Danh mục
Thời sự - Sự kiện Thời sự quốc tế Thời sự trong nước
Chính trị Nhân sự Tin tức Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng Quốc phòng - An ninh
Thời sự - Bình luận
Kinh tế Thị trường vàng Xe máy - Ô tô Doanh nghiệp Nông-lâm-ngư nghiệp Hàng hóa - Tiêu dùng Tài chính
Giáo dục Tin tức Tuyển sinh Chuyện trường, chuyện lớp
Sức khỏe Y dược cổ truyền Dinh dưỡng Làm đẹp Tin tức
Văn hóa Văn học - Nghệ thuật Cổ học tinh hoa Quà tặng tâm hồn
Giải trí Thế giới nghệ sĩ Âm nhạc - Điện ảnh Thời trang
Sống trẻ Hoạt động Đoàn - Hội - Đội Thế giới trẻ
Xã hội Đời sống Lao động - Việc làm Gia đình
Thể thao Tennis-Pickleball Marathon Bóng đá Thể thao cộng đồng
Du lịch Ẩm thực Hành trang lữ hành Tin tức
Pháp luật Tin tức Ký sự pháp đình Góc cảnh báo / Chống tin giả
Đô thị Không gian sống Nhịp sống Đô thị
Tòa soạn-Bạn đọc
Phóng sự - Ký sự
Khoa học - Công nghệ Bí ẩn khoa học Tin tức công nghệ Xe 360
Multimedia Emagazine Infographics
Podcast Gia Lai hôm nay Chuyện Người Gia Lai
Video 24 giờ Bản tin Thế giới Tin tức Phóng sự Văn hóa Thể thao
Thời tiết Thời tiết hôm nay Cảnh báo thiên tai
Thông tin quảng cáo
Điểm đến Gia Lai
Báo Ảnh
Video Báo Ảnh Báo in Podcast Chuyển động trẻ Emagazine Infographic

Xã hội

Đời sống Gia đình Lao động - Việc làm Từ thiện Xóa nhà tạm, nhà dột nát

Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam kêu gọi ủng hộ nhân dân Cuba

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
NGUYỄN MUỘI
0:00 / 0:00
0:00

(GLO)- Ban Chấp hành Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam vừa phát đi Lời kêu gọi vận động ủng hộ nhân dân Cuba, thể hiện tinh thần đoàn kết, hữu nghị truyền thống và sự sẻ chia của nhân dân Việt Nam đối với bạn bè quốc tế trong lúc khó khăn.

Năm 2025 là “Năm Hữu nghị Việt Nam - Cuba”, kỷ niệm 65 năm thiết lập quan hệ ngoại giao hai nước (2/12/1960 - 2/12/2025) - một mối quan hệ hữu nghị, đoàn kết đặc biệt, thủy chung, son sắt, là biểu tượng sáng ngời của tình đoàn kết quốc tế giữa hai dân tộc cùng chung lý tưởng độc lập, tự do và chủ nghĩa xã hội.

531184115-2932585510277072-3780979211206104045-n.jpg
Lễ phát động chương trình vận động ủng hộ nhân dân Cuba tại điểm cầu tỉnh Gia Lai.
﻿Ảnh: ĐVCC

Ngay từ năm 1960, khi Việt Nam còn trong kháng chiến, Cuba đã tiên phong thiết lập quan hệ ngoại giao, dẫn đầu các phong trào quốc tế ủng hộ sự nghiệp giải phóng dân tộc và xây dựng đất nước của Việt Nam. Câu nói bất hủ của Lãnh tụ Fidel Castro: “Vì Việt Nam, Cuba sẵn sàng hiến dâng cả máu của mình” mãi khắc sâu trong trái tim các thế hệ người Việt Nam.

Hiện nay, nhân dân Cuba, nhất là trẻ em, người cao tuổi và các nhóm dễ bị tổn thương - đang đối mặt với nhiều khó khăn chồng chất do tác động kéo dài của đại dịch COVID-19, thiên tai và chính sách bao vây cấm vận.

Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam vinh dự được Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam giao chủ trì, phối hợp với Bộ Ngoại giao, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam, Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam, Hội Hữu nghị Việt Nam - Cuba, Đài Truyền hình Việt Nam, Đài Tiếng nói Việt Nam, Thông tấn xã Việt Nam và Báo Nhân dân tổ chức Chương trình vận động ủng hộ nhân dân Cuba “65 năm nghĩa tình Việt Nam - Cuba” trong 65 ngày (từ ngày 13/8/2025 đến hết ngày 16/10/2025) nhằm huy động tối thiểu 65 tỉ đồng hỗ trợ nhân dân Cuba khắc phục khó khăn, tiếp tục vững bước trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ đất nước.

Ban Chấp hành Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam kêu gọi các ban, bộ, ngành, các tổ chức chính trị - xã hội, đoàn thể nhân dân, các tỉnh, thành phố, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, sĩ quan, chiến sĩ, người lao động, học sinh, sinh viên, đồng bào ở trong và ngoài nước hãy tích cực hưởng ứng, ủng hộ Chương trình, góp phần tô thắm hơn nữa hình ảnh một Việt Nam thuỷ chung, nghĩa tình, son sắt, sẻ chia và nhân ái.

Đồng thời, kêu gọi các tổ chức quốc tế, cơ quan ngoại giao, cộng đồng doanh nghiệp và bè bạn quốc tế tại Việt Nam hãy nhiệt tình hưởng ứng, cùng chung tay, góp sức. Đề nghị các cơ quan báo chí, truyền thông lan tỏa mạnh mẽ thông điệp “Việt Nam-Cuba: Mãi mãi kề vai trong thử thách - Chia sẻ giữa gian nan” và “Luôn có Việt Nam”.

532310898-2932586206943669-1607589125109570756-n.jpg
Lãnh đạo các sở, ngành, đoàn thể của tỉnh dự Lễ phát động chương trình vận động ủng hộ nhân dân Cuba tại điểm cầu tỉnh Gia Lai. Ảnh: ĐVCC

Mọi sự ủng hộ (bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản) sẽ được Hội Chữ thập đỏ Việt Nam tiếp nhận công khai, minh bạch và chuyển tới nhân dân Cuba ngay trong năm 2025.

Mỗi đóng góp, dù nhỏ bé, đều là một nghĩa cử cao đẹp, gửi gắm tình cảm sâu nặng và tiếp thêm sức mạnh cho Nhân dân Cuba - người bạn thủy chung, son sắt của Nhân dân Việt Nam!

Hãy cùng chung tay ủng hộ Nhân dân Cuba vượt qua khó khăn, để tình đoàn kết hữu nghị đặc biệt Việt Nam - Cuba mãi toả sáng!

Hưởng ứng lời kêu gọi này của Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam, người dân tại tỉnh Gia Lai có thể tham gia ủng hộ nhân dân Cuba qua các kênh:

1. Ủng hộ qua tài khoản: Hội Chữ thập đỏ tỉnh Gia Lai.

- Số tài khoản: 2077, tại Ngân hàng TMCP Quân đội (MB) Bình Định, hoặc tài khoản: 7720772077, tại Ngân hàng Vietcombank chi nhánh Bình Định.

- Nội dung chuyển khoản: UHCUBA

2. Ủng hộ bằng tiền mặt trực tiếp tại:

- Hội Chữ thập đỏ tỉnh Gia Lai, số 374 đường Trần Hưng Đạo, phường Quy Nhơn (Điện thoại: 0256.3821664) hoặc Hội Chữ thập đỏ tỉnh Gia Lai (cơ sở 2), số 22 đường Trần Hưng Đạo, phường Pleiku (Điện thoại: 0269.3824256).

- Thời gian tiếp nhận ủng hộ: Từ ngày 13/8/2025 đến hết ngày 16/10/2025.

