Xã hội

Đời sống Gia đình Lao động - Việc làm Từ thiện Xóa nhà tạm, nhà dột nát

Gia Lai: Doanh nghiệp vận tải cam kết chấp hành pháp luật, ủng hộ 42 triệu đồng cho bà con nghèo học bằng lái xe máy

(GLO)- Tại buổi tuyên truyền pháp luật do lực lượng Cảnh sát giao thông tổ chức, 24 doanh nghiệp vận tải ở các xã khu vực phía Tây tỉnh Gia Lai đã ký cam kết chấp hành quy định về giao thông, đồng thời quyên góp 42 triệu đồng hỗ trợ bà con ở các buôn, làng học bằng lái xe máy.

Sáng 8-8, tại trụ sở đơn vị ở xã Hra, Đội Cảnh sát Giao thông đường bộ số 3 (Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh Gia Lai) tổ hội nghị tuyên truyền, phổ biến pháp luật về trật tự, an toàn giao thông cho 24 doanh nghiệp, tổ chức kinh doanh vận tải hoạt động dọc tuyến Quốc lộ 19 qua địa bàn các xã phía Tây tỉnh Gia Lai.

3-9643.jpg
Đại diện các đơn vị tìm hiểu quy định pháp luật về giao thông qua tài liệu do lực lượng Cảnh sát giao thông cung cấp. Ảnh: ĐVCC

Tại chương trình, cán bộ Phòng Cảnh sát giao thông đã quán triệt, phổ biến một số nội dung cơ bản của Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ năm 2024.

Đồng thời, đề nghị các doanh nghiệp, tổ chức tuyệt đối không thực hiện các hành vi vi phạm như cơi nới thùng xe, chở hàng quá khổ quá tải, hoán cải phương tiện…

Đội Cảnh sát giao thông đường bộ số 3 cũng triển khai cho các doanh nghiệp ký cam kết chấp hành đúng các quy định về trật tự, an toàn giao thông.

2-3032.jpg
Các doanh nghiệp ký cam kết chấp hành quy định pháp luật về giao thông. Ảnh: ĐVCC

Dịp này, 24 doanh nghiệp, tổ chức còn tham gia ủng hộ tổng cộng 42 triệu đồng để hỗ trợ bà con diện hộ nghèo, người dân tộc thiểu số ở các buôn, làng trên địa bàn học, thi bằng lái xe máy.

Theo Phòng Cảnh sát giao thông, hoạt động gây quỹ được triển khai nhằm giải quyết tình trạng tại các buôn, làng vùng sâu vùng xa, nhiều người dân sử dụng xe máy nhưng chưa có bằng lái; dẫn đến nguy cơ vi phạm giao thông, mất an toàn cho bản thân và những người xung quanh.

