Tuyên truyền pháp luật an toàn giao thông tại vùng đồng bào dân tộc thiểu số

(GLO)- Tối 16-7, tại Nhà văn hóa buôn Ngôl (xã Uar), Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh Gia Lai đã tổ chức tuyên truyền, phổ biến Luật Trật tự an toàn giao thông đường bộ cho 300 người dân địa phương.

Lồng ghép tuyên truyền với trò chơi, đố vui có thưởng, cán bộ, chiến sĩ Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh đã phổ biến các quy định về xử phạt vi phạm hành chính lĩnh vực trật tự, an toàn giao thông đường bộ; trừ điểm, phục hồi điểm giấy phép lái xe theo Nghị định số 168/2024/NĐ-CP, ngày 26.12.2024, đồng thời thông tin về tình hình trật tự an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh, đặc biệt là các vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng nguyên nhân do vi phạm các quy tắc khi điều khiển phương tiện tham gia giao thông.

Đông đảo người dân buôn Ngôl tham dự buổi tuyên truyền của Phòng CSGT Công an tỉnh Gia Lai. Ảnh: Minh Ngọc

Thượng tá Lê Hồng Phương - Phó Trưởng phòng CSGT Công an tỉnh-cho biết: Sau buổi tuyên truyền tại buôn Ngôl, đơn vị sẽ tiếp tục tổ chức truyền thông tại buôn Nu và buôn Phùm. Việc tổ chức các buổi tuyên truyền có sự phối hợp chặt chẽ, hiệu quả của cấp ủy, chính quyền cơ sở và lực lượng Công an xã.