trong đó lưu ý thời gian cấm biển sớm hơn so với các cơn bão trước đây và khẩn trương di dời người dân trên tàu thuyền, các lồng bè, chòi canh, khu nuôi trồng thủy sản, khu vực ven biển, vùng thấp trũng, khu vực nguy cơ cao ngập sâu đến nơi an toàn. Sẵn sàng lực lượng, phương tiện để cứu hộ, cứu nạn khi có yêu cầu.

Đối với trên đất liền, các tỉnh, thành phố khẩn trương khắc phục hậu quả do đợt mưa lũ vừa qua theo Công điện số 206/CĐ-TTg ngày 2-11-2025 của Thủ tướng Chính phủ. Tổ chức rà soát, sẵn sàng phương án sơ tán những hộ dân ở khu vực nguy hiểm, nhất là khu vực ven biển, khu vực nguy cơ cao xảy ra sạt lở đất, lũ quét, vùng trũng thấp, ngập sâu đến nơi an toàn; có phương án hỗ trợ chỗ ở tạm, lương thực, nhu yếu phẩm cho người dân phải sơ tán, bảo đảm ổn định đời sống cho người dân; chuẩn bị lực lượng, phương tiện, trang thiết bị, nhu yếu phẩm theo phương châm “bốn tại chỗ” để sẵn sàng ứng phó với mọi tình huống, đặc biệt đối với các khu vực có nguy cơ bị chia cắt, khu vực đang khắc phục hậu quả thiên tai bị thiệt hại nặng nề thời gian qua.

Khẩn trương hoàn thành chặt tỉa cành cây, chằng chống, gia cố nhà ở; có biện pháp đảm bảo an toàn, hạn chế thiệt hại về kho tàng, trụ sở, công trình công cộng, khu công nghiệp, nhà máy, hệ thống lưới điện, viễn thông; có biện pháp khắc phục nhanh sự cố về giao thông, điện lực và viễn thông, đảm bảo duy trì hoạt động trong mọi tình huống.

Các địa phương vùng trọng tâm ảnh hưởng của bão, mưa lũ sớm có kế hoạch và quyết định cho học sinh nghỉ học trước khi bão đổ bộ và mưa lũ sau bão.

Khẩn trương huy động lực lượng thu hoạch thủy sản, sản xuất nông nghiệp với phương châm “xanh nhà hơn già đồng”.

Tổ chức phân luồng từ xa, hạn chế người dân ra đường trong thời gian bão đổ bộ và mưa lũ lớn; sẵn sàng bố trí lực lượng canh gác, kiểm soát người và phương tiện tại các khu vực nguy cơ ngập sâu, sạt lở; bố trí lực lượng, vật tư, phương tiện để khắc phục sự cố, đảm bảo giao thông thông suốt trên các trục giao thông chính khi xảy ra mưa lớn.

Khẩn trương hoàn thành chặt tỉa cành cây, chằng chống, gia cố nhà ở; có biện pháp đảm bảo an toàn, hạn chế thiệt hại về kho tàng, trụ sở, công trình công cộng. Ảnh: P.V

Kiểm tra, rà soát các công trình xung yếu, các công trình đang thi công dở dang, nhất các hồ chứa nhỏ đã đầy nước do mưa lớn trong khu vực trong thời gian vừa qua; chỉ đạo chủ hồ, các cơ quan liên quan khẩn trương vận hành xả nước dành dung tích đón lũ theo quy định, nhất là các tỉnh trọng tâm bão đổ bộ từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk; tổ chức thường trực, sẵn sàng điều tiết đảm bảo an toàn công trình, hạ du.

Sẵn sàng phương án đảm bảo tiêu nước, chống úng cho diện tích sản xuất nông nghiệp; triển khai lực lượng, phương tiện tiêu nước đệm, khơi thông các điểm nghẽn dòng, cản trở thoát lũ, sẵn sàng vận hành hệ thống tiêu nước đối với khu công nghiệp, khu đô thị, khu tập trung dân cư, đồng thời thông tin, hướng dẫn người dân kê cao đồ đạc, lương thực, vật tư thiết yếu để ứng phó với bão, mưa lũ, giảm thiểu thiệt hại.

Đài Truyền hình Việt Nam, Đài Tiếng nói Việt Nam, Thông tấn xã Việt Nam, hệ thống Đài thông tin duyên hải và các cơ quan thông tin đại chúng từ Trung ương đến địa phương tăng cường thông tin về diễn biến của bão, mưa lũ đến các cấp chính quyền, đặc biệt là cấp xã, chủ các phương tiện hoạt động trên biển và người dân biết để khẩn trương phòng tránh, ứng phó.

Giao cơ quan dự báo khí tượng thủy văn ở Trung ương và địa phương tổ chức theo dõi sát diễn biến của bão, cung cấp thông tin dự báo đầy đủ, chính xác, kịp thời cho các cơ quan chức năng để phục vụ công tác chỉ đạo, ứng phó với bão, mưa lớn theo quy định.

Các Bộ, ngành theo chức năng, nhiệm vụ quản lý nhà nước và nhiệm vụ được phân công chủ động chỉ đạo, phối hợp với các địa phương ứng phó với bão và mưa lũ.