Đánh giá bài viết

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Người dân Gia Lai hướng về vùng lũ Điện Biên

Người dân Gia Lai hướng về vùng lũ Điện Biên

Xã hội

(GLO)-Những ngày này, ngôi nhà tại địa chỉ 77 Tôn Thất Thuyết (phường Hoài Nhơn Nam) nhộn nhịp người mang đến gạo, mì, cá cơm rim… Theo kế hoạch, chuyến xe nghĩa tình của Câu lạc bộ tình nguyện viên Chữ thập đỏ Bạch Mai Trang (CLB) sẽ đến với vùng lũ Điện Biên vào sáng 14-8.

Tặng 350 suất quà cho thiếu nhi xã Sró

Tặng 350 suất quà cho thiếu nhi xã Sró

Từ thiện

(GLO)- Ngày 10-8, Câu lạc bộ Tấm lòng vàng An Khê (trực thuộc Mạng lưới tình nguyện Quốc gia) phối hợp cùng Đoàn xã Sró tổ chức chương trình “Cùng em đến trường” mùa thứ 14 tại làng Nhang Lớn.

Gia Lai: Doanh nghiệp vận tải cam kết chấp hành pháp luật, ủng hộ 42 triệu đồng cho bà con nghèo học bằng lái xe máy

Gia Lai: Doanh nghiệp vận tải cam kết chấp hành pháp luật, ủng hộ 42 triệu đồng cho bà con nghèo học bằng lái xe máy

Xã hội

(GLO)- Tại buổi tuyên truyền pháp luật do lực lượng Cảnh sát giao thông tổ chức, 24 doanh nghiệp vận tải ở các xã khu vực phía Tây tỉnh Gia Lai đã ký cam kết chấp hành quy định về giao thông, đồng thời quyên góp 42 triệu đồng hỗ trợ bà con ở các buôn, làng học bằng lái xe máy.

Sống khỏe nhờ trồng mãng cầu, nhãn trái vụ. Ảnh: Ngọc Minh

Ông Bùi Văn Lời thu lãi cao từ trồng mãng cầu, nhãn trái vụ

Đời sống

(GLO)- Nhờ áp dụng kỹ thuật “bắt” cây mãng cầu, cây nhãn ra quả trái vụ, ông Bùi Văn Lời (làng Plei Pyang, xã Kông Chro, tỉnh Gia Lai) đã thu lãi cao, có cuộc sống sung túc. Ông còn chia sẻ kinh nghiệm trồng, chăm sóc vườn cây ăn quả cho người dân, góp phần tăng thu nhập, nâng cao đời sống.

Những chuyến xe nghĩa tình Gia Lai hỗ trợ bà con vùng lũ Nghệ An

Những chuyến xe nghĩa tình Gia Lai hỗ trợ bà con vùng lũ Nghệ An

Xã hội

(GLO)- Tối 5-8, tại Công viên Đồng Xanh (phường An Phú), 3 chuyến xe chở hàng hóa, nhu yếu phẩm của người dân địa bàn phía Tây tỉnh Gia Lai hỗ trợ bà con vùng lũ Nghệ An đã xuất phát. Những chuyến xe không chỉ hỗ trợ vật chất mà còn mang nặng nghĩa tình của đồng bào Gia Lai tới bà con vùng lũ.

Mùa hè của trẻ em nơi buôn làng vùng sâu

Mùa hè của trẻ em nơi buôn làng vùng sâu

Đời sống

(GLO)- Ở các buôn làng vùng sâu, vùng xa phía Tây tỉnh, trẻ em Bahnar, Jrai tận hưởng những ngày hè đầy hồn nhiên. Ngoài những lúc theo cha mẹ lên rẫy, các em hào hứng với những trò chơi ngoài trời rộn tiếng cười. Mùa hè vì thế chắc hẳn trở thành phần ký ức tuổi thơ đẹp đẽ của các em.

null