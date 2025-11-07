Ðổi mới, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ

(GLO)- Ngày 23-7-2025, Ban Bí thư ban hành Chỉ thị số 50-CT/TW về tiếp tục đổi mới và nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ trong giai đoạn mới. Theo đó, nhấn mạnh vai trò, tầm quan trọng, ý nghĩa của sinh hoạt chi bộ.

Chỉ sau hơn 3 tháng triển khai, Chỉ thị đã được các cấp ủy, chi bộ ở Gia Lai đưa vào thực tiễn một cách sinh động, hiệu quả.

Có thể thấy, Chỉ thị số 50-CT/TW là bước đột phá, đặt ra yêu cầu cao hơn, sâu sát hơn, thực chất hơn trong tình hình mới. Trong bối cảnh toàn Đảng đang đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị, chống suy thoái tư tưởng, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ, thì việc nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ được xem là nhiệm vụ cấp bách.

Nhanh chóng đưa Chỉ thị vào cuộc sống

Xác định rõ tầm quan trọng của việc thực hiện Chỉ thị số 50-CT/TW, Đảng ủy phường Bình Định đã quán triệt nội dung Chỉ thị đến toàn bộ 49 chi, đảng bộ trực thuộc, đồng thời, ban hành kế hoạch thực hiện cụ thể, sát với tình hình thực tế của địa phương.

Ông Nguyễn Thái Văn-Trưởng Ban Xây dựng Đảng, Đảng ủy phường Bình Định-cho biết: Một trong những điểm nổi bật là Đảng ủy phường thống nhất thời gian tổ chức sinh hoạt định kỳ của các chi, đảng bộ trực thuộc vào ngày 3 hằng tháng.

Quy định này giúp đồng bộ, thuận lợi cho công tác kiểm tra, giám sát và nâng cao trách nhiệm của cấp ủy trong chuẩn bị nội dung sinh hoạt. Đồng thời, Đảng ủy phường chỉ đạo các chi bộ đổi mới cách điều hành, phát huy dân chủ, khuyến khích đảng viên thảo luận, góp ý thẳng thắn, thực chất, tránh hình thức.

Việc đổi mới nội dung, phương pháp sinh hoạt theo Chỉ thị số 50-CT/TW đã góp phần nâng cao chất lượng sinh hoạt tại các chi bộ. Ảnh: N.H

Không dừng lại ở việc tổ chức đúng thời gian, các chi, đảng bộ ở Đảng bộ phường Bình Định đã chú trọng đổi mới nội dung, phương pháp sinh hoạt.

Thay vì chỉ nghe báo cáo và phổ biến các văn bản chỉ đạo từ cấp trên như trước đây, các buổi sinh hoạt đã đi vào thảo luận những vấn đề cụ thể, thiết thực, liên quan trực tiếp đến đời sống nhân dân và hoạt động của chi bộ, phát huy tinh thần dân chủ của từng đảng viên.

Tại Chi bộ tổ dân phố Vĩnh Liêm, buổi sinh hoạt đầu tháng 11 đã dành phần lớn thời gian để bàn bạc về việc huy động cán bộ, đảng viên và nhân dân chung sức, đồng lòng tham gia xây dựng đô thị văn minh và chuẩn bị thật tốt cho công tác phòng, chống thiên tai, công tác quản lý đất đai, đô thị...

Những ý kiến đóng góp, phản ánh của đảng viên được chi bộ ghi nhận đầy đủ, đồng thời giao trách nhiệm cụ thể cho từng tổ chức đoàn thể, cá nhân phụ trách.

Bí thư Chi bộ tổ dân phố Vĩnh Liêm Nguyễn Thanh Lượm chia sẻ: Chúng tôi xác định rõ, mỗi buổi sinh hoạt là một cơ hội để gắn kết đảng viên, phát huy dân chủ và thể hiện vai trò lãnh đạo của Đảng. Được định hướng rõ từ Chỉ thị số 50-CT/TW, Chi bộ chú trọng phát huy tinh thần tự phê bình và phê bình, khuyến khích đảng viên mạnh dạn góp ý kiến, nói thẳng, nói thật, nhằm nâng cao chất lượng sinh hoạt.

Với đặc thù Chi bộ có đông đảng viên (67 người), Chi bộ đã phân công cho từng đồng chí phụ trách nhóm hộ gia đình, từ đó kịp thời tuyên truyền, vận động nhân dân chấp hành chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước.

Thực hiện Chỉ thị số 50-CT/TW, Đảng ủy xã Vĩnh Quang đã chỉ đạo cho các chi, đảng bộ trực thuộc chú trọng đổi mới phương pháp sinh hoạt chuyên đề giúp đảng viên thảo luận sâu hơn, hiệu quả hơn trong công tác xây dựng Đảng và thực hiện các nhiệm vụ chính trị tại địa phương.

Ông Nguyễn Kế Đấu-Bí thư Đảng ủy xã Vĩnh Quang-cho biết: Hằng quý, Đảng ủy yêu cầu tất cả các chi bộ phải tổ chức sinh hoạt chuyên đề ít nhất 1 lần. Trong sinh hoạt chú trọng công tác tự phê bình và phê bình trên tinh thần đoàn kết, dân chủ.

Từ đó, phát huy tốt vai trò lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức đảng, giúp đảng viên nâng cao nhận thức chính trị, tiên phong, gương mẫu trong thực hiện nhiệm vụ.

Bà Đinh Thị Chước-Bí thư Chi bộ làng 2 (xã Vĩnh Quang) cho hay: Với đặc thù làng có 100% đồng bào dân tộc thiểu số, Chi bộ có tất cả 31 đảng viên, trong các buổi sinh hoạt, Chi bộ tập trung thảo luận các vấn đề tập trung phát triển kinh tế, nâng cao đời sống người dân, đảm bảo ANTT, bảo vệ rừng…

Nhờ đổi mới cách thức sinh hoạt nên các ý kiến phát biểu của đảng viên rất cởi mở, dân chủ, từ đó nâng cao chất lượng sinh hoạt của tổ chức đảng.

Tạo bước đột phá, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ

Chỉ thị số 50-CT/TW nhấn mạnh những nội dung trọng tâm như: Nâng cao nhận thức về vị trí, vai trò của chi bộ và sinh hoạt chi bộ; đổi mới nội dung, phương pháp tổ chức sinh hoạt chi bộ theo hướng thiết thực, hiệu quả; tăng cường trách nhiệm của cấp ủy, bí thư chi bộ trong lãnh đạo, điều hành sinh hoạt; tăng cường kiểm tra, giám sát, đánh giá chất lượng sinh hoạt chi bộ, siết chặt kỷ cương, nguyên tắc trong sinh hoạt chi bộ; chú trọng phát huy vai trò nêu gương, trách nhiệm của đảng viên...

Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy Mai Việt Trung cho biết: Sau khi Chỉ thị của Ban Bí thư được ban hành, các cấp ủy, tổ chức đảng đã khẩn trương tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc.

Nhờ vậy, không khí sinh hoạt chi bộ có nhiều chuyển biến tích cực, đông đủ, sôi nổi và thực chất hơn; nhiều ý kiến xây dựng chất lượng, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của chi bộ.

Sau hơn 3 tháng triển khai thực hiện Chỉ thị số 50-CT/TW trong toàn Đảng bộ tỉnh Gia Lai, bước đầu đã lan tỏa đến từng đảng viên, góp phần củng cố, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.