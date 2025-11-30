Chư Sê tạo đột phá trong thu ngân sách

(GLO)- Dưới sự chỉ đạo quyết liệt của cấp ủy, chính quyền địa phương, ngành Thuế xã Chư Sê đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp đột phá trong thu ngân sách nhà nước. Nhờ đó, xã đã về đích trước kế hoạch.

Xã Chư Sê được thành lập trên cơ sở sáp nhập thị trấn Chư Sê với các xã Dun, Ia Blang, Ia Pal và Ia Glai. Xã có diện tích 124,94 km², dân số 68.975 người, tỷ lệ đồng bào dân tộc thiểu số chiếm 24,91%.

Đây là vùng đất giàu tiềm năng phát triển nông nghiệp với các loại cây trồng có giá trị kinh tế cao như: cà phê, hồ tiêu, cao su, cây ăn quả và khoai lang Nhật.

Khu vực trung tâm xã Chư Sê. Ảnh: N.D

Ngay sau sáp nhập, HĐND tỉnh giao dự toán thu ngân sách nhà nước cho xã Chư Sê là 37,38 tỷ đồng; trong đó, thuế và phí hơn 23 tỷ đồng, thu tiền sử dụng đất gần 14,2 tỷ đồng.

Trên cơ sở đó, cấp ủy, chính quyền cùng ngành Thuế địa phương đã tập trung triển khai đồng bộ nhiều giải pháp để khai thác tốt nguồn thu, tăng thu ngân sách. Trong đó, tập trung tuyên truyền các chính sách về thuế cũng như đồng hành, hướng dẫn người dân, doanh nghiệp và hộ kinh doanh cá thể thực hiện nghĩa vụ nộp thuế. Đồng thời, mở các lớp tập huấn, hỗ trợ để hộ kinh doanh, doanh nghiệp kê khai, nộp thuế điện tử dễ dàng, thuận tiện hơn.

Nông dân xã Chư Sê thu hoạch cà phê niên vụ 2025-2026. Ảnh: N.D

Gia đình ông Trương Văn An (thôn 8) kinh doanh mặt hàng đồ điện gia dụng từ nhiều năm nay. Nhờ sự quan tâm, hướng dẫn của cán bộ thuế, ông đều hoàn thành tốt nghĩa vụ nộp thuế. Vừa qua, ông tham gia lớp tập huấn về Đề án “Chuyển đổi mô hình và phương pháp quản lý thuế đối với hộ kinh doanh khi xóa bỏ thuế khoán”.

Ông An chia sẻ: "Qua lớp tập huấn, cán bộ thuế đã tuyên truyền và giải đáp những thắc mắc của hộ kinh doanh cá thể. Hiện nay, hầu hết hộ kinh doanh cá thể đều đã chuyển qua nộp thuế điện tử”.

Ông Trương Văn An kinh doanh mặt hàng điện gia dụng. Ảnh: N.D

Ông Nguyễn Đình Hoài-Trưởng Thuế cơ sở 10 tỉnh Gia Lai-cho hay: Cán bộ thuế thường xuyên xuống các thôn, làng nắm bắt tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh ở cơ sở; đồng thời tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho người dân, doanh nghiệp, hộ kinh doanh về nghĩa vụ thuế. Đặc biệt, đơn vị tăng cường quản lý nguồn thuế từ đất đai, không để lợi dụng hoặc lách luật.

Nhờ đó, tính đến ngày 21-11-2025, tổng thu ngân sách trên địa bàn xã Chư Sê đạt 168,45 tỷ đồng, tăng gấp 4,5 lần so với dự toán. Hầu hết các sắc thuế đều vượt kế hoạch so với những năm trước.

Việc thay đổi chính sách thuế (từ ngày 1-7-2025, thuế suất giá trị gia tăng hàng nông sản được áp dụng 5%) giúp nguồn thu từ nông sản đạt 76 tỷ đồng. Bên cạnh đó, giá các mặt hàng nông sản chủ lực như cà phê, hồ tiêu, chanh dây tăng cao đã thúc đẩy hoạt động dịch vụ phát triển.

Ông Nguyễn Đình Hoài cho rằng: “Thu ngân sách tại Chư Sê đạt cao chủ yếu nhờ giá nông sản tăng cao và thay đổi chính sách thuế. Người dân, doanh nghiệp và hộ kinh doanh nông sản đã chủ động nộp sớm và đầy đủ. Ngoài ra, nhu cầu chuyển mục đích sử dụng đất tăng cũng giúp các khoản thu tiền sử dụng đất và lệ phí trước bạ đạt tỷ lệ cao”.

Các sắc thuế tăng đột biến như: thuế giá trị gia tăng thu trên 87,7 tỷ đồng, vượt 1.398% dự toán tỉnh giao; lệ phí trước bạ nhà đất thu được hơn 13 tỷ đồng, vượt 543% dự toán tỉnh giao; thuế thu nhập cá nhân đạt 17,9 tỷ đồng, bằng 139% dự toán; thu tiền sử dụng đất được hơn 45,7 tỷ đồng, vượt 323% dự toán…

Cán bộ Thuế cơ sở 10 tỉnh Gia Lai hướng dẫn doanh nghiệp, hộ kinh doanh kê khai thuế.

﻿Ảnh: N.D

Trao đổi với P.V, Chủ tịch UBND xã Trần Minh Triều cho biết: Chư Sê có nhiều tiềm năng và lợi thế trong phát triển kinh tế, nhất là trong lĩnh vực trồng trọt, chăn nuôi, công nghiệp xây dựng. Sau khi sáp nhập, UBND xã đã chủ động phối hợp với các đơn vị liên quan xây dựng kế hoạch thu ngân sách nhà nước phù hợp với thực tế của địa phương.

"Đến thời điểm này, hầu hết các khoản thu đều đạt và vượt so với dự toán. Đây là động lực để địa phương tiếp tục nuôi dưỡng các nguồn thu để tái đầu tư cơ sở hạ tầng phục vụ phát triển kinh tế-xã hội, nâng cao đời sống người dân"-Chủ tịch xã Chư Sê nhấn mạnh.