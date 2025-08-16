Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam kêu gọi ủng hộ nhân dân Cuba

(GLO)- Ban Chấp hành Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam vừa phát đi Lời kêu gọi vận động ủng hộ nhân dân Cuba, thể hiện tinh thần đoàn kết, hữu nghị truyền thống và sự sẻ chia của nhân dân Việt Nam đối với bạn bè quốc tế trong lúc khó khăn.

Năm 2025 là “Năm Hữu nghị Việt Nam - Cuba”, kỷ niệm 65 năm thiết lập quan hệ ngoại giao hai nước (2/12/1960 - 2/12/2025) - một mối quan hệ hữu nghị, đoàn kết đặc biệt, thủy chung, son sắt, là biểu tượng sáng ngời của tình đoàn kết quốc tế giữa hai dân tộc cùng chung lý tưởng độc lập, tự do và chủ nghĩa xã hội.

Lễ phát động chương trình vận động ủng hộ nhân dân Cuba tại điểm cầu tỉnh Gia Lai.

﻿Ảnh: ĐVCC

Ngay từ năm 1960, khi Việt Nam còn trong kháng chiến, Cuba đã tiên phong thiết lập quan hệ ngoại giao, dẫn đầu các phong trào quốc tế ủng hộ sự nghiệp giải phóng dân tộc và xây dựng đất nước của Việt Nam. Câu nói bất hủ của Lãnh tụ Fidel Castro: “Vì Việt Nam, Cuba sẵn sàng hiến dâng cả máu của mình” mãi khắc sâu trong trái tim các thế hệ người Việt Nam.

Hiện nay, nhân dân Cuba, nhất là trẻ em, người cao tuổi và các nhóm dễ bị tổn thương - đang đối mặt với nhiều khó khăn chồng chất do tác động kéo dài của đại dịch COVID-19, thiên tai và chính sách bao vây cấm vận.

Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam vinh dự được Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam giao chủ trì, phối hợp với Bộ Ngoại giao, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam, Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam, Hội Hữu nghị Việt Nam - Cuba, Đài Truyền hình Việt Nam, Đài Tiếng nói Việt Nam, Thông tấn xã Việt Nam và Báo Nhân dân tổ chức Chương trình vận động ủng hộ nhân dân Cuba “65 năm nghĩa tình Việt Nam - Cuba” trong 65 ngày (từ ngày 13/8/2025 đến hết ngày 16/10/2025) nhằm huy động tối thiểu 65 tỉ đồng hỗ trợ nhân dân Cuba khắc phục khó khăn, tiếp tục vững bước trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ đất nước.

Ban Chấp hành Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam kêu gọi các ban, bộ, ngành, các tổ chức chính trị - xã hội, đoàn thể nhân dân, các tỉnh, thành phố, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, sĩ quan, chiến sĩ, người lao động, học sinh, sinh viên, đồng bào ở trong và ngoài nước hãy tích cực hưởng ứng, ủng hộ Chương trình, góp phần tô thắm hơn nữa hình ảnh một Việt Nam thuỷ chung, nghĩa tình, son sắt, sẻ chia và nhân ái.

Đồng thời, kêu gọi các tổ chức quốc tế, cơ quan ngoại giao, cộng đồng doanh nghiệp và bè bạn quốc tế tại Việt Nam hãy nhiệt tình hưởng ứng, cùng chung tay, góp sức. Đề nghị các cơ quan báo chí, truyền thông lan tỏa mạnh mẽ thông điệp “Việt Nam-Cuba: Mãi mãi kề vai trong thử thách - Chia sẻ giữa gian nan” và “Luôn có Việt Nam”.

Lãnh đạo các sở, ngành, đoàn thể của tỉnh dự Lễ phát động chương trình vận động ủng hộ nhân dân Cuba tại điểm cầu tỉnh Gia Lai. Ảnh: ĐVCC

Mọi sự ủng hộ (bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản) sẽ được Hội Chữ thập đỏ Việt Nam tiếp nhận công khai, minh bạch và chuyển tới nhân dân Cuba ngay trong năm 2025.

Mỗi đóng góp, dù nhỏ bé, đều là một nghĩa cử cao đẹp, gửi gắm tình cảm sâu nặng và tiếp thêm sức mạnh cho Nhân dân Cuba - người bạn thủy chung, son sắt của Nhân dân Việt Nam!

Hãy cùng chung tay ủng hộ Nhân dân Cuba vượt qua khó khăn, để tình đoàn kết hữu nghị đặc biệt Việt Nam - Cuba mãi toả sáng!