Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Gia Lai phát động chương trình ủng hộ nhân dân Cuba

MAN ĐỨC DŨNG
(GLO)- Chiều 26-8, Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh Gia Lai tổ chức Lễ phát động chương trình vận động ủng hộ nhân dân Cuba với chủ đề “65 năm nghĩa tình Việt Nam - Cuba”. Đại tá Mai Kim Bình-Chính ủy Bộ CHQS tỉnh, chủ trì lễ phát động.

Dự Lễ phát động có Đại tá Nguyễn Thế Vinh - Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh, lãnh đạo các cơ quan, đơn vị trực thuộc cùng cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang (LLVT) tỉnh.

3.jpg
Cán bộ thuộc Bộ CHQS tỉnh tham gia chương trình ủng hộ nhân dân Cuba. Ảnh: Đức Dũng

Phát biểu tại Lễ phát động, Đại tá Mai Kim Bình nhấn mạnh: Đây là hoạt động nhân đạo có ý nghĩa sâu sắc, nhằm huy động nguồn lực hỗ trợ nhân dân Cuba về vật tư y tế, nhu yếu phẩm; đồng thời thể hiện tình cảm thủy chung, gắn bó, tinh thần đoàn kết quốc tế của nhân dân Việt Nam dành cho nhân dân Cuba. Đây cũng là dịp tri ân những nghĩa cử cao đẹp mà nhân dân Cuba đã dành cho Việt Nam trong những năm tháng chiến tranh gian khổ.

Tại Lễ phát động, cán bộ chiến sĩ trong toàn LLVT tỉnh đã ủng hộ nhân dân Cuba hơn 187 triệu đồng

